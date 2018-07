DIE ZEIT: Sie waren mit 14 Mitschülern vom Berliner Robert-Koch-Gymnasium auf Klassenreise in New York. Nun empört man sich über die Verschwendung von Steuergeldern: Die Reise hat 38.085 Euro gekostet – bezahlt hat, wegen der geringen Einkommen Ihrer Eltern, der Staat. Verstehen Sie die Aufregung?

Anis Ari: Ich verstehe, dass sich die Leute aufregen, weil es um Steuergelder geht. Aber wieso reden sie von Verschwendung? Es werden größere Summen für sinnlose Sachen ausgegeben, für den Berliner Flughafen zum Beispiel oder für Kriege. Warum muss man sich ausgerechnet über eine Klassenfahrt beschweren?

ZEIT: War die Reise keine Verschwendung?

Ari: Nein! Wir haben so viel gesehen und gelernt, und das in einem Land, in das wir sonst nie gekommen wären. Fast jeder von uns hat einen Migrationshintergrund. Unsere Eltern hätten uns das nie finanzieren können.

ZEIT: Ihr Lehrer sagt, viele von Ihnen hätten antiamerikanische Einstellungen. Wie hat sich Ihre Haltung zu Amerika verändert?

Ari: Viele von uns hatten Angst. Man hört Horrorgeschichten von weißen Polizisten, die Afroamerikaner angreifen. Ich selbst dachte, man würde mich nicht ins Land lassen, weil meine Eltern aus dem Irak stammen. Aber es war alles ganz anders, wir wurden herzlich willkommen geheißen; da vergisst man die Angst.

ZEIT: Was nehmen Sie mit von der Reise?

Ari: Bilder und Eindrücke aus dem 9/11-Memorial, dem MoMA, von der Freiheitsstatue. Und ich habe in New York gesehen, dass Menschen verschiedene Ansichten und Kulturen haben können und trotzdem gut miteinander leben. Das hat mir die Hoffnung gegeben, dass es vielleicht auch in Deutschland irgendwann normal ist, wenn ich sage: Ich bin Deutsche. Und darauf nicht immer die Frage folgt: Aber woher kommst du wirklich?