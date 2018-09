Inhalt Seite 1 — Mehr Gründer, mehr Frauen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im Lichte der Herausforderungen durch Massenflucht und Migration ist fast in Vergessenheit geraten, welche Rolle Deutschland noch vor wenigen Monaten in der Europapolitik gespielt hat. Mit erhobenem Zeigefinger hat die Bundesregierung andere Mitgliedsstaaten ermahnt, sich zu reformieren, damit Europa wirtschaftlich stabiler wird.

Nach fast einem Jahrzehnt schleppenden Wachstums in Europa sind tatsächlich flächendeckende Anstrengungen nötig, damit die gesamte Region wieder auf einen steileren und nachhaltigeren Wachstumskurs zurückkehrt. Doch die Zukunft Europas hängt nicht nur davon ab, wie sich Griechenland und andere Krisenstaaten verhalten werden oder ob Großbritannien die Union verlässt: Wenn Deutschland den Wohlstand seiner jetzigen und zukünftigen Bürger nachhaltig und auf breiter Basis sichern will, muss es sich verstärkt über Veränderungen in seiner eigenen Wirtschaft Gedanken machen.

Und: Sollte Deutschland tatsächlich vor der Herausforderung stehen, eine Million oder mehr Flüchtlinge zu integrieren, muss es die tiefer liegenden, strukturellen Probleme seiner Wirtschaft jetzt anpacken.

Der Report des Weltwirtschaftsforums über Wachstum und Entwicklung für alle bietet Anhaltspunkte dafür, welche Themen Deutschland angehen sollte, um den Lebensstandard seiner Bürger zu sichern. Für 30 Industrieländer und einige Schwellenländer untersucht die Studie viel diskutierte Bereiche wie Bildung und Verteilungsgerechtigkeit, aber auch weniger beachtete Erfolgsfaktoren wie Unternehmertum und Vermögensaufbau, Zugang zu Finanzmitteln, Gesundheit und Infrastruktur sowie das Ausmaß von Korruption.

In den Wirtschaftsdebatten in Deutschland zeigt sich, wie zufrieden das Land mit dem Zustand seiner Ökonomie ist – und das vielfach zu Recht: Die Arbeitslosigkeit ist relativ gering. Das Schul- und Ausbildungssystem fördert berufsrelevante Fähigkeiten und trägt so dazu bei, dass die Jugendarbeitslosigkeit bei acht Prozent liegt – verglichen mit rund 50 Prozent in Spanien und Griechenland.

Die Verteilungsgerechtigkeit ist verhältnismäßig gut: Im Vergleich zu vielen anderen Industrieländern landet ein größerer Teil des erwirtschafteten Geldes in den Taschen der Arbeitnehmer. Und Deutschlands umtriebiger Mittelstand verkauft weiterhin hochwertige Nischenprodukte in alle Welt. Dieser anhaltende Wirtschaftserfolg hat dazu beigetragen, dass Deutschland in der europäischen Wirtschaftspolitik eine führende Rolle übernommen hat.

Doch Deutschlands Stärken werden nicht für immer über seine Schwächen hinwegtäuschen können. Wenn die Deutschen nicht frühzeitig und entschieden handeln, wird Deutschlands Lebensstandard unter Druck geraten. Denn überall auf der Welt steigt die Ungleichheit, und auch in Deutschland ist dieser Trend zu spüren.

Trotz des im europäischen Vergleich überdurchschnittlichen Wachstums geht die soziale Schere langsam auseinander. Vielleicht noch beunruhigender ist, dass viele von Deutschlands gegenwärtigen wirtschaftlichen Stärken in Zukunft nicht mehr ausreichen könnten, einen durchgängigen Lebensstandard zu sichern. Was wären die Voraussetzungen für ein inklusiveres Wachstum?

Zwei sich wechselseitig verstärkende Phänomene bremsen die Wirtschaft: In Deutschland werden zu wenige neue Unternehmen gegründet, und der Anteil von Frauen, die am Erwerbsleben beteiligt sind, ist zu gering. Beides müsste sich also ändern.