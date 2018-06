Die Menschen in New York lieben es, einen Informationsvorsprung zu haben. Das gilt nicht nur für Anlagetipps an der Wall Street, sondern auch für den Spurwechsel auf dem Broadway. Keinesfalls sollte dem Hintermann die Absicht etwa durch vorheriges Blinken angezeigt werden. Zumal die Anzahl der Fahrbahnen je nach Tagesform und Verkehrsaufkommen erheblichen Schwankungen unterliegt. So wie im kalifornischen Silicon Valley Studenten mit Unternehmergeist ein Start-up gründen, eröffnen New Yorker gern mal eine neue Spur. Doch die wahre Herausforderung für New Yorker Autofahrer ist das Parken. Die City genießt den zweifelhaften Ruf, die höchsten Preise innerhalb der USA dafür zu verlangen, dass man sein Fahrzeug irgendwo stehen lassen kann. Das hängt ganz unmittelbar mit dem New Yorker Immobilienboom zusammen – welcher Grundbesitzer entscheidet sich für Parkplätze, wenn er stattdessen russischen oder chinesischen Oligarchen Unterkünfte anbieten kann? Wer einen Garagenplatz für seinen Tesla in fußläufiger Nähe seines Luxusapartments erwerben will, zahlt daher schon mal eine halbe bis zu einer Million Dollar. Das entspricht dem Fünffachen dessen, was ein mittleres Eigenheim im Rest der USA kostet. Normalbürger sind derweil dem alternate side street-Parken unterworfen. Die Regel besagt, dass Fahrzeuge einmal in der Woche umgeparkt werden müssen, damit die Straße gereinigt werden kann. Und so findet man Einheimische an diesem Tag, in doppelter Reihe parkend, in ihrem Auto sitzen. Sobald die Straßenreinigung die leeren Pappbecher, Kippen und Bonbonpapiere einmal herumgewirbelt hat, geht der Kampf um die wieder frei gewordenen Parkplätze los. Im Eifer des Gefechts kommt es hin und wieder zu Blechschäden. Touristen ignorieren die mehrfarbigen Schilder mit ihren kryptischen Abkürzungen und wirren Pfeilen auf eigene Gefahr. Ein Strafzettel kostet 115 Dollar, schlimmer noch: Die Polizei darf bei Parkvergehen sofort abschleppen. An Feiertagen oder bei Wetterkatastrophen wird die Umparkregel ausgesetzt. Ein Blizzard ist zumindest für New Yorker Autobesitzer ein Grund zu feiern.