In Zukunft wird jeder für 15 Minuten berühmt sein", prognostizierte Andy Warhol 1968. Der Satz wird seitdem immer wieder als Beweis dafür angeführt, dass Warhol seiner Zeit um Jahrzehnte voraus war. Schließlich fehlte damals noch die Technik, die jeden mit ein paar Klicks zum Star machen kann.

Und es stimmt ja auch: Was die Selbstinszenierung angeht, hat Warhol, der bleiche Mann mit der silbernen Perücke, auch ohne Internet Standards gesetzt. Wie alle großen Selbstinszenierer bewies er ausgeprägtes Geschick darin, sich ständig mit den interessantesten und begehrenswertesten Menschen zu umgeben. Am besten konnte man das besichtigen in Warhols Atelier, der Factory, in der die hippsten Künstler, Tänzer, It-Girls, Schauspieler und Drogenwracks in den sechziger Jahren eine große Dauerparty feierten.

"Hätte Warhol online gehen können, wäre er Social-Media-süchtig gewesen, hätte permanent gebloggt und getwittert", schreibt Maren Gottschalk in ihrer soeben erschienenen Biografie Factory Man . Sie zeigt nun, dass Warhols Kunstverständnis und seine Laufbahn kaum zu trennen sind von seiner sorgfältigen und intensiven Arbeit an der eigenen Marke. Damit versteht sie ihn auch als Pionier einer Generation, für die permanente Selbstinszenierung ganz normales Alltagsverhalten geworden ist. Factory Man vermittelt das auf ebenso spannende wie verständliche Weise – und versucht zugleich, den Glamour der Figur Andy Warhol einzufangen.

"Schön, reich und berühmt" zu sein, das war Warhols Ziel und Antrieb. Dieser Wunsch klingt, wirft man einen Blick auf seine Herkunft, erst einmal nur rührend. Die Warhols waren sogenannte hunkies, Einwanderer aus Osteuropa, die in den USA als einfache Arbeiter lebten. Andy war der dritte Sohn, der schon früh an einer Krankheit, die zu Wucherungen auf der Nase führen kann, und generell unter seiner fragilen Gesundheit litt.

Ausgeschlossen und nicht beliebt genug zu sein ist ein Gefühl, das wohl jeder Jugendliche kennt. Bei Warhol aber erwuchs daraus ein Geltungsbedürfnis, das auch seine späteren Erfolge nie ganz befriedigen konnten.

Zuerst lässt Andy sich zum Werbegrafiker ausbilden. Mit Talent und Hartnäckigkeit wird er zum gefragten Illustrator für wichtige New Yorker Magazine, um von dort aus die Kunst- und Filmszene zu erobern. Ein geradezu märchenhafter Aufstieg vom armen Einwanderersohn zum weltberühmten und teuer gehandelten Künstler.

Gottschalk zeichnet diesen Lebensweg nach und geht dabei immer wieder auf seine Widersprüche ein. Trotz seiner Komplexe wegen seines Äußeren porträtierte Warhol viele Male sich selbst. Seine Gehemmtheit hielt ihn nicht von seiner von vielen als provozierend empfundenen Selbststilisierung ab.

Biografische Details verwebt Gottschalk geschickt mit Passagen über die Entstehung, Bedeutung und Wirkungsgeschichte von Warhols Kunst. Mit den Campbell-Suppendosen erhob er Banales zum Kunstobjekt, Publikum und Kritik reagierten zunächst befremdet. Bei den ersten Ausstellungen wurde Warhol als "Gebrauchsgrafiker, der auf Künstler machen will", geschmäht.

Was ist Kunst – und was nicht? Bei Warhol stellt sich diese Frage auf besonders drängende Weise: War er ein Genie? Ein Mann, der als Künstler und Filmemacher Grenzen überschritten hat? Oder war er nur ein gewiefter Blender? Was heißt es für die Urheberschaft von Warhols Werken, wenn er seine seriellen Siebdrucke von seinen Mitarbeitern herstellen lässt? Was unterscheidet Hoch- von Populärkultur? Und hat Warhol am Ende vielleicht recht, wenn er sagt, seine Kunst bedeute rein gar nichts? Viele Fragen, auf die Gottschalk keine einfachen Antworten gibt. Factory Man ist vielmehr eine Anleitung zum Selbernachdenken über Kunst. Schade ist dabei nur, dass nicht alle beschriebenen Bilder in dem Band auch gezeigt werden.

Breiten Raum widmet die Autorin Andy Warhols Filmen, etwa den berüchtigten Screen Tests, die zum Teil heute noch auf YouTube zu sehen sind. Sie zeigen 400 bis 500 Besucher der Factory. Die Kamera nimmt jeden einzelnen drei Minuten lang in den Fokus, während die Gäste möglichst unbeweglich in die Kamera schauen, unter ihnen auch Bob Dylan. Warhol glaubte fest an die Bedeutung seiner Filme, wenngleich die meisten kommerziell erfolglos blieben. Doch in ihrer Machart und dem Bestreben, Lebensgefühl und Selbstinszenierung junger Menschen für die Nachwelt zu dokumentieren, kann man sie getrost als Vorläufer der heutigen Selfies beschreiben.

Maren Gottschalk entlarvt den angeblich so unpolitischen Künstler als sensiblen Beobachter seiner Zeit und erteilt ihrer jugendlichen Leserschaft beinahe unbemerkt eine Lehrstunde in Zeitgeschichte. Denn nur wer das Aufkommen der Massenkonsumgesellschaft, den Aufstieg Hollywoods, die Bürgerrechtsbewegung, den Vietnamkrieg einordnen kann, versteht auch, wie sich Warhols Werke derart in das kollektive Gedächtnis einbrennen konnten.

Factory Man ist dabei eine beinahe intime Annäherung an den Menschen Andy Warhol. Manchmal kommt man ihm fast zu nah. So klingt es, als habe die Autorin danebengesessen, als der kleine Andy nach einem ersten Chorea-Anfall wochenlang zu Hause das Bett hüten musste. Diese Episode deutet Gottschalk als Schlüsselerlebnis, das Warhols Arbeitsweise prägte – obwohl es dazu keine Aussagen von Warhol oder seiner Familie gibt. An manchen Stellen bemüht sie sich gar zu sehr um Anschaulichkeit und gerät ins Spekulative. Wenn der Künstler eine gute Idee hat, heißt es etwa: "Warhol durchzuckt es wie ein Blitz." Doch sieht man davon ab, zeichnet die Biografin ein sehr lebendiges und vielseitiges Bild von Andy Warhol – als Kind seiner und Vater unserer Zeit.

