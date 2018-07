Die Sierichstraße in Winterhude ist bekannt als eine der wenigen Straßen Europas, auf denen je nach Tageszeit die Fahrtrichtung gewechselt wird: Morgens fährt man hier auf zwei Spuren stadteinwärts, nachmittags wieder aus der Stadt heraus.

Damit der Verkehr auch wirklich fließt, gilt außerdem morgens und abends auf den Fahrbahnen ein absolutes Halteverbot – das konsequent missachtet wird. Vor allem die Halteverbotszone um den Poelchaukamp mit vielen Bars, Cafés und Restaurants steht regelmäßig voll mit abgestellten Autos. Und beobachtet man, mit welcher Lässigkeit die Lenker der abgestellten Fahrzeuge hier davonschlendern, die Hände in den Taschen, einen Zigarillo im Mundwinkel, könnte man denken, sie seien sich sicher, sie dürften das.

Und es stimmt wohl. Meistens jedenfalls ist das Verbot eher theoretischer Natur. Mag sein, dass Anwohner und Kneipenstammgäste Geld und Zeit sparen, wenn sie im Halteverbot parken und einmal pro Woche einen Strafzettel kassieren, statt einen Tiefgaragenplatz zu mieten oder einen freien Halteplatz in einer Nebenstraße zu suchen. Aber das Erstaunliche ist: Die Polizei, ergab eine kleine, höchst subjektive Feldstudie, schreibt auch nur etwa einmal pro Woche auf. An den anderen Tagen herrscht im Halteverbot freies Parken. Ein stummer Deal, der nur jenen Autofahrern aufstößt, die so naiv sind, zunehmend verzweifelt um den Block zu kurven, um einen legalen Parkplatz zu finden.

Und den Radfahrern. Sie haben hier die Wahl, auf dem Fußweg zu fahren – was sie nicht dürfen – oder auf der Straße um ein abgestelltes Auto nach dem anderen herumzukurven, dicht am zweispurig vorbeirauschenden Verkehr. Der fließt zwar trotz der Falschparker immer noch. Aber kommt noch ein zitternder Fahrradfahrer dazu, wird es schon ziemlich eng.

Darf man annehmen, dass es entsprechende Unfallzahlen gibt? Offensichtlich nicht, sagt Karina Sadowsky von der Polizei Hamburg. Sonst gäbe es mehr Polizeieinsätze. So aber ...

So aber? Der Verkehr werde überwacht, sagt Frau Sadowsky, nur vielleicht anders, als sich das mancher vorstelle. Und man verteile ja Strafzettel. Aber warum nicht jeden Tag? Das, sagt Frau Sadowsky, sei leider nicht möglich. Die Polizei könne nicht überall zugleich sein.

Aber, liebe Frau Sadowsky, die Stadt Hamburg könnte hier tagtäglich viel Geld verdienen! "Geld ist kein Kriterium", sagt Karina Sadowsky, "worauf es für uns ankommt, das ist die Verkehrssicherheit."

Schön, dass es bei uns noch übergeordnete Werte gibt.