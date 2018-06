DIE ZEIT: Im Oktober 2013 kam für Ihren Mann Helmut Dietl eine ebenso überraschende wie erschreckende Diagnose: Krebs.

Tamara Dietl: Es begann mit Halsschmerzen, die nicht weggingen. Da habe ich ihm gesagt, er soll zu einem Arzt gehen.

ZEIT: Er ging nicht gern zum Arzt, oder?

Dietl: Nein, extrem ungern. Ich konnte das respektieren, es war ja schließlich seine Entscheidung. Und ich war nicht seine Mutter, sondern seine Frau. Als es mit den Halsschmerzen aber nicht besser wurde, da habe ich gesagt, jetzt musst du zum Doktor. Nach der ersten Untersuchung gab es dann den Verdacht auf Krebs.

ZEIT: Wie haben Sie auf die Krebsdiagnose Ihres Mannes reagiert?

Dietl: Zwischen der Vermutung, es könnte etwas Böses sein, und der sicheren Diagnose lag genug Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Dennoch hat es mich im Moment der Gewissheit total aus der Bahn geworfen. Ich habe angefangen zu zittern, hatte Schnappatmung, und mein Herz schlug bis zum Hals. Mein gesamtes vegetatives System geriet außer Kontrolle. Ich konnte nicht verhindern, dass ich so reagiere. Das Entscheidende aber war, dass ich aufgrund meiner Ausbildung zum Krisencoach genau wusste, was da mit mir abläuft. Mir war klar, nach dem Schockzustand kommt das Nichtwahrhabenwollen, dann kommt der ganz vorsichtige Versuch der Integration des Unfassbaren. In der Theorie habe ich das alles gewusst, und doch hat es mich zunächst umgehauen. Aber das theoretische Wissen hat mir dabei geholfen, mit der Krise langfristig umzugehen.

ZEIT: Und wie muss ich mir das vorstellen?

Dietl: Ich habe mir gesagt, jetzt machst du genau das, was du gelernt hast, was du trainiert hast, was du anderen vermittelst. Ich nehme wahr: Ich bin im Stress, ich habe Angst, ich bin in Panik. Aber ich muss mir von mir selbst nicht alles gefallen lassen. Wir haben letztendlich verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um mit der Wucht unserer Emotionen besser umzugehen, als wir es gemeinhin glauben, sei es durch Atem- und Bewegungstechniken oder auch mithilfe von Mentalübungen.

ZEIT: Eine Angstattacke im Patientenzimmer, was macht man da?

Dietl: War es wirklich Angst? Es war eher eine Vielzahl an körperlichen Reaktionen: Herzrasen, Kurzatmigkeit, zittrige Hände, Schweißausbrüche. Ich habe mich vor das Klinikzimmer gesetzt und versucht, den Boden unter den Füßen zu spüren. Spüre es einfach! Nimm es wahr! Atme langsam! Man glaubt zunächst, es hört nie mehr auf, aber ich wusste, es wird aufhören.

ZEIT: Wie haben Sie gelernt, so ausbalanciert mit sich selbst umzugehen?

Dietl: Schon sehr früh, als Kind. Ich bin in einer aufgewühlten Zeit groß geworden, in den sogenannten 68ern. Meine Eltern haben sich sehr früh getrennt. Ich bin bei meiner Mutter in einer Wohngemeinschaft aufgewachsen. Wir hatten eine sehr große Wohnung, die immer voll war. Ich hatte nie das, was man ein "normales Familienleben" nennt. Die Küche war das Wohnzimmer, und wenn es irgendwelchen Selbstverwirklichungsaposteln in den Sinn kam, dann war mein Kinderzimmer vorübergehend auch nicht mehr meines.

ZEIT: Wie haben Sie sich da behauptet?

Dietl: Ich habe sehr viel Energie und Kraft aufgewendet, mir selbst Grenzen zu setzen und mich um mich selbst zu kümmern. Mich selbst zu erziehen, wenn Sie so wollen. Ich wollte schon immer spüren, dass ich den Situationen nicht ohnmächtig ausgeliefert bin, sondern etwas tun kann, um meine Situation zu verbessern. Das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Später habe ich noch sehr viel durch meine Coaching-Ausbildung dazugelernt. Selbstmanagement heißt das in der Fachsprache. Ich selbst nenne es lieber "persönliche Meisterschaft", also die Fähigkeit, gut mit Stress umzugehen. "Stressbewältigung" – das ist eigentlich ein falsches Wort, weil: Wir bewältigen Stress in dem Sinne nicht, wir lernen nur, mit ihm anders umzugehen: Wie nehme ich das, was auf mich zukommt, wahr? Und kann ich unterscheiden: Was ist eine Bedrohung? Was eine Herausforderung? Und was gehört zum Leben dazu?