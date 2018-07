Überall Haare, ach was, Mähnen. Man atmet Haarspray ein, dass die Lungen schmerzen. Das Mammazentrum Hamburg am Krankenhaus Jerusalem hat eingeladen ins St. Pauli Theater, und da drängeln sie sich dann im Foyer, die Ladys der Gesellschaft mit Herrenanhang. Es ist ein Abend der Frauen; es geht um Brustkrebs und darum, wie man das Leid der Betroffenen lindern kann.

Der größte Kummer – nach dem Schock der Diagnose –, das sei der Haarverlust, erklärt eine Frau im Einspielfilm, den man später im vollgepackten Theatersaal sieht. Und unten im Parkett hört man Seufzer des Mitgefühls. "Schrecklich!", raunt es durch die Reihen.

Aber es gibt jetzt eine Innovation gegen den Schrecken, sogenannte Kühlkappen für den Kopf, damit die Medikamente der Chemotherapie die Haarwurzeln nicht angreifen. Als der Hamburger Arzt Eckhard Goepel das Projekt vorstellt, hebt wieder das Raunen an, nur dass es diesmal energischer klingt: "Toll!", "Endlich!", "Wunderbar!" Später wird man begreifen, dass das keine Lippenbekenntnisse sind: 275 000 Euro Spenden kommen zusammen. Damit kann das Krankenhaus das teure Gerät anschaffen und Fachkräfte ausbilden.

Der Statistik gemäß – jede zehnte Frau ist gefährdet – erscheint das Publikum auch in eigener Sache. Eine Dame im eleganten Kostüm sagt leise: "Ich war dieses Jahr das erste Mal in der Vorsorge." Und: "So offen wie hier wird eigentlich nicht über die Sache geredet."

Das ist der Vorteil der Charity, wenn sie gelungen, das heißt selbstverständlich und lässig und dabei elegant und humorvoll inszeniert wird wie an diesem Theaterabend: dass sie Themen salonfähig macht, die per Etikette problematisch erscheinen. Dass sie das Schwere leichter werden lässt und ins Bewusstsein hebt, aber nicht mit bleiern-moralischem Appell, sondern mit einer tollen Mischung aus Witz und Instruktion.

Anke Harnack vom NDR moderiert den Abend, und dass sie sich einen Blondinenwitz in eigener Sache erlaubt, ist zugleich daneben und kess. Barbara Auer ulkt sich durch die Tombola, vorher schrammelt eine Rockband, ein Sextett gibt Bach, und Katja Riemann liest dazu Texte von Bettina von Arnim.

Das wirkt alles ein bisschen wirr, aber letztlich geht es um die Stimmung, die hergestellt werden soll – eine Stimmung des Aufbruchs. "Alles, was den Erdenleib verleugnet, das tut wohl", hatte Riemann gelesen. Dieser Abend beweist das Gegenteil. Ein Glück.