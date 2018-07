Ich kann es genau datieren. Helmut Schmidt trat am 7. 7. 74 in meine Welt ein. Er sah fabelhaft aus mit seiner riesigen schwarzen Sonnenbrille. Sein hellgrauer Anzug war auf die graue Tolle abgestimmt, und eine flammend rote Nelke prangte in der Westentasche. Sie leuchtete kraft des neuen Farbfernsehers bis ins Wohnzimmer in unserem Eifeldorf. "Rubens" hieß der Fernseher der Marke Philips, und er war extra für das Münchner WM-Endspiel angeschafft worden. So etwas konnte man sich jetzt leisten in diesen Jahren, in denen es mit uns aufwärts ging, immer aufwärts.

"Der deutsche Bundeskanzler begrüßt persönlich die Nationalmannschaft", knarzte der Kommentator Rudi Michel, als Schmidt Hoeneß, Breitner und Overath vor dem Anpfiff zum Finale die Hand schüttelte.

Ich war neun Jahre alt. Ich hatte keine Ahnung, dass der Bundeskanzler in Wahrheit erst knapp acht Wochen lang im Amt war, und dies auch nur, weil sein Vorgänger über eine Spionageaffäre gestürzt war. Ich hätte nicht geglaubt, dass dieser beeindruckende Mann "Schiss gehabt" hatte vor dem ihm zugefallenen Amt, ja dass er es eigentlich nicht gewollt hatte. So hat er es jedenfalls später immer behauptet: Er habe Brandt am Ende verzweifelt angeschrien, es gebe keinen Grund für einen Rücktritt.

An diesem 7. Juli begann für mich eine Jugend im "Modell Deutschland". So wurde die Bundesrepublik unter Schmidt zwar erst später genannt. Aber ein Hauch dieser speziell westdeutschen Modernität, für die Schmidt stand – eine kuriose Kombination aus optimistischem Machbarkeitsglauben und tragischem Pflichtethos, kombiniert mit einer lässigen Vornehmheit –, lag bereits über diesem Tag des Sieges von Beckenbauer über Cruyff.

Ich wusste noch nichts vom Ölpreisschock, von Stagflation, von den Warnungen des Club of Rome, vom Radikalenerlass. Nichts ahnte ich vom "Kampf in den Metropolen", zu dem junge Männer und Frauen aufgerufen hatten, die in den Fernsehnachrichten wie mürrische Geschwister meiner supernetten Hippie-Lehrer aussahen. Ich lebte zweifellos im besten Land der Welt.

Vorboten härterer Tage gab es zwar. In der Sparkassenfiliale hing ein Plakat mit der mir unverständlichen Titelzeile "Anarchistische Gewalttäter – Baader/Meinhof-Bande". Sagenhafte "100.000 DM" winkten für Hinweise zu ihrer "Ergreifung". Und von Zeit zu Zeit wurde eines der Gesichter mit dicken, Genugtuung signalisierenden Strichen durchgekreuzt. Doch noch schien es unvorstellbar, dass diese grimmigen jungen Leute ein paar Jahre später eine Staatskrise herbeibomben und den lässigen Kanzler an den Rand des Rücktritts treiben könnten.

Wie fern das alles ist! Das Leben in der westdeutschen Provinz war Mitte der Siebziger von einer Zuversicht geprägt, die im Nachhinein unbegreiflich erscheint. Es wurde munter allerhand ausprobiert, auch an uns Kindern: Gesamtschule, antiautoritäre Erziehung, Mengenlehre, Sexualkunde – vor allem Letztere unter großem Hallo. Noch die autofreien Sonntage – eine Reaktion auf die erste Ölkrise – waren im Grunde ein großer Spaß. Man nahm sie hin wie eine landesweite Kunstaktion mit interessantem Verfremdungseffekt.