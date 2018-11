Das Kind ist längst eine erwachsene Frau, es hatte einige Freunde, scheint aber nun eine feste Beziehung gefunden zu haben, wozu ein mehrtägiger Besuch bei den Eltern des Mannes gehört hat. Danach kommt das Kind zu mir.

Ich: Oh, was für schöne Rosen. Die passen in meine Lieblingsvase ...

(Schritte)

Tochter: Die hat Pauls Mama extra für dich abgeschnitten. Vorhin aus dem Garten. Pauls Eltern haben einen großen Garten und sogar Ackerland. (Wasser läuft) Du musst die Rosen nicht mehr anschneiden, sind sie schon. Setz dich doch mal hin.

(Schritte, ein Stuhl wird gerückt)

Du siehst ein bisschen müde aus. Reisen ist eben immer anstrengend.

Aber ich fühl mich super, Mama. Es war doch nur ein Wochenende.

Eben. Dieses kurze Hin und Her ist besonders anstrengend. Und eine neue Umgebung.

Es war sehr schön. Alle lassen dich übrigens grüßen.

Danke. Wer war denn da?

Pauls Mutter, sein Vater, seine beiden Brüder und ihre Freundinnen. Und die beiden Großmütter. Die ganze große Familie. Ich habe Fotos von uns ...

Wohnen die denn alle zusammen?

Eine Oma wohnt mit im Haus, die andere ein paar Dörfer weiter. Die Brüder sind ausgezogen. Aber sie kommen oft nach Hause und bringen ihre Freundinnen mit. Die sind auch sehr nett. Also es war lustig. Richtig lustig.

Wie schön für dich.

Wir waren auch viel draußen.

Obwohl das Wetter ... hier hat es geregnet.

Da nicht.

Möchtest du was essen? Ich hab was Kleines ...

(Ein Stuhl wird gerückt, Schritte)

Nein. Danke, Mama, ich bin richtig satt. Eher zu satt. Am liebsten würde ich ein paar Tage gar nichts essen. Pauls Mutter hat die ganze Zeit gekocht und gebacken.

Setz dich doch.

(Schritte, ein Stuhl wird gerückt)

Was gab es denn Schönes?

Huhn oder Lamm. Man konnte es sich aussuchen. Vorher Currysüppchen. Hinterher eine Crème brulée. Und dann noch drei Torten: Eierlikör, Schokolade oder Kirsche. Pauls Mutter ist verrückt: Du drehst dich einmal um – bums!, bäckt sie eine Torte.

Leider habe ich nicht so viel Zeit.

Mama! Ich wollte dir doch nur ein bisschen erzählen, wie es da ...

Ich habe noch nie eine Eierlikörtorte gebacken!