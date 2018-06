Inhalt Seite 1 — Warum Trump trompetet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Blitzlichtgewitter, Kameras, eine Schlange von Bewunderern: Als Donald Trump vergangene Woche sein Buch Crippled America vorstellte, war er in seinem Element. Das Bändchen über das "verkrüppelte Amerika" ist ein Remix aus Trumps Wahlkampfreden und aus Anekdoten. Es erscheint pünktlich zu Trumps offizieller Anmeldung zu den Vorwahlen im Bundesstaat New Hampshire. In dem Buch schreibt Trump, eine Anzeige in der New York Times koste ihn mehr als 100.000 Dollar. Wenn die Zeitung über eines seiner Geschäfte schreibe, koste das nichts und bringe mehr Aufmerksamkeit. Über seine Motive schreibt Trump: "Ich bin Geschäftsmann, ich habe eine Marke zu bewerben."

Politik ist ein Geschäft in Amerika. Keiner zeigt das so unverblümt wie der Präsidentschaftskandidat Donald Trump. So überbordend seine Wahlkampf-Rhetorik sein mag, im Kern ist die Kandidatur des Milliardärs für das mächtigste Amt der Welt ein fantastischer Deal. Und so, wie es aussieht, wird "the Donald", wie ihn Fans rufen, auch dann als Gewinner dastehen, wenn er es nicht ins Oval Office schafft.

Wer Trump als einen großkotzigen Blender abtut, hat nicht verstanden, was er wirklich ist: die jüngste Verkörperung des American Dream. Sein Aufstieg zu einem Spitzenkandidaten der Republikaner sagt viel aus über den Zustand der Politik – und es zeigt die Dynamik der Social Media Economy, einer Wirtschaft unter dem Einfluss der Sozialen Netzwerke.

Bekanntheit und Wiedererkennungswert sind nicht Begleiterscheinungen von Erfolg, sondern seine Treiber. Trump ist nicht bekannt, weil er reich ist, sondern er ist reich, weil er bekannt ist. Deshalb hat der Spross einer New Yorker Immobiliendynastie mehr gemein mit Reality-TV-Stars wie Heidi Klum als mit Bill Gates und Warren Buffett.

Trumps Wahlversprechen lautet: So wie ich es zu Reichtum und Ansehen gebracht habe, so werde ich Amerikas Reichtum und Ansehen in der Welt befördern. Deshalb spielt die Frage, wie reich er ist, eine Rolle für seine Glaubwürdigkeit.

In einer Selbstauskunft an die US-Wahlbehörde meldete Trump, er besitze 10 Milliarden Dollar. Kurz zuvor hatte er auf Medienanfragen ein Gesamtvermögen von 8,7 Milliarden Dollar angegeben, datiert war diese Bilanz mit dem 30. Juni 2014. Langjährige Trump-Beobachter kommen auf weitaus weniger. Seit 1982 führt das Wirtschaftsmagazin Forbes eine Liste der 400 reichsten Amerikaner, und genauso lange streitet sich Trump mit den Redakteuren. Beim ersten Mal listete das Magazin den damals 36-Jährigen mit 200 Millionen Dollar, Trump behauptete, 500 Millionen schwer zu sein. Schon damals wusste er um die Vorteile einer guten Platzierung. Sie habe bei der Finanzierung seiner Projekte geholfen. Auch Banker lassen sich von solchen Listen beeindrucken.

Zuletzt stand Trump bei Forbes mit 4,5 Milliarden Dollar auf der Liste. Der Finanznachrichtendienst Bloomberg bewertet sein Vermögen mit 2,9 Milliarden Dollar. In der Forbes-Berechnung schlug der Trump Tower in New York, das Flaggschiff des Milliardärs, mit 530 Millionen Dollar zu Buche. Trump behauptet, das Gebäude sei fünf bis sechs Mal so viel wert. Die Forbes-Redakteure beziehen sich auf übliche Kalkulationsmethoden und Branchendaten.Trump gibt keine Erklärung, wie er zu seinen Bewertungen kommt. Anfragen der ZEIT beantwortete er nicht.

Den Wert der Marke Trump taxiert er selbst auf mehr als drei Milliarden Dollar

2006 verklagte er den Journalisten Timothy O’Brien, der behauptet hatte, Trump sei 250 Millionen wert. Für den Unternehmer war das eine Majestätsbeleidigung. Was sollten die Leute beim Fernsehsender NBC denken, in deren Reality-TV-Show The Apprentice er den Übererfolgreichen gab? Trump verlangte fünf Milliarden Dollar Schadenersatz wegen Geschäftsschädigung. Die Klage wurde abgewiesen.

In Trumps Selbstauskunft finden sich neben Einkommen aus dem Management von Immobilien in Dubai, Chicago, Rio und Hawaii seitenlange Aufzählungen von Tantiemen. Sie fließen vom Matratzenhersteller Serta, von Schuhherstellern, Buchverlagen, Brausebrauern, Heimdekor-Produzenten und Gourmetlebensmittel-Anbietern. Der Miss-Universe-Schönheitswettbewerb, an dem Trump die Rechte besitzt, hat ihm vergangenes Jahr 3,4 Millionen Dollar verschafft. Für einen Vortrag nimmt Trump schon mal 450.000 Dollar. Seine TV-Produktionsfirma bringt ihm vier Millionen Dollar. Der 69-Jährige bekommt eine Pension in Höhe von 110.228 Dollar von der Schauspielergewerkschaft. Ansonsten hat er sein Erspartes wie ein Kleinanleger auf Sparkonten und in Investmentfonds geparkt, und er besitzt auch Aktien der Deutschen Telekom.

Zu Trumps wichtigsten Einkommensquellen gehören Golfplätze und Resorts wie das Mar-a-Lago in Palm Beach, der Superreichen-Enklave in Florida. Zuletzt kaufte er den Traditionsclub Turnberry in Schottland und die Anlage Doonbeg in Irland. Bloomberg taxiert Trumps Golf-Portfolio auf 570 Millionen Dollar. In seiner Bilanz für 2014 nennt Trump einen Wert von zwei Milliarden Dollar für seine Golfbesitzungen – fast vier Mal so viel wie Bloomberg.

Trump ist offenbar der Ansicht, dass man sein Vermögen nicht nach den üblichen Maßstäben bewerten kann. Allein dass sein Name in güldenen Lettern an der Tür und auf den Handtüchern steht, addiert in seiner Sicht Hunderte von Millionen. So beziffert er in seiner Bilanz von 2014 seinen Markenwert auf atemberaubende 3,3 Milliarden Dollar.