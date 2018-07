Eine Geländestufe noch. In lang gezogenen Kurven windet sich die Autobahn 13 durch die Roflaschlucht oberhalb von Andeer. Auf der rechten Spur kriechen die Lastwagen dem San-Bernardino-Tunnel entgegen. Dann, kurz vor der Staumauer des Sufnersees: die Crestawald-Brücke. Ein quer übers Tal gespannter Sichelbogen aus Beton, der sich in die graue, steinige Landschaft einfügt. Gebaut wurde die Brücke im Jahr 1958, entworfen hat Christian Menn.

Bitte wer? Der Ingenieur ist ein Mann, über dessen Bauwerke in der Schweiz tagtäglich Hunderttausende brettern, dessen Namen aber nur Fachleute kennen. Seine Brücken spannen sich über schmale Alpenschluchten, kleben an steilen Bergrücken oder schlagen sich über tiefe Mittelland-Gräben. Der Ingenieur und Erbauer bleibt dabei immer im Hintergrund. Die Stars in der Bauwelt, das sind die anderen, die Architekten. Doch nun, mit 88 Jahren, veröffentlicht Christian Menn erstmals eine umfassende Monografie seines Schaffens. Denn, wie er selber in diesem Monumentalband schreibt: "Eine Brücke ist nicht einfach nichts."

Aufgewachsen ist Christian Menn im Bündnerland. In Chur besucht er die Kantonsschule, bevor er an der ETH Zürich Bauingenieurwesen studiert. Nach ein paar Wanderjahren, die ihn auch nach Paris führen, kehrt er 1957 nach Chur zurück, wo er sein eigenes Ingenieurbüro gründet. Es ist eine goldene Zeit für Brückenbauer. Kurz zuvor wurde bei Luzern das erste Autobahnstück der Schweiz eröffnet. Bald soll ein dichtes Schnellstraßennetz das Land überziehen: von St. Margrethen bis Genf, von Basel bis Chiasso.

Auch die Bündner, die seit jeher vom Durchgangsverkehr über ihre Alpenpässe leben, wollen nicht abseitsstehen. Von der neu entfachten Mobilitäts-Euphorie profitiert der junge Ingenieur Menn. Viele der 90 Brücken, die er in seiner Karriere baut, werden in den sechziger und siebziger Jahren in Beton gegossen. Und wer heute von Thusis durch den San Bernardino ins Misox fährt, ist auf einem regelrechten Christian-Menn-Erlebnis-Highway unterwegs. Auf der Nordseite überqueren die Bauwerke die klaustrophobisch enge Viamala oder die schäumende Roflaschlucht. Auf der Südrampe spreizen die Zwillingsbrücken von Mesocco ihre filigranen Betonbögen, während linkerhand die bis zu 3.000 Meter hohen Berggipfel thronen.

Die Linienführung des neuen Asphaltbands über den San Bernardino gibt damals der Kantonsingenieur vor. "Alles musste schnell gehen. Aus heutiger Sicht muss ich sagen: Wir hätten uns mehr Zeit nehmen sollen", sagt Menn. Trotzdem gelingt es ihm, dass seine Brücken nicht nur reine Zweckbauten sind. "Die Gestaltung einer Brücke erfordert einerseits viel Wissen, andererseits braucht man ein gewisses Gefühl dafür". Menn versucht seine Konstruktionen möglichst sorgfältig in die raue Bergwelt zu legen. Brücke und Landschaft sollen eins werden – und das Auge der Autofahrer erfreuen. Auch bei der Crestawald-Brücke, seinem Erstlingswerk: "Im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, dass ich etwas mehr Wert auf die erwünschte Form als auf die beste Konstruktion legte. Ich wollte unbedingt den Bogen als Sichel formen."

Aber Menn bleibt kein Bündner Brückenbauer. Ab 1972 entsteht sein Felsenau-Viadukt, der die Autobahn 1 übers Aaretal bei Bern führt. 1.116 Meter lang, mit je drei Spuren für jede Fahrtrichtung. Es ist das Herzstück im Schweizer Straßennetz: Im Osten mündet die Autobahn aus Thun in die A 1, im Westen die A 12 aus Freiburg. Auch hier zählt jeder Bautag – und das Geld. Stolz schreibt der Ingenieur in seiner Monografie, wie wirtschaftlich er die Brücke baute. Trotzdem reut es ihn noch heute, über 40 Jahre nach der Eröffnung, dass es ihm nicht gelang, etwas mehr Geld von der Bauherrschaft zu ergattern: Einzel- statt Doppelpfeiler würden an diesem exponierten Standort einfach besser wirken.

Als die Felsenau-Brücke dem Verkehr übergeben wird, ist Menn bereits Professor an der ETH Zürich. Wann immer in der Schweiz eine größere Brücke gebaut wird, ist er irgendwie daran beteiligt: als Experte, Berater oder Entwerfer. Immer seiner Devise folgend: "Brückenbau ist und bleibt eine Ingenieursaufgabe." Es gehe dabei um die optimale Tragwerkseffizienz, die optimale Balance von Wirtschaftlichkeit und natürlicher Ästhetik. Die Schnörkel, die Dekoration, die aufdringliche Originalität, all diese Architekten-Fürze? Christian Menn sind sie ein Gräuel.

Sein schönstes Werk schafft der Ingenieur nach seiner Emeritierung: die Sunniberg-Brücke bei Klosters. Er will keinen massigen Riegel übers Tal legen, sondern entwirft eine ausgeklügelte Schrägkabel-Brücke. Das begeisterte selbst den amtierenden Verkehrsminister. "Diese Brücke ist Kultur", frohlockte Moritz Leuenberger in seiner Eröffnungsansprache: "Sie ist ein Kunstwerk."

