Der Patriotismus hat ein kesses Gesicht mit leuchtend blauen Augen. Ingrid Nümann-Seidewinkel ist klein, sie schaut einen von unten herauf an, aber mit so einem Columbo-Blick, als wollte sie "Einen Moment, bitte" sagen, "ich hätte da noch eine Frage".

Und sie hat ja auch jede Menge Fragen, die Vorsitzende der Patriotischen Gesellschaft. Man sitzt kaum fünf Minuten am Tisch, das Amuse-Gueule ist nicht ganz verspeist, da ist sie schon mit zentralen Problemen des Gemeinwesens beschäftigt: "Was bedeutet Patriotismus heute? Für Europäer? Für Migranten?" Definitive Antworten bleiben aus – es ist eben keine Senatsdebatte, sondern eine Restauranteröffnung. Jetzt gibt es also das ZAR, Akronym für Zum Alten Rathaus, im Erdgeschoss der Patriotischen Gesellschaft, und Frau Seidewinkel wechselt spielerisch vom sozial- aufs architekturkritische Standbein: "Ist das nicht toll, mit wie viel Feingefühl hier die Stile übereinandergelegt wurden?"

Stimmt. Unten, im Erdgeschoss: Neugotik, aber in der postmodernen Version. Die Butzenfenster sind weg, dafür bodentiefe Glasflächen – der düstere Ziegelbau an der Trostbrücke sieht nun weniger nach Spukschloss aus und mehr nach Upper East Side, New York. Im ersten Stock: prächtige Säle im Fifties-Retro-Schick. Alles in allem die wunderbare Kulisse zur Repräsentation einer modernen Heimatliebe.

Auch die Gästeliste zerfällt in zwei Teile: am Anfang Dinner mit Honoratioren-Publikum einschließlich Rede von Olaf Scholz. Sie ist dankenswerterweise so knapp bemessen wie der Aal zum Einstieg ins Menü. Und später dann: Party mit 600 Gästen, passend zum Motto der Patriotischen Gesellschaft: Emolumento publico – zum Wohl der Allgemeinheit. Allgemeiner geht es kaum, vom Notar bis zur hauptamtlichen Prominenten-Ex ist eine vielseitige Klientel vertreten. Die Herren lachen selbstbewusst, die Damenwelt lässt sich trotz DJ-Getöse die Petits Fours erklären, die ein sportliches Personal nicht müde wird herumzureichen. Man beugt sich über die häppchenbestückten Platten und zeigt auf einzelne Stücke wie auf Preziosen unter Glas.

Frau Seidewinkel geht im Gemenge verloren, aber neue Bekanntschaften sind schnell gemacht. Der für den Abend zuständige PR-Stratege winkt einen Herrn heran, um vorzustellen:

"Herr Haas. DIE ZEIT."

"Die Zeit? 22.30 Uhr."

Man ist gern gekommen, bleibt aber nicht allzu lange.