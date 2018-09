Bin ich ein Spießer? Ein jämmerlicher Untertan, der ebenso ehrfurchtsvoll wie angstbesessen vor dem Staat kuscht? Bin ich ein willenloser Vertreter einer in Gesetze und Regeln verliebten Nation, der zu nicht viel mehr als zur tumben Witzfigur taugt? Bin ich, um zur Mutter aller Befürchtungen zu kommen, etwa typisch deutsch?

Oder gehe ich einfach doch bei Rot über die Straße?

Wer je als Fußgänger oder Radfahrer an einer roten Ampel stehen blieb – und außerhalb Berlins soll es solche Menschen geben –, kennt diese innere Zerrissenheit zwischen Klischee-Erfüllung und Klischee-Bruch, zwischen "den Kindern ein Vorbild sein" und "das Selbstbild wahren", zwischen Verbot und Übertretung. Wer bei Rot nicht stehen bleibt, hat seine guten Gründe: Er setzt ein Zeichen gegen staatliche Willkür und bürokratischen Regelungswahn. Er dokumentiert seine innere Freiheit. Er kotzt seinen Ekel vor faschistoidem Warte-Appell bei freier Strecke aus. Und nimmt dafür in Kauf, dass typische Deutsche ihn als "Kindermörder" oder "Kommunist" verunglimpfen. Diesen Geplagten eilt nun jemand zu Hilfe, von dem sie es kaum erwartet hätten: die Linke.

In einer Woche, da sich an Deutschlands Grenzen die Flüchtlinge und in Deutschlands Regierung die Probleme stauen, bringt die Bundestagsfraktion der Linken einen Antrag ein, der alles ins Fließen bringen soll: Fußgänger und Radfahrer-Ampeln, die rot anzeigen, sollen künftig betrachtet werden, als seien sie dreieckige, auf dem Kopf stehende "Vorfahrt gewähren"-Schilder: Nach links schauen, nach rechts – und weiter geht’s. Bußgelder fielen weg.

Sabine Leidig, verkehrspolitische Sprecherin der Linken, führt zwei Motive für den Vorstoß an: eigenes Leid und fremde Erfahrungen. Sie selbst wurde "drei oder vier Mal" von der Polizei erwischt, wie sie bei Rot munter drauflosradelte, und ärgert sich jedes Mal, wenn ihr eine Ampel "stehen bleiben" vorschreibt, obwohl sie keinen Grund dafür sieht, weder links noch rechts. In Holland, in der Schweiz, in Paris und San Francisco gebe es bereits Ausnahmeregelungen zum Rotlicht für Fußgänger und Radfahrer, ohne dass die Unfall- oder gar Todesstatistik angestiegen sei. Seriöse Wissenschaftler der Uni Wien plädieren ebenfalls für Freigang und -tritt bei Rot. Begründung: Ihre Studien stellten kein erhöhtes Sicherheitsrisiko fest. Radfahren und Zu-Fuß-Gehen würden zudem attraktiver – und Autofahrer umsteigen. Geht es nach der Linken, würde sich Deutschland künftig zu einem vom Wiener Geist beseelten San Francisco entwickeln. So amerikafreundlich ist die Linke eher selten.

Noch etwas ist außergewöhnlich: Als Fußgängerin und Radfahrerin fühlt sich Leidig vom Staat gegängelt, bevormundet, wie ein Kind behandelt, als sei sie nicht Frau genug, in Eigenverantwortung zu erkennen, ob da nun ein Auto heranbrause – oder nicht. Wie ur-liberal man doch ein typisch linkes Vorhaben begründen kann. Dem wirtschaftsfreundlichen US-Blatt The Wall Street Journal imponierte das so sehr, dass es sehr wohlwollend über das Leidig-Vorhaben berichtete. So Linken-freundlich ist das Hausblatt des Finanzkapitalismus eher selten.

Dass ihr Antrag wenig Chancen auf eine Mehrheit im Bundestag hat, ist Leidig klar. Sie bleibt aber ehrgeizig und setzt auf den Faktor Zeit: Mit ihrem Antrag will Leidig die Erstarrung in der Rotlicht-Frage lösen, getreu dem Motto: panta rhei, alles fließt.