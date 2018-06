Die ZEIT Österreich feiert 2015 ihren 10. Geburtstag: Seit 2005 erscheint die ZEIT jede Woche mit eigenen Seiten aus unserem Wiener Büro. Statt zurückzublicken, wagen wir in dieser Jubiläumsausgabe "Österreich 2025" einen Blick in die Zukunft – wie wird das Land in zehn Jahren aussehen?



Wenn die letzten Dreiecksständer entfernt worden sind, auf denen unvorteilhaft inszenierte Gesichter mit ernster Miene und nach oben gebogenen Lippenrändern Straßen und Parks säumten, und der letzte Werbespot ausgestrahlt ist, wenn die sinnlosen Wahlgeschenke endlich dort herumliegen, wo ihr Schicksal sie hinführte, in den Müll oder in unübersichtliche Handtaschen, wenn die Gladiatoren vor Caesar getreten sind, den ausnahmsweise das Volk spielen darf und die ihre Daumen nach oben oder nach unten deuteten, wenn die Besiegten auf den Schildern aus der Arena getragen worden sind – dann kehrt eine unbestimmte Ruhe ein.

Einige Jahre lang können die Auserwählten jetzt Dinge tun und Dinge lassen, bis der Rummel von vorne losgeht. Die Unterlegenen können sich im Wadlbeißen und im Argusäugen üben, können Allianzen schmieden und Prügel, die sie zuvor bezogen haben, nun anderen vor die Füße schmeißen. Dann dreht sich das Schicksalsrad erneut, und alles kommt unerbittlich wieder: Samsara de Luxe. Wer aussteigen will, muss schnell und geschickt sein – der richtige Absprungmoment ist rasch verstrichen, und das beschädigte Ego fürchtet, in Ramschkategorien wiedergefunden zu werden. Wer nicht aussteigen will, wird oft genug ausgestiegen, bevor er weiß, wie ihm geschieht. Das Bauernopfer hat in der Politik immer Saison. Aus dem Prinzen wird zügig ein Bettler und umgekehrt. König Midas gibt ein Bankett.

Die Politik: ein Glücksrad. Kommen Sie! Gewinnen Sie!

Und es wird sich in den, sagen wir, nächsten zehn Jahren immer schneller drehen. Wer sich mit klarem Verstand und realistischem Blick all dies zu Gemüte führt, wird künftig überzeugende Gründe finden müssen, sich in ein solches Karussell zu wagen, sich diesen Tort zuzumuten. Diese Gründe sind auf einer Skala zu finden, die sich an einem Ende mit dem totalen Engagement und an dem anderen Ende mit total gieriger Sesselkleberei festmachen lässt.

Jemand, der hier eintritt, soll lieber gleich alle Hoffnung auf ein normales Leben fahren lassen. Aber was ist denn schon ein normales Leben.

Ich kann mich gut daran erinnern, als in der Ära Waldheim meine damals fünfjährige Schwester zum Fernsehgerät stürmte, als dort gerade eine Rede an das Volk lief, und über des glücklosen Präsidenten Redefluss hinweg schrie: "Schaut, er lügt schon wieder!"

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 46 vom 11.11.2015.

Manchmal ist solch eine Stimme tatsächlich jene Kinderstimme, die da sagt: "Aber der Kaiser ist ja nackt!"

Oft genug ist diese Stimme jedoch ein vielmäuliges Geröhre einer mit Halbwahrheiten und diversen Spins angefütterten Menge. Wer da schon einmal oder – Gott behüte! – sogar mehrmals durchmusste, ob verdient oder unverdient, braucht Nerven wie Drahtseile und einen guten Coach. Hat er dies nicht, benötigt er einen guten Therapeuten, einen guten Psychiater oder einen guten Fluchtweg.

Die Süchte der Politiker spiegeln einen Druck wieder, der kaum mit dem anderer Berufsbilder vergleichbar ist: Denn während ein Arzt mitunter auch an den Grenzen seiner Leistungsfähigkeit arbeitet, muss er während dieser Kraftanstrengung nicht auch noch ohne Unterlass Gutewettermiene, Stromlinienförmigkeit und Massentauglichkeit zur Schau stellen – und das überzeugend. Ein Politiker gehört nicht einmal in seiner spärlichen Freizeit sich selbst. Er darf nicht unsicher, nicht krank, nicht zweifelnd sein. Er muss zu jedem Augenblick seiner Öffentlichkeit – und diese Augenblicke der Öffentlichkeit sind im Vergleich zu jenen der Intimität Ewigkeiten – ein wiedererkennbar brauchbares Bild liefern.

Der Politiker muss sich also beständig kontrollieren, verleugnen, optimieren und unterdrücken. Er darf keine zu engen Bindungen eingehen und wenn doch, dürfen diese Bindungen niemals überdacht und wieder gelöst werden – oder jemals bekannt werden. Seine Familie wird gezwungen, das Spiel mitzutragen. Die einzige Nabelschnur, die ein Politiker nicht kappen darf, ist jene zu seinen Mentoren oder Machern. Er muss bereit sein, hemmungslos die Wahrheit zu verdrehen. Wäre dieses Leistungsprofil eine medizinische Diagnose, vermutete man einen Psychopathen hinter solchem Verhalten.

In dieses Anforderungsschema will der engagierte Mensch nicht passen, der mit seiner politischen Tätigkeit Dinge wirklich zu bewegen hofft. Nicht, weil es ihm Geld oder Ruhm einbringt, sondern weil er im besten Sinne glaubt, für das Allgemeinwohl zu handeln. Im nicht ganz so besten Sinne wird er vielleicht zwanghaft von einer Idee umgetrieben, deren Umsetzung um jeden Preis erfüllt werden muss – Lenin war beispielsweise ein solcher Politiker, und der Preis war bekanntlich recht hoch.

Aber wenn man von der Schwarzmalerei abgeht, ist ein Politiker, der alle diese oben genannten Entbehrungen auf sich nimmt, ein Mensch, der an etwas glaubt und für etwas stehen will. Ein Mensch mit Handschlagqualität und Überzeugung. Die Erfahrung lehrt, dass solche Politiker rar sind. Einerseits, weil das Ideologische schon in den Kaderschmieden ausgetrieben wird, denn das Ideologische macht auch unberechenbar. Was, wenn der mögliche Kandidat sich plötzlich und unerwartet aus Überzeugung nicht an die Parteilinie halten möchte? Ein solches Risiko einzugehen würde von der inneren Größe einer politischen Organisation zeugen. Aber da sind auch diese Verpflichtungen, die Angst um die Förderungen, die Begrenzung der alltäglich ausgeübten Macht und der Bürokratie. Durch diese Dornenhecke muss der Idealist erst durch, bevor er tatsächlich die Chance erhält, an die Spitze zu kommen, und in dieser Dornenhecke bleibt vieles hängen, das man gerne bewahrt hätte.

Idealistische Sozialarbeiter sind übrigens meistens jene, die als Erste auszubrennen beginnen. Wer für eine Sache brennt, der glüht, bis ihm die Luft ausgeht. Das ist auch in der Politik nicht anders. Auch ist es natürlich nicht auszuschließen, dass man voller Begeisterung in die falsche Richtung rennt, mit straff sitzenden Scheuklappen eines ideologischen Anspruches, und eine bessere, aber unorthodoxere Lösung verwirft. Im Endeffekt schadet man dann der eigenen Sache mit dem kompromisslosen Festhalten an dieser Sache. Wo viel Emotion und viel Glühen, ist auch ab und zu das Verfallen in Extremismen zu beobachten. Begeisterung: ja, aber in Maßen. Das könnte die Lösung sein. Oder auch nicht. Mit einer gewissen Behäbigkeit ist man vielleicht länger unterwegs, aber gelangt womöglich schließlich doch ans Ziel. Es gibt aber nicht nur den Extremismus des Übereifers. Es gibt auch den Extremismus der Untätigkeit. Der sanft vor sich hin schlummernde verbeamtete Politiker, der in seinen Unterlagen die Stricherlliste mit den abzuwartenden Jahren bis zum Ruhestand stets mit sich führt, den inneren Kontostand stets im Bewusstsein, die zu erwartenden Pensionszahlungen schon im sicheren Hafen wähnt. Nicht ein gedienter, schlicht ein abgedienter Parteisoldat.

Vielleicht wäre diesen fatalen Entwicklungen entgegenzuwirken, wenn Politikern nicht gestattet wäre, ganze Lebenszyklen in der Politik zu verweilen, bis sich Macht und Anspruch in deren Grundsubstanz ablagern, die Gesichter kaum wiederzuerkennen sind und die ursprünglichen Einstellungen schon gar nicht. Bis der Zynismus durchbricht. Bis der Rausch kommt.

Vielleicht sollte man große Verantwortung – so sie denn wirklich wahrgenommen wird – auch dementsprechend groß entlohnen. Damit sich nicht zumeist jene um die Jobs streiten, die auf anderem Wege und beispielsweise in der Privatwirtschaft niemals auf solche Entlohnung wie derzeit üblich gekommen wären – weder durch ihre Ausbildung noch durch ihre Befähigung. Sondern auch die anderen. Die mit der Ausbildung, der Befähigung und der gewohnt gehobenen Bezahlung. Aber eben auch mit der besseren Qualifikation.

Vielleicht ginge es auch anders.

Vielleicht wäre es hilfreich, Politiker für ihre Entscheidungen haftbar machen zu können. Vier Jahre in der Regierung und das Abwickeln seltsamer Geldgeschäfte, danach der Ausstieg mit gutem Gehalt, während hinter einem ein Bundesland lustig in sich zusammenkracht. Eine solche Abwicklung stinkt wie alte Windeln gegen den Wind. Die Sündenbocksuche gestaltete sich dann schwieriger, das Auslagern der Verantwortung, das Verschieben der Problematik auf solche, die sich nicht gut wehren können: sozial Schwache, Arbeitslose, Obdachlose, Flüchtlinge.

Hier sind wir an jenem Punkt angelangt, an dem man einen bestimmten Politikertypus nicht mehr ungenannt lassen kann: den großen Volks-Rock ’n’ Roller, der die Emotionshochschaubahn perfekt beherrscht. Die Sibylle der Gosse. Den großen Manipulator.

Der große Manipulator gibt vor, die da unten zu verstehen. Er stimmt und handelt zwar verlässlich gegen die Interessen derer, die ihm ihr Vertrauen und ihre Stimmen schenken: Aber das tut der Begeisterung der Anhängerschaft keinen Abbruch. Die Zusammenhänge muss man erst miteinander verknüpfen können. Das setzt logisches Denken voraus, das setzt voraus, dass man sich selbstständig informieren und die Informationen verarbeiten kann. Es ist natürlich leichter, in der Masse nach den Schuldigen zu grölen und sich an der Nase herumführen lassen. Hauptsache, das Ventil funktioniert. Es geht um Druckausgleich mit heißer Luft, um nichts sonst.

Jörg Haider lebte jahrelang vor, was Heinz-Christian Strache als billiges Abziehbild kopiert. Und trotz all der Skandale, die seit damals bekannt wurden, hat sich die Anhängerschaft nicht wirklich irritieren lassen. Schuld sind "de Auslända" und der eigene, durchs Brett vorm Kopf verkürzte, Horizont.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich manche Politiker der extremen Rechten tatsächlich in ihrer genetischen Reinheit bedroht fühlen, wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie den Menschen nach dem Maul reden, um sich ihrer Gefolgschaft sicher sein zu können. Die großen Manipulatoren sind die Harun al-Rashids des Bierzeltes.

Aber wohin gerät ein Land, das von Bierzeltkönigen regiert werden soll?

Der Wurstelprater mit Hochschaubahn, Kotzkarussell und Wiederaufgewärmtem ist kein Programm, das Menschen in die Zukunft führen kann. Aber es gibt Geld zu holen. Das reicht.

Aus all diesen oben genannten Gründen fühlt man sich versucht, leidenschaftlich auszurufen: Lasst die Idealisten parteipolitisch leben! Treibt ihnen den Elan, etwas verbessern zu wollen, nicht bereits in jungen Jahren aus! Stellt ihnen solide und rationale Partner als Kooperationsmöglichkeit gegenüber, damit diese Gegensätze sich bestärken können! Seid bereit, für diese Verantwortung angemessene Gehälter zu bezahlen, und seid bereit, Verantwortungslosigkeit mit Folgen und Konsequenzen abzustrafen.

Julya Rabinowich Die Schriftstellerin wurde 1970 im damaligen Leningrad geboren und kam im Alter von sieben Jahren nach Wien. Sie arbeitete viele Jahre lang in der Psychotherapie mit Flüchtlingen.

Fordert Transparenz und Verbindlichkeit ein. Fürchtet euch weder vor Lokalkaisern noch vor der geballten Macht des Staatsapparates. Der Staatsapparat existiert, weil die Bürger existieren. Den Volksvertreter gibt es, weil es ein zu vertretendes Volk gibt. Dieses Volk darf – ebenso wie seine Vertreter – nicht aus seiner Verantwortung entlassen und mit Almosen dafür abgespeist werden. Weder mit Kürzungen im Bildungsbereich noch mit folgenlosem Tittytainment von oben. Das wäre der sichere Weg in die Idiokratie. In diesem Moment möchte ich gerne die Idealistin in mir lauter sprechen lassen als die Skeptikerin: Wir können das. Wir können das besser.