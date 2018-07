Ich war unterwegs nach oben. Dorthin, wo über den Wolken die Sonne scheint. Wo gebratene Hühner durch die Luft fliegen und der Rote Malvasier aus den Quellen strömt. Wo es keine Überziehung gibt, nur Rücklagenbildung; und sich alles automatisch vermehrt, Kinder, Geld, Kindergeld. Ansehen, Aufsehen, Auslandsreisen.

Auf dem Weg dorthin traf ich einen Mann, der sagte: "Ich habe das Auto, das jetzt zu dir passt. Damit kannst du überall vorfahren!" Der Satz gefiel mir: War es nicht genau das, was ich immer schon wollte? Vorfahren können? Überall? Das Auto roch drinnen nach Leder und hörte sich draußen nach sechs Zylindern an. Ich nahm den Schlüssel, und noch bevor ich die sechs Zylinder auch nur einmal hatte singen lassen – ja, bevor ich überhaupt, tief einatmend, in die graue Lederausstattung gesunken war – da war es um mich geschehen. Ich hatte das Zeichen gesehen.

Den ledernen Schlüsselanhänger schmückte eine Plakette: mit viel Gold, das in Dunkelblau gebettet war. Links ein golden eingefasstes rotes Kreuz auf weißem Grund, daneben ein umgoldeter grüner Drache, bekrönt, Feuer schlug ihm aus dem Hals. Und goldener als Gold die Parole: "Alfa Romeo"! – Anagramm von "Olaf Amore" und "a male roof" . Der Schlüsselanhänger erschien mir wie ein Ausweis, der dezente Beleg der Mitgliedschaft in einem Zirkel von Wissenden, die allesamt schon oben waren, ohne angeben zu müssen.

Später lernte ich, dass diese Mitglieder Alfisti heißen und sich dadurch auszeichnen, dass sie niemals klagen, wenn ihr Auto wieder einmal für 1.000 Euro repariert werden muss. Liebe will opfern. Des Weiteren erfuhr ich, dass das Alfa-Romeo-Firmenlogo eine Verbeugung vor Mailand ist, in dessen Bezirk Portello das Automobilwerk 1910 gegründet wurde: Im Stadtwappen steht das rote Kreuz für den Frieden zwischen Bauern und Adel. Und im Wappen des Herzogtums Mailand findet man den grünen Drachen. "Il Biscione" war das Wappentier der Mailänder Familie Visconti; das Biest soll den heute verlandeten Lago Gerundo bewohnt und das Umland terrorisiert haben, bis der Dynastiegründer Ottone Visconti es erlegte.

Nun, ich habe weder fliegende Brathühner noch sprudelnden Malvasier genossen. Den Alfa musste ich irgendwann, als er alt war, für einen Spottpreis abstoßen. Der Schlüsselanhänger zierte danach eine Weile den Zündschlüssel eines japanischen Kleinwagens. Dann wurde mir das peinlich. Heute liegt er in einer Schublade, in der ich auch überflüssige Visitenkarten, halb leere Batterien und alte D-Mark-Scheine aufbewahre. Wenn mir der Schlüsselanhänger zufällig in die Hände fällt, lacht ein Auge, während das andere weint. Das Weinen kommt von der Trauer über den Verlust des jugendlichen Optimismus. Das Lachen kommt von der Erleichterung über ebendiesen Verlust.