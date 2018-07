Read the English version of this article here

Eigentlich sollte dies ein ganz normaler Kommentar zur Regierungskrise werden und zur Flüchtlingspolitik. Doch dann starb mittendrin Helmut Schmidt, da ging erst mal gar nichts, und dann machte Schmidt sich breit in den Gedanken des Autors. Die größte Krise der Kanzlerin Merkel verband sich wie von selbst mit dem Krisenkanzler Schmidt.

Seine Krisen waren anders, das Terrain war überschaubarer in den siebziger Jahren, das war das Leichtere. Aber sie waren alle neu für die junge, noch fragile Nachkriegsrepublik, das war das Schwere. Die Demokratie hatte sich nicht gelernt, sie wusste beispielsweise nicht, wie auf die Erpressung und Geiselnahme durch Terroristen zu reagieren wäre. Erst mit diesem Kanzler lernte sie, wo das Mitleid mit einem Menschen, mit Hanns Martin Schleyer enden musste und wo die Staatsräson Vorrang hatte. Helmut Schmidt hat da etwas auf sein Gewissen geladen und damit dem Land eine wichtige Strebe eingezogen. So macht man Demokratie, so zeigt man sie den Bürgern.

Wie weit von diesem Lehrbuchhaften das gegenwärtige Regierungshandeln entfernt ist, wie viel Mühe es zurzeit macht, Prinzipien aus dem Chaos zu destillieren!

Warum, so fragt man sich, zerlegt sich die Regierung beinahe über eine Frage, die im Moment weder dringlich noch wichtig ist? Bislang gibt es bei Flüchtlingen kaum Familiennachzug, was sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern wird, weil die Aufnahmeanträge der allermeisten Flüchtlinge noch nicht gestellt, geschweige denn beschieden sind, was aber die Mindestvoraussetzung für einen Familiennachzug wäre.

Warum also dieses unglaubliche Theater, das wahrscheinlich keinen einzigen Syrer, wohl aber Millionen deutsche Wähler abschreckt?

Wer zurzeit in die Berliner Büros der Mächtigen tritt, im Volksmund Hinterzimmer genannt, der trifft auf tiefe Sorge, große Angst sowie Anflüge von Panik. Man hört Formulierungen wie aus einer anderen Welt: "Bürgerkrieg" ist so ein Wort, "Ich fürchte um unsere Demokratie" ist so ein Satz.

Das erklärt den ungeheuren Druck, mit dem nun nachrangige Fragen der Flüchtlingspolitik behandelt werden, es macht auch das affenartige politische Tempo verständlich, diese Atmosphäre ultimativer Dringlichkeit, die dazu führt, dass jede Maßnahme existenziell wichtig ist, bevor sie ergriffen wird, um sofort zu einem wirkungslosen Nichts zu verfallen, sobald sie beschlossen ist. Dann muss die nächste Maßnahme her, eine größere, krassere. So kommt es also, wenn in den Köpfen vieler insgeheim schon eine Vorneverteidigung der Demokratie stattfindet und Bürgerkriegsprävention betrieben wird.

Hätte ein Helmut Schmidt sich eine solche Beunruhigung anmerken lassen? Kann man sie heute überhaupt noch verbergen?

Und wie stellt man sich das Ende der deutschen Demokratie genau vor, drei Monate nachdem demokratisch noch so ziemlich alles in Butter schien? Wer genauer nachfragt, der hört von einem rapiden Anwachsen der AfD auf 15 bis 20 Prozent. Manche sehen syrische Kinder auf den Straßen erfrieren, einige befürchten eine rasante Zunahme gewalttätiger Ausschreitungen gegen Flüchtlinge, Straßenschlachten zwischen Links- und Rechtsradikalen.

Das alles wäre schlimm, kaum zu ertragen. Aber eine Gefahr für die Demokratie?