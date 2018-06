Kreativität kann man fühlen. Wer durch die Wohnanlage geht, in der Sonja Riesen zu Hause ist, erfährt sie am eigenen Leib. Hier wird nicht gewohnt, hier wird das Leben nach eigenen Prinzipien entworfen. Am Rand von Bern, wo Klaviertöne durch die Luft ziehen wie herbstliche Vögel, steht eine Vorzeigesiedlung aus den frühen achtziger Jahren: Verdichtetes Bauen, Selbstverwaltung, der Geruch einer Hippie-Kommune.

Wer ist Sonja Riesen, die Serviertochter "Regi" aus dem Erfolgsfilm Der Goali bin ig ? Für die Bündner Schauspielerin Ursina Lardi, ein Bühnenstar in Berlin – an den Solothurner Filmtagen 2016 wird sie mit einer großen Retrospektive geehrt werden –, zählt die 36-jährige Bernerin zu den interessantesten Schweizer Filmdarstellerinnen.

Ursina Lardi lebt in der deutschen Hauptstadt. Sonja Riesen hat sich von dort verabschiedet und für die Schweizer Provinz entschieden. Die Bernerin lebt seit vier Jahren wieder in der Oase ihrer Kindheit. Hier ist sie aufgewachsen, als Tochter eines Architekten und einer Werklehrerin, die Kreativität hat sie im Doppel geerbt.

Selbstverständlich hat auch Riesen ihre Berlin-Erfahrungen gesammelt, und das Leben aus dem Koffer ist ihr aus Mexiko, Portugal, Österreich bekannt. Doch sie überlässt ihren Weg nicht den Entscheidungen anderer; sie will Klarheit, und notfalls schafft sie sie selbst. Erfolg im Theater, eine Karriere im Film, bitte gern. Gern könnten Angebote für große Rollen öfter ins Haus flattern – doch nicht um jeden Preis. Vor allem nicht um den Preis, dass sie mit mäßig befriedigender Arbeit auf ihr Privatleben verzichten muss. Nach ihrer Ausbildung an der Züricher Hochschule für Musik und Theater hat sie mit ihrem Partner, dem Schauspieler Mathis Künzler, eine Familie gegründet. Sonja Riesen fordert vom eigenen Leben, verschiedene Rollen gleichzeitig spielen zu können.

In Berlin, damals, gelang Künzler der internationale Durchbruch. Er spielte von 2004 bis 2006 die männliche Hauptrolle in der Kult-Telenovela von Sat.1, Verliebt in Berlin. Ein Erfolg mit dunklen Seiten. Die Serie wurde medial derart ausgeweidet, dass enthemmte Fans schon bald jedwelche Grenzen ignorierten. Mit unangenehmen Konsequenzen für die ganze Familie Riesen-Künzler: Als die Kinder schulpflichtig wurden, beschloss man die Rückkehr in die Schweiz.

Sie lebt in der Provinz ohne Sicherheit, Netz und doppelten Boden

Seitdem traut Riesen der Journaille nur mit Skepsis über den Weg. Das ist nicht überraschend. Die Schauspielerin schwimmt seit je gegen den Strom, wenn die Richtung nicht ihre ist. Während andere Eleven beispielsweise schnellstmöglich Teil eines staatlichen, stattlichen Theaters sein wollen, entschied sie sich nach Abschluss der Schule bewusst für die relative Glanzlosigkeit der freien Wildbahn. Für den Komfort beschränkter Mittel bei unbeschränkter Selbstbestimmung. Bei Bern wohnt die Schauspielerin in einem Idyll resoluter Beschaulichkeit, scheint es. Doch in Künstlerfamilien ist wenig so, wie es anmutet. Wahr ist: Riesen lebt in der Provinz atemlos. Ohne Sicherheit, Netz und doppelten Boden. Dafür hat sie so viele Ideen, wie auf einem Straßenhund Flöhe wohnen. Sie ist leidenschaftliche Mutter zweier Buben und gleichzeitig künstlerische Leiterin und Schauspielerin der Theatergruppe Vor Ort. Das Ensemble besteht aus erstklassigen Mitgliedern der freien Berner Theaterszene: Dominique Jann, aufgefallen im Film Die Standesbeamtin, Jonathan Loosli, bekannt seit Dinu und natürlich Mathis Künzler. Der Clou: Der Schauplatz ihrer Inszenierungen ist stets auch Protagonist ihrer Inszenierungen, sei es ein Berner Tramdepot, die Monbijoubrücke oder das Gelände des ehemaligen Freien Lands Zaffaraya.

Das Areal, das schweizweit Berühmtheit erlangte, als dort in den 1980er Jahren 150 Polizeigrenadiere mit Tränengas ein Hüttendorf dem Boden gleichmachten, war für die Gruppe Vor Ort ideal. Auf dem einst umkämpften Boden befragten sie auf ihre Weise den Begriff "Freiheit". Dass solchen und ähnlichen Projekten zahllose, zähe Gänge zu Behörden vorangehen, glaubt man leicht. Schwer zu akzeptieren ist es, dass sie Riesens Arbeitsalltag bestimmen. Überleben in der freien Theaterszene der Schweiz ist kein Honiglecken. Doch Vor Ort plant für 2017 ein Projekt, das alle vorhergegangenen in Umfang und Chuzpe sogar noch toppen soll. Spruchreif ist noch nichts.

Sonja Riesen hat ein Herz für wenig einträgliche Herzensdinge. Also spielt, schreibt und inszeniert sie mit Anna Blöchlinger auch Kinderstücke. Das Material für So itz! zum Beispiel haben ihr mundgerecht ihre beiden Buben geliefert. Die letzten Vorstellungen fanden Anfang November statt, die Abende im Schlachthaus Theater Bern waren ein Erfolg. Das heißt aber nicht, dass auch nur eine Zeitung, dass auch nur ein Kritiker, eine Kritikerin der Arbeit zu mehr Öffentlichkeit verholfen hätten. Kindertheater gehört zu den Stiefkindern der Medien. Doch ohne Werbung keine Chance, das Stück auch außerhalb von Bern zu verkaufen.