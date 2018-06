Wenn Sie das nächste Mal von einem Raser auf der Autobahn bedrängt werden, ärgern Sie sich nicht. Schon bald wird die Unvernunft bestraft. Autoversicherer planen in diesem Herbst eine kleine Beitragsrevolution. Künftig würden brave Autofahrer belohnt. Möglich soll das die sogenannte Telematik machen.

Kleine Boxen im Auto zeichnen auf, wie vorsichtig ein Fahrer fährt. Besonders umsichtige Fahrer, so das Versprechen, könnten bis zu 40 Prozent der Versicherungsbeiträge sparen. Damit die Versicherten da auch mitziehen, locken die Anbieter zunächst nur mit Rabatten für brave Fahrer. Die Preisaufschläge für die bösen sind dann aber wohl nur noch eine Frage der Zeit.

Im Oktober brachte die VHV ihren Telematiktarif auf den Markt, bei dem "die Kunden den Beitrag selbst bestimmen und bis zu 30 Prozent sparen können", wirbt der Versicherer aus Hannover. Es ist der erste Tarif, der allen Kunden offensteht. Die Signal Iduna ist schon mit dem Sijox-Tarif am Start, der im Bestfall 40 Prozent Ersparnis verspricht – für Kunden unter 30 Jahren.

Noch in diesem Jahr will nun auch der Branchenriese Axa solche Policen verkaufen und stellt "bis zu 15 Prozent Bonus" in Aussicht. Bei der Itzehoer läuft bereits ein Pilotprojekt, und auch Allianz, Generali und HUK Coburg stehen in den Startlöchern. Sollten Axa und Marktführer HUK Coburg Telematiktarife anbieten, könnten sich diese risikoabhängigen Verträge schnell am Markt durchsetzen.

Die Unternehmen wittern ein Riesengeschäft: Erstens bringen die Telematiktarife den heiß umkämpften Autoversicherungsmarkt in Bewegung. Zweitens versprechen sich die Anbieter dadurch einen engeren Kontakt zum Versicherten: "Der Kunde bekommt ein Feedback zum Fahrverhalten, dadurch wird das abstrakte Produkt Versicherung für ihn erlebbarer", so umschreiben es Analysten, die für Anbieter an solchen Lösungen arbeiten. Drittens ließen sich anhand der Daten möglicherweise die Risiken besser berechnen. Man könnte Drängler und Übermütige künftig viel besser an den Kosten beteiligen, hoffen die Anbieter.

Unterm Strich fuhren die Kfz-Versicherer lange Verluste ein, heißt es beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Das vergangene Jahr schlossen sie erstmals seit sechs Jahren wieder mit positivem Ergebnis ab. Nun sollen die Telematiktarife dafür sorgen, dass es so bleibt.

In Umfragen sagen immerhin 40 Prozent der Versicherungskunden, sie könnten sich den Abschluss solcher Policen vorstellen. Der 30. November ist der Stichtag, bis zu dem Kunden ihre Verträge kündigen können, bis Jahresende können sie zu einem neuen Versicherer wechseln.

Aber sind die Policen wirklich ein Gewinn für Autofahrer? Sparen die damit so viel, wie die Versicherer versprechen – oder birgt die große Datensammlung für Verbraucher auch Gefahren?

Zumindest der Aufwand ist überschaubar. Die Kunden lassen sich eine Technikbox ins Auto einbauen, die an die Fahrzeugelektronik angeschlossen wird und alle Fahrdaten aufzeichnet. Oder sie laden eine App aufs Handy und stecken einen Aufzeichnungsstick in den Zigarettenanzünder. Der Stick sendet während der Fahrt die wichtigsten Daten ans Smartphone. Im Sekundentakt, so ermittelten Tests von Datenschutzbehörden. Die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff ist alarmiert: "Ich halte Telematiktarife für bedenklich, denn damit ist die Preisgabe personenbezogener Daten verbunden, nur um sich vermeintliche wirtschaftliche Vorteile erkaufen zu können." Und es werden Unmengen Informationen gespeichert, sagt die Landesdatenschutzbeauftragte von Nordrhein-Westfalen, Helga Block: "Immer wenn sehr viele Daten gesammelt werden, besteht die Gefahr, dass man das grundsätzlich auch missbrauchen kann, zum Beispiel für Bewegungsprofile." Erfasst werden die gefahrene Strecke, Uhrzeit, Geschwindigkeit und Brems- sowie Beschleunigungsmanöver. Die Daten werden an eine Auswertungsstelle weitergeleitet, die daraus eine Punktzahl ermittelt. Diese fällt höher oder tiefer aus, je nachdem, ob jemand häufig im unfallträchtigen Stadtverkehr fährt oder auf Landstraßen. Ob er eher Tag- oder Nachtfahrten absolviert. Abruptbremser ist oder weit vor der Ampel vom Gas geht.