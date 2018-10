Die Nacht ist tief, und in der tiefen Nacht steht ein Plastikstuhl, darauf zwei schwarze Menschen, von denen nur die Beine zu erkennen sind, schlanke Beine, unbeschuht, doch eingehüllt von blendend weißen Strümpfen bis unters Knie. Alles andere bleibt auf dem Foto ungezeigt: Sind es glückliche Menschen? Klammern sie sich aneinander? Küssen sie sich gerade? Ihre Strümpfe sind weiß, das ist es, was zählt. Leuchten in der Dunkelheit, makellos. Und dass sie schmutzig werden könnten auf der staubigen Straße, scheint niemanden zu sorgen.

Es ist ein lakonisches Bild, ein Schnappschuss nur und doch einer, der sich rasch im Kopf verhakt. Während sonst die Kameras voll aufblenden und alles ausleuchten, während immerzu und überall die Knipser lauern, als sei nur das lebendig und real vorhanden, was fotografiert worden ist, bleibt hier, in tiefer Nacht, das Eigentliche ausgespart. Das Wesen mit den vier weißen Strümpfen hat keine Köpfe. Wir, die Betrachter, haben kein Bild. Oder nur eines, das in unseren Köpfen aufsteigt. Man nennt es Imagination.

Wie kaum eine andere Fotografin versteht sich Viviane Sassen auf die Kunst der lichten Verdunkelung. 1972 in Amsterdam geboren, in den Niederlanden ausgebildet, oft und gern für Modezeitschriften tätig, die ja eigentlich das Offensichtliche zu ihrem Geschäft machen, gelingen ihr immer wieder Bilder, die ebenso einprägsam wie rätselhaft bleiben. Die etwas vorzeigen, nur um es zu verbergen. Die ganz alltäglich und nicht von dieser Welt sind.

In der Fotoszene genießt Sassen längst höchste Weihen. Gerade wird sie in Hilversum mit einer Ausstellung bedacht. Gerade ist auch ein aufwendiger Bildband von ihr erschienen. Und doch wird Sassen hierzulande bestenfalls als Entdeckung gefeiert. Vermutlich muss die deutsche Lust an der Selbstbeschau, die ständig Ausstellungen mit Gursky, Ruff & Tilmanns hervorbringt, erst abklingen, damit sich ein größeres Museum ihrer annimmt.

Sassen passt nicht ins übliche Herrenprogramm. Ist nicht ernst, nicht getragen und authentisch genug. Vor allem ihr Hang zur grotesken Inszenierung dürfte viele Deutsche befremden. Eine Frau im Fotomodebusiness ist ohnehin eine Seltenheit, noch dazu eine, die früher selbst als Model auftrat. Und dann setzt sie auch noch andere Frauen ins alberne Licht, in jener Szene etwa, in der sich eine Dame in weißem Kleid unter Zuhilfenahme eines grünen, kraftvoll geringelten Gartenschlauchs und auf offener Straße die Haare wäscht.

Wobei albern sicher das falsche Wort ist. Eher sind es spielerische Bilder, die dem üblichen Coolness-Gebot entkommen, weil der Model-Oberkörper mal so rosarot leuchtet wie die Hose, in der er steckt. Oder ein anderes Mal das Model in der Hand eine Plastiktüte der Saatchi Gallery hält, aus der eine gewaltige Zimmerlinde herausragt, so als trüge da jemand seinen privaten Kleinstdschungel mit sich herum. Solche Bilder leben von der fixen Idee, nicht von krampferter Lässigkeit.

Das ist selbst dann noch so, wenn sich Sassen aufs eher konstruktivistische Terrain begibt und starke Geometrien ihre Komposition bestimmen. Da liegt dann ein Model rücklings auf der roten Tartanbahn, eingespannt in ein Geflecht aus blauer Gerade und gelbem Kreissegment, und dieser Körper hat nichts Besseres zu tun, als sich im Geflecht zu rekeln wie in einer Hängematte, statt aufzustehen und sportstättengemäß zu trainieren.

Auf Sassens Bildern wird überhaupt viel gelegen, geschlafen, geschwiegen. Und obwohl ihre Modestrecken schriller ausfallen als andere Teile ihres Œuvres, sind doch auch sie oft von einer so beiläufigen Surrealität, dass man ihnen den werblichen Charakter kaum ansieht. Problemlos lassen sie sich Seit an Seit mit jenen Motiven zeigen, die Sassen auf Reisen oder mit ihren Freunden aufgenommen hat – und die gleichermaßen geprägt sind von ihrer Freude an scharfen Farbkontrasten und einem Dekor aus Blumen und Blättern.

Hier kommen dann auch wieder die Schatten ins Spiel, Schatten einer Palme beispielsweise, die dem Mädchen, das da auf roter Erde sitzt, wie Engelsflügel aus dem Rücken wachsen. Die Schatten vieler kleiner Blätter, die das Gesicht einer jungen Frau wie ein Schleier überziehen, als sollte niemand sehen, dass sie gerade einen Brief verbrennt, den sie ein letztes Mal liest, während die züngelnde Flamme die obere Ecke erfasst.

Schon sehr lange, im Grunde seitdem der Mensch sich selbst beobachtet, beobachtet er auch dieses seltsam dunkle Ding, das ihm beständig folgt, das er nicht abschütteln kann, das er besitzt, ohne darüber verfügen zu können. Auch bei Sassen gibt es die unheimlichen Schatten, in denen Menschen fast verschwinden. Als hätte ihre Silhouette sie verschluckt, so sieht das aus. Als wäre ein dunkles Loch, wo eben noch Fotografie war, nicht mehr flach, nicht glatt in der Oberfläche.

Tatsächlich ist auch das für Sassen vor allem ein Spiel. Sie verfolgt keine subversiven, erst recht keine genderpolitischen Absichten. Schon in ihrem ersten Bild wollte sie immer auch das Medium und seine Täuschungspotenziale erkunden, damals benutzte sie weiße Handtücher, die sie mitten in die Szenerie hängte, damit es später aussah, als hätte jemand ein Rechteck aus dem Foto geschnitten. Ihre Schattenbilder wirken allerdings weniger heiter als geheimnisvoll.

Vor allem auf ihren Afrika-Reisen hat Sassen oft Menschen fotografiert, die im Schatten versinken, ja, deren Gesichter selbstverschattet wirken. Eine dunkle Belichtung macht die schwarze Haut noch schwärzer. Nicht ganz zu Unrecht hat ihr das den Vorwurf eines kolonialistischen Blicks eingetragen. Im Schatten wohnt eben auch immer das Unbestimmte, das Lauernde und Fremde. Und selbst wenn Sassen die Menschen mit pittoresken Schattenmustern überzieht, bleiben ihre Fotos nicht ohne exotisierendes Flair.

Ihr selbst erscheint dieser Vorwurf unverständlich, denn eigentlich will sie die Stereotypen meiden, will sich nicht am Elend ergötzen, den Kontinent nicht als besonders leidend oder besonders wild erscheinen lassen. Nicht die fremde Gegenwelt interessiert sie, sondern das auf unvermutete Weise Vertraute. So lässt sie das Schwarz auch manchmal grünlich schimmern, etwa wenn sie einen Jungen unter ein grünes Glasdach setzt.

Als kleines Kind hat Sassen mit ihren Eltern drei Jahre lang in Kenia gelebt, seither fühlt sie sich Afrika nahe. Und so will sie ihr Schattenspiel auch nicht als falsche Verklärung verstanden wissen, eher als Form von Respekt – um das Gegenüber nicht schonungslos den Blicken der Museumsbesucher preiszugeben. Sassens Bilder versuchen sich an einer Nähe ohne Entblößung.

Oft lassen sich ihre Dunkelzonen auch als ein Zeichen von Demut begreifen: In ihren Bildern zeigt sich, dass mit der Kamera eben nie die ganze Wirklichkeit zu greifen ist. Das Wesentliche bleibt unsichtbar. Oder aber offenbart sich in skurrilen Nebensächlichkeiten, etwa in dem Bild einer großen Agave, die kurzerhand von Anwohnern zum Wäscheständer umfunktioniert wurde, übersät mit bunten Mützen, Hosen, T-Shirts. Die Stachelpflanze treibt die schönsten Blüten – eine ästhetische Verwandlung aus dem Geist der Alltäglichkeit. Und damit ziemlich genau das, was Sassens Kunst so lebendig macht.

Die Ausstellung in Hilversum läuft bis zum 13. Dezember (www.museumhilversum.nl). Der neue Bildband "Umbra" ist bei Prestel erschienen, er kostet 59 Euro

