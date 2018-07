Wenn ihn etwas aufregt, dann lässt sich das Wolfgang Schäuble in aller Regel auch anmerken – und nichts regt den Bundesfinanzminister so sehr auf wie ein Verstoß gegen gemeinsam vereinbarte Regeln. Als allerdings die EU-Kommission in der vergangenen Woche warnte, dass Frankreich wohl erneut die europäischen Haushaltsvorschriften brechen werde, sagte der Minister: nichts.

Schäubles Schweigen kündet von einem ökonomischen Gezeitenwechsel in Europa: dem Ende der deutschen Hegemonie in der Währungspolitik. Mit viel Eifer hat die Bundesregierung in den vergangenen Jahren die Währungsunion in ihrem Sinne umgebaut. Überall auf dem Kontinent wurden öffentliche Ausgaben gekürzt und Schulden abgebaut. Europa ist, wie es Unionsfraktionschef Volker Kauder einmal formuliert hat, ein Stück "deutscher" geworden.

Diese Zeiten sind nun vorbei. Denn durch die Flüchtlingskrise schwindet der deutsche Einfluss. Weil die Bundesregierung den Zustrom begrenzen will, ist sie auf den guten Willen ihrer Partner angewiesen – und die haben längst bemerkt, dass sie die neue Rollenverteilung zu ihren Gunsten nutzen können.

Beispiel Griechenland: Erst im Sommer wurde das Land mit einem neuen milliardenschweren Hilfspaket vor der Pleite gerettet, doch bei der Umsetzung der vereinbarten Reformen sind die Griechen schon wieder im Verzug. So will die Regierung in Athen entgegen den Abmachungen mit den Gläubigern Wohnungsbesitzer, die mit ihren Kreditzahlungen in Rückstand sind, vor der Zwangsversteigerung bewahren.

Auch beim Aufbau des umstrittenen Privatisierungsfonds zur Entlastung der Staatshaushalte kommen die Griechen nur langsam voran. Bis Ende Oktober hätten die Pläne eigentlich fertig und übermittelt sein sollen, noch zu Wochenbeginn lag in Brüssel und den europäischen Hauptstädten nichts vor. Am vergangenen Freitag wurde deshalb eine Telefonkonferenz der Staatssekretäre der Euro-Länder kurzfristig abgesagt.

Damit verzögert sich auch die Auszahlung der nächsten Tranche der Hilfskredite. Eigentlich hätte das Geld bereits im Oktober fließen sollen, doch die Finanzminister der EU haben am Montag in Brüssel die Freigabe verweigert und Griechenland aufgefordert, die Reformliste bis Ende dieser Woche abzuarbeiten. Die Zeit drängt, denn ohne fremde Hilfe könnte das Land schon bald wieder vor der Pleite stehen.

Für Schäuble wäre das in gewisser Weise eine Bestätigung – er hat schließlich immer am Reformwillen der Griechen gezweifelt. Aber jetzt nimmt Griechenland aufgrund seiner geografischen Lage auf einmal eine Schlüsselstellung in der Flüchtlingsstrategie der Bundesregierung ein: Die Inseln der Ägäis sollen zu einer Art europäischer Pufferzone ausgebaut werden, in Aufnahmezentren sollen Flüchtlinge registriert und anschließend auf die Mitgliedsstaaten verteilt werden.

Schäuble hat sich immer dagegen gewehrt, Griechenland unter finanziellen Gesichtspunkten als systemrelevant einzustufen. Migrationstechnisch jedoch ist das Land eindeutig systemrelevant – und das stärkt die Verhandlungsposition der Griechen. Schon wird in Brüssel eine gewisse "Bereitschaft zu mehr Flexibilität" bei den deutschen Unterhändlern registriert. In der griechischen Regierung jedenfalls geht man fest davon aus, dass die Gläubiger Nachsicht zeigen werden. Wenn Griechenland Flüchtlinge unterbringen solle, könne man nicht verlangen, Tausende von Griechen wegen Überschuldung aus ihren Wohnungen zu werfen, heißt es in Athen.

Doch nicht nur Griechenland entzieht sich den deutschen Wünschen. Die Bundesregierung hat in der EU detaillierte Vorschriften zur Kontrolle der nationalen Haushalte auf den Weg gebracht – die werden allerdings zunehmend ignoriert. Erst im Frühjahr hat die Kommission Frankreich aufgefordert, sein Budgetdefizit bis spätestens 2017 unter die im europäischen Stabilitätspakt festgelegte Marke von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu senken. Nach den neuesten Prognosen der Brüsseler Behörde wird Frankreich das Ziel verfehlen. Auch Spanien wird es demnach nicht schaffen, sein Defizit unter die Drei-Prozent-Schwelle zu drücken, weil die Regierung in Madrid wegen der im Dezember anstehenden Wahlen vor Einsparungen zurückschreckt. Und Italien hält sich ebenso wenig an die Vorgaben. Premierminister Matteo Renzi plant kräftige Steuerentlastungen, unter anderem für Immobilienbesitzer. Nach Brüsseler Berechnungen steigt dadurch das strukturelle Haushaltsdefizit des Landes um einen halben Prozentpunkt – verabredet war eigentlich, dass die Italiener den Fehlbetrag deutlich verringern.