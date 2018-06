Eigenartigerweise erinnere ich mich an jede einzelne Frage, an wirklich jede, die er mir gestellt hat, und bestimmt habe ich von der Begegnung mit ihm auch schon Hunderten Menschen erzählt. Denn dies ist die Sorte Geschichten, mit der man Mütter stolz macht: Als 25-Jähriger im Büro von Helmut Schmidt gesessen zu haben.

Tatsächlich war ein Antrittsbesuch bei Helmut Schmidt über all die Jahre so etwas wie ein inoffizielles Initiationsritual für junge Redakteure. Es war einfach üblich, dass neue Redakteure unserer Wochenzeitung zu einer Art zeremoniellem Rapport bei ihrem Herausgeber antraten. Nach dem Motto: Wenn du bei Helmut Schmidt warst und wenn du das auch noch unfallfrei überstanden hast, dann – erst dann! – gehörst du wirklich dazu. Eine Art Zigarettenfeuertaufe des Nachwuchsjournalisten also.

Von dieser Feuertaufe hatte ich schon gehört, lange bevor eine Festanstellung bei der ZEIT für mich jemals in Aussicht gestanden hätte. Und als die Festanstellung dann in Aussicht war, hatte ich mich sogar ein bisschen vor diesem Termin zu fürchten angefangen: Ich bin Redakteur für die Seiten ZEITim Osten, arbeite im Korrespondentenbüro für die neuen Länder. Helmut Schmidt und die Ossis, von dieser Beziehung wusste ich nur, dass sie kompliziert war. Er hatte den Ostdeutschen mal eine "gewisse Weinerlichkeit" unterstellt, die er "zum Kotzen" fand, und das hatte die Ossis empört, von Dresden bis in die Uckermark. Was würde mir da bevorstehen?

Und was, dachte ich, wenn du überhaupt vor ihm, vor seinen Fragen versagst? Die falschen Antworten gibst, dumme Dinge erzählst? Trifft dich dann seine ganze Strenge? Wirst du gleich wieder rausgeworfen, erst aus dem Büro und dann aus der ZEIT?

Es kam dann tatsächlich der Tag meiner Festanstellung. Was nicht kam, war der Termin bei Helmut Schmidt. Niemand erwähnte je ein Treffen, das man noch mit ihm zu absolvieren hätte. Und aus dem Büro Helmut Schmidt war natürlich auch nichts zu hören. Es klingelte nie mein Telefon, am Apparat die Damen seines Vorzimmers: "Der Herr Bundeskanzler a. D. würde Sie gern sprechen." Selbstverständlich – gar nichts dergleichen.

Was für eine Hybris, allen Ernstes geglaubt zu haben, er wolle jeden jungen, stinknormalen, neuen Redakteur persönlich in seinem Zimmer haben!

Aber dann wurde mir eines Tages klar, dass man nicht in sein Büro kam, nachdem er einen gerufen hatte. Nein: Man musste den Weg zu ihm schon selber finden.

Er wollte einen nicht verhören, er stellte Fragen aus echtem Interesse

Bei mir war es ein großer Zufall: Ich war auf Redaktionsbesuch in Hamburg. War zum Essen verabredet mit einem Kollegen, der noch eine Sache mit Helmut Schmidt zu besprechen hatte, in dessen Büro im Pressehaus. Ich wartete auf dem Gang vor Schmidts Büro – schon das ein Moment, der sich anfühlte, als wäre man da an einer ganz großen Sache dran. Und plötzlich öffnete sich die Tür. Und hinter dem Dampf der Zigaretten – klischeehaft, aber wahr – sah ich Helmut Schmidt an seinem Schreibtisch sitzen, vor seinen Regalen mit den vielen Hundert Büchern, und hörte ihn sehr leise sagen: Kommen Sie doch herein.

Ich dachte: Angst! Ich fühlte: Meine Knie denken das offensichtlich auch! Ich trat ein, stand bald vor Schmidts Schreibtisch, befürchtete das Schlimmste, und? Er lächelte ganz großväterlich. Er fragte mich nach meinem Namen, wofür ich als Redakteur zuständig sei, und erst, als er mich in meiner viel zu langen, viel zu undeutlich genuschelten Antwort unterbrach – und mich bat, mich doch endlich hinzusetzen! –, merkte ich, dass ich vor seinem Schreibtisch stehen geblieben war wie ein Schüler beim Direktor. Ich setzte mich.

Nicht, dass ich dadurch an Selbstsicherheit gewonnen hätte, aber immerhin: Wir plauderten für ein paar Minuten, von denen ich im Rückblick so ausführlich berichten kann, als wären es Stunden gewesen. Um ehrlich zu sein, fühlten sich diese Minuten auch wie Stunden an. Was nicht an ihm lag. Er interessierte sich, so war mein Gefühl, wirklich für mich; auch wenn dies schon die Zeit war, in der es ihm gesundheitlich nicht mehr immer sehr gut ging. Für ihn war unser Gespräch aber spürbar kein Verhör eines Berufseinsteigers, sondern ein Gespräch, das er führte, weil er etwas erfahren wollte. Schlicht und einfach etwas erfahren.

Man liest immer, dass Helmut Schmidts Neugier so besonders gewesen sei, und dass er auch im hohen Alter noch so großes Interesse an allen Geschichten gehabt habe, und tatsächlich, genau dieses Gefühl hatte ich auch. Ach ja – die Fragen, die er mir stellte, waren dem Osten ganz zugewandt. Er wünschte sich zum Beispiel, dass ich ihm in ein paar Sätzen erklärte, wie sich die Chip-Industrie in Dresden entwickelt hat. Wir unterhielten uns darüber, warum die Sachsen so ein durch und durch besonderes Völkchen sind. Und er stellte mir, kein Scherz, diese Frage irgendwo zwischen Vergangenheit und Weltpolitik: "Wie wirkt sich aus Ihrer Sicht die ehedem gemeinsame sächsisch-polnische Krone heute auf das sächsisch-polnische Verhältnis aus?"

Haben Sie jemals über dieses Thema nachgedacht? Ich nicht.

Das nächste Mal, nahm ich mir vor, würde ich viel geistreicher antworten!

Also stammelte ich irgendetwas, bestimmt nichts sonderlich Kluges. Die Frage nach der sächsisch-polnischen Krone, auf die ich so schlecht vorbereitet war, kommt mir seither gefühlt einmal monatlich in den Sinn, und dann grüble ich darüber nach. So, als würde es bestimmt irgendwann eine zweite Chance für mich geben, eine Gelegenheit, ihm diese Frage noch einmal zu beantworten, und dann aber viel besser, viel geistreicher.

Es wird diese zweite Gelegenheit nicht mehr geben, das muss ich nun lernen, und auch, dass ich wohl einer der letzten jungen Redakteure war, die die Ehre hatten, bei ihm zum Antrittsbesuch im Büro sitzen zu dürfen.





