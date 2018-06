Gott sei Dank gibt es das Auktionshaus Auctionata. Weit und breit hat man gesucht und dachte schon, man müsse schnöde Ikea-Stücke umfunktionieren, um dem neusten kulinarischen Trend der Berlin-Neukölln-Hipster zu folgen, doch hier wird man fündig: Eine sechsteilige Kaviargarnitur aus Silber, dazu noch aus den Fünfzigern des vorigen Jahrhunderts, also im angesagten Midcentury-Stil, Startpreis 1800 Euro.

Etwas Rares und Edles wie Kaviar zu essen gehört zu einer neuen Konsumhaltung, die aus etwas Schlichtem wie Fischrogen einen kostbaren Augenblick konzentrierter Wahrnehmung macht. Heute mag man seinen Kaviar durchseelt von der Kunstfertigkeit und dem Einfühlungsvermögen der Fischer, als originelles Erlebnis, als Selbstzweck. Seit 2014 eine Methode entdeckt wurde, die Störe bei der Entnahme des Rogens zu schonen, müssen die Fische zwar noch immer in freier Wildbahn gefangen, aber dafür nicht mehr getötet werden, um an das gerne so genannte Schwarze Gold zu kommen.

Durch die aufwendige Erntemethode entzieht sich der Kaviar spürbar der Rationalität von Massenwaren, was ein moralischer Genussvorteil ist. Kaviar ist hier im vollen Sinn des Wortes etwas Ästhetisches.So soll er auch präsentiert werden. Die Gebrauchsspuren des Untertellers, der zwei Schalen und der drei unterschiedlich großen Halterungen für Dosen sind hochwillkommen, ebenso die Markierung "Handarbeit" auf der Unterseite.

Das Raue lässt fühlen, wie eigenhändig man hier alles im Griff hat. Das zeigt: Das Köstliche ist einfach und unmittelbar. Das sinnliche Handwerk der Silberschmiede von Juwelier Wilm in Hamburg verhilft zu dem eskapistischen Traum, in kleinen Nischen der Marktwirtschaft ein bisschen Unschuld zu finden. Wenigstens im Genuss versucht man sich aus dem Überfluss der Warenwelt fortzustehlen. Zu dem originalen Set gibt es als Beigabe eine echte russische Kaviardose, vintage. Damit kann man sich auf jeder Dinnerparty in Neukölln sehen lassen.