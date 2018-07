Richard Price steht auf dem Dach seines Hauses in Harlem und schaut über die Stadt, die in fast allen seinen Büchern die Hauptperson ist. Eine sehr mitgenommene Hauptperson. Denn sosehr von diesem Dach aus die Sicht auf die imposanten Wolkenkratzer New Yorks fehlt, genau so sehr fehlt sie auch in Price’ Büchern. Die Wall Street, Investoren, Galerien – all das gibt es dort nicht. Stattdessen beschreibt Price ein New York, wie es von seinem Dach aus zu sehen ist: einkommensschwach, eingeklemmt zwischen traurigen Rotklinkerwohnblocks und Kriminalität. Hier sitzen die Menschen vor der Haustür und nicht in Büros, hier werden Zigaretten einzeln und nicht in der Schachtel verkauft, hier ist es roh, direkt und fucked up. Hier riskiert jeder irgendwie eine flotte Lippe. Auch dann noch, wenn die Polizei kommt. Und das tut sie oft. Price zieht sein Handy aus der Hosentasche und macht ein Bild, als habe er Sorge, dass bald nicht mehr viel von diesem Leben übrig sein wird.

Der Blick vom Dach ist das versöhnliche Ende eines Besuchs, der wenige Stunden zuvor mit der Feststellung beginnt: "Fuck, Sie habe ich völlig vergessen." Price steht unschlüssig am Fuß der mondänen Holztreppe, die sein Haus vom ersten bis zum vierten Stock durchzieht, und überlegt, was er nun machen soll. Eigentlich wollte er weiter am Drehbuch zu seinem Roman Die Unantastbaren schreiben, der jetzt in Deutschland erscheint. Die Geschichte des New Yorker Polizisten Billy Graves und vier seiner ehemaligen Kollegen. Sie alle tragen einen Mordfall mit sich herum, der sie nicht loslässt, weil sie den Täter laufen lassen mussten. Jedes Beweisstück heben sie auf, in der Hoffnung, ihren Unantastbaren irgendwann zu kriegen. In Gedanken jagen sie ihn wie Captain Ahab den weißen Wal Moby Dick, weshalb das Buch im Original The Whites heißt.

Außerdem muss ein weiteres Drehbuch zu einer neuen Fernsehserie über die Pornoindustrie in den Siebzigern am Times Square fertig werden. Die Serie ist eine Idee seines Freundes David Simon, für den er schon eine Staffel von The Wire geschrieben hat. Und dann muss er auch noch zum Sierra Club, einer Umweltorganisation, es geht um ein Projekt in Harlem. Price knöpft sich erst einmal das Hemd zu. Er scheint zu überlegen, wie er aus diesem Mist wieder rauskommt. Eine Haushaltshilfe legt die Post auf den Esstisch und verschwindet. Price greift nach einem kleinen Paket und kneift die Augen zu. Vor wenigen Tagen ist er 66 Jahre geworden.

"Was ist das?"

"Das englische Hörbuch zu The Whites."

"Fuck, ohne Brille bin ich so fucking blind."

"Und das ist die deutsche Ausgabe der Whites, Die Unantastbaren."

"Das sehe ich."

"Sorry."

Richard Price wirkt jetzt wie einer der Cops in seinen Büchern. Unausgeschlafen, schlecht gelaunt und überarbeitet. Wie Rocco Klein in seinem berühmten Roman Clockers, Matty Clark in Cash oder eben Billy Graves. Er hatte auf einen ruhigen Nachmittag hinter dem Schreibtisch gehofft und jetzt kommt schon wieder ein neuer Fall rein. Fuck.

Price nimmt sich ein Wasser und setzt sich an den Küchentisch. "Wasser?"

Was wird aus der Moral der Cops, wenn sie in die Unterwelt hinabsteigen?

Bislang war jeder von Price’ Kriminalromanen eine soziologische Expedition, mit jedem Mordfall hat er sich tiefer in New York und Umgebung gebohrt. In Clockers beschrieb er die Auswirkungen, die Crack auf die Sozialbauviertel im angrenzenden New Jersey hat, in Cash die Auswirkungen der Gentrifizierung auf die Lower East Side in New York. Mit den Unantastbaren wollte Price mal etwas ganz anderes probieren, einen schnellen Krimi, mehr Oberfläche als Tiefe. Er wollte die Bilder von Festnahmen und Tatorten, die er aus der Zeit im Kopf hatte, als er die Polizei zur Recherche für seine Bücher begleitet hat, effektvoll hintereinandermontieren. Bam, bam, bam. Aber irgendwie saß er dann doch drei Jahre lang an der Geschichte von Billy Graves. Und so ist das Buch mehr als jedes andere ein Buch über die New Yorker Polizei und die Frage geworden, ob man seinen moralischen Kompass verliert, je tiefer man in die Unterwelt hinabsteigt.