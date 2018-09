Read the English version of this article here

Lieber Mark,

vor drei Jahren habe ich dich das letzte Mal gesehen. Die Sonne schien. Du bist über das Facebook-Gelände gelaufen, auf und ab. Du wirktest nachdenklich, wie du da liefst. Dein Oberkörper viel zu gerade, wie immer. Seit wenigen Monaten war Facebook an der Börse. Aber die Aktie war nicht einmal mehr die Hälfte wert. Eine richtige Krise. Damals waren 580 Millionen Menschen jeden Tag bei Facebook. Heute sind es eine Milliarde. Eine Milliarde! Glückwunsch, Mark!

Du willst jetzt natürlich noch viel mehr, du willst die ganze Welt. Deine Vision, die du zwischen leeren Red-Bull-Dosen in Harvard am Computer entwickelt hast, wird immer größer: Alle sollen miteinander verbunden sein, sollen dank des Internets eine Chance auf ein besseres Leben haben, Chinesen, Inder, Somalier, Afghanen, dank dir, dank Facebook. Open and connected, sagst du immer.

Mich hat das damals fasziniert, in diesem Sommer vor drei Jahren. Deine Unbeirrbarkeit, dieser Glaube an die ungeheure Wirkung von ein paar Zeilen Programmiersprache. Ich war für zwei Monate im Silicon Valley und habe ständig junge Leute getroffen, die die Welt verbessern wollten. Wenn ich an die Redaktion zu Hause schrieb, antwortete die: Aber der Datenschutz, die Privatsphäre. Warum fangen wir denn immer mit den Problemen an?, fragte ich. Seht ihr nicht die Möglichkeiten?

Du denkst in Lösungen, Mark. Nicht in Problemen. Das gefiel mir. Move fast and break things. Das war dein Motto. Bewegt euch, macht auch mal was kaputt.

Wenn deine Leute erzählen wollen, was Facebook alles bewirkt, schreiben sie einen Beitrag auf eurer Seite Facebook Stories. Der alleinerziehende schwarze Vater, der sich mit anderen Vätern vernetzt. Der Pitbull Chester, der ein neues Zuhause findet.

Ihr bewirkt aber noch ganz andere Sachen. Ein Mann, vielleicht ein bisschen einsam, sitzt mit seinen Zigaretten in einem Altbau in Bonn vorm Computer und schreibt sich in Rage. Er wütet in die Welt hinaus, gegen die "Moslem-und-Afro-Invasion", den Austausch des eigenen Volkes "durch Analphabeten aus Scheißhaufenistan" und gegen die "Refugees-Welcome-Dünnschiss-Laberer". Hunderten Leuten auf Facebook gefällt das. Im Oktober redet der Mann auf einer Demonstration von Pegida. Er sagt etwas über Flüchtlinge und dass die KZs leider außer Betrieb seien. Der Mann heißt Akif Pirinçci, und früher hat er Katzenkrimis geschrieben.

Sie stand nicht auf eurer Facebook Stories-Seite, diese Story, sondern in den Zeitungen. Es ist auch keine Erfolgsstory wie die von der Facebook-Revolution in Ägypten oder dem Facebook-Präsidenten in den USA. Pirinçci hat jetzt keinen Verlag mehr. Wenn er essen geht, schütten ihm die Leute Cola über den Kopf. Nur auf Facebook lieben sie ihn noch immer.

Du bezeichnest Facebook oft als eine Community, eine Gemeinschaft also, aber im Grunde sind es viele Parallelwelten. Seine Parallelwelt hat Pirinçci so sehr bestärkt, dass er nicht zu stoppen war. Weißt du, Mark, ich finde es gut, dass sich bei euch Leute zusammenschließen, die sich sonst ausgeschlossen fühlen. Aber liest du das, was manche auf Facebook fordern?

Flüchtlinge überfahren. Erschießen. Verbrennen. Vergasen.

Seit vergangener Woche ermittelt die Hamburger Staatsanwaltschaft gegen einen deiner deutschen Manager. Weil ihr dieses verdammte Zeug nicht löscht. Dabei hattest du der Kanzlerin beim UN-Gipfel im September versprochen, dass ihr daran arbeitet.

Ist dir das wirklich so egal?