"Ich habe dich so vermisst" ist natürlich einer jener Sätze, die jeder gerne hört, sogar wenn eine Puppe ihn zu einem sagt, nicht irgendeine Puppe, sondern die neue Version der Barbie, die ihr Hersteller Mattel mit einer "künstlichen Intelligenz" ausgestattet hat, was vielleicht etwas übertrieben klingt, aber besser etwas Intelligenz als gar keine, weswegen Barbie bald mit ihren Kinderfreundinnen und -freunden ein wenig Konversation halten kann aus einem Phrasenschatz von circa 8.000 Sätzen, und das ist immerhin mehr als auf einer Pegida-Demo an sprachlicher Konkursmasse zu hören ist, also schon mal Glückwunsch dazu, wobei sich trotzdem anmerken lässt, dass Barbie zur weiblichen Selbstbestimmung noch einen weiten Weg vor sich hat, da sie sich jetzt nicht mehr nur in den Klauen des rosa Warenkapitalismus befindet, sondern auch noch in den Fängen eines Computerprogramms, das die Gute zwingt, keine schlimmen Wörter zu sagen und den Kindern immer konstruktiv zu antworten, und darum wollen wir auch nicht euphorisch Feminismus! rufen, müssen aber feststellen, dass es für den stummen Ken künftig eng werden könnte.