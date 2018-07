Das Wettersteingebirge zeigt sich an diesem Junimontag von seiner besten Seite. Kaiserwetter für die Klimakanzlerin? Angela Merkel scheint es so zu verstehen. Zum Abschluss des Gipfels der sieben führenden Volkswirtschaften (G 7) auf Schloss Elmau verkündet sie unter dem strahlend blauen Himmel eine Sensation. Um den Klimawandel zu bremsen, müsse die Welt im Laufe dieses Jahrhunderts raus aus Kohle, Öl und Gas. Die G 7, so verspricht die Kanzlerin im Namen aller, würden ihre Energiewirtschaft bis 2050 umstellen.

Leider sind Angela Merkels hehren Worten von der Dekarbonisierung keine Taten in Berlin gefolgt. Die gerade beschlossene Braunkohlereserve ist unnötig, teuer – und erreicht das Ziel nicht, bis 2020 den CO₂-Ausstoß um 40 Prozent zu senken.

Dabei gibt es keinen Grund, weshalb der Kanzlerin Mut oder Glauben fehlen sollten. Greenpeace’ neues Konzept "Der Plan" führt vor, wie die Energiewende bis 2050 konsequent und erfolgreich abgeschlossen werden kann. Es zeigt, wie Deutschland nahezu klimaneutral werden kann, damit der Klimawandel mit seinen schon jetzt unübersehbaren Folgen nicht im Chaos einer aus den Fugen geratenen Welt endet. "Der Plan" ist die Gebrauchsanleitung, wie sich Merkels Versprechen von Elmau in die Tat umsetzen lässt.

Dazu müssen keine Wunderspeicher für erneuerbare Energien erfunden werden. Das Ziel lässt sich mit den heute vorhandenen Technologien erreichen. Wenn sich diese wie erwartet in den kommenden Jahren weiter verbessern, ist das gut – nicht aber nötig. Wir können also sofort losgehen.

Es wird eher ein Marsch als ein Spaziergang. Auch die am besten vorbereitete Etappe, die vollständige Umstellung der Stromversorgung auf regenerative Energien, erfordert neue Anstrengungen. So unterstellt "Der Plan", dass der Atomausstieg deutlich vor 2022 abgeschlossen ist und dass kritische erneuerbare Energieartem wie Wasserkraft oder Bioenergieanlagen nicht weiter ausgebaut werden. Der unausweichliche Ausstieg aus der Kohle ist in diesem Szenario terminiert und energiewirtschaftlich modelliert. So wird Dekarbonisierung vom nebulösen Begriff zu einem planbaren Konzept, mit dem man kalkulieren kann. Davon profitiert nicht nur das Klima – sondern auch die Wirtschaft.

Wie genau soll die Energiewende fertiggestellt werden? Dies sind die Meilensteine unseres Plans:

Noch vor 2020 endet in Deutschland das Atomzeitalter und beginnt der Kohleausstieg. Der parallel verstärkte Ausbau der Erneuerbaren hält den Börsenstrompreis auf niedrigem Niveau. Davon profitieren sowohl unsere stromintensive Industrie als auch die Branche der Erneuerbaren.

Das nächste Jahrzehnt markiert das Ende der Braunkohle. Bis 2030 steigt Deutschland komplett aus dieser extrem klimaschädlichen Energiequelle aus. Dieser Schritt lässt sich über 15 Jahre hinweg sozial verträglich planen – und mit dem grenzüberschreitenden Ausbau der Netze für erneuerbare Energien absichern. Anders als die Lobby unkt, muss es dabei weder zu Strukturbrüchen kommen, noch gerät die Versorgungssicherheit in Gefahr.

Bis 2040 gehen auch die letzten Steinkohlekraftwerke vom Netz. Wind- und Solaranlagen, die inzwischen überwiegend aus der garantierten Einspeisevergütung gefallen sind, liefern konkurrenzlos günstigen, sauberen Strom, der von Industrie und Privathaushalten deutlich sparsamer als bisher eingesetzt wird. In den letzten Jahren bis 2050 werden schließlich auch noch die verbleibenden Gaskraftwerke durch die Erneuerbaren ersetzt – die inzwischen auch den Strom für den bis dann enorm gewachsenen Anteil an E-Autos liefern.

Was für Skeptiker wie ein grünes Märchen klingt, ist in Wahrheit ein schwarzes Projekt. Wenn CDU-Chefin Merkel am Monatsende zur UN-Klimakonferenz nach Paris reist, werden sie Staats- und Regierungschefs aus aller Welt fragen, wie das klappen soll mit dem Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Der Greenpeace-Plan ist die Antwort.

Brigitte Behrens ist Hauptgeschäftsführerin von Greenpeace Deutschland in Hamburg