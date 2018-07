Noten, Noten, Noten – wohin das Auge blickt. Noten auf den Bühnenwänden, auf den Kostümen, Notenbüschel wie Palmwedel in den Händen der Sänger, Notenpapier wie Kehricht auf dem Bühnenboden. Stefan Herheims Inszenierung von Mozarts Le Nozze di Figaro, die jetzt ihre Premiere hatte, wird einmal als Hamburger Notenpapierorgie in die Operngeschichte eingehen. Schon während der Ouvertüre zieht das Manuskript der Partitur als Großprojektion an den Zuschauern vorüber, schön ist es, Mozarts Handschrift zu sehen, so eilig und so präzise, und sehr lustig ist der Zeichentrick, der die Noten schließlich animiert, einige in weibliche Figuren verwandelt, andere in Spermien, von denen die Notenweibchen nunmehr verfolgt werden. Teils fliehen sie, teils werfen sie sich zu Boden und lassen die Spermien unter ihre Röcke schlüpfen. Das ist sehr komisch und passt auch zu dem Übersprudelnd-Schäumenden, zu der Champagnerlaune der Musik, aber was folgt daraus? Es gibt Frauen, die wollen unbedingt schwanger werden, und andere wollen es auf keinen Fall, das hat man schon gewusst.

Tatsächlich ist mit dem Ende der Ouvertüre das Notenbild als Metapher bereits ausbuchstabiert; dass nun auch die Figuren weiterhin in einem Gefängnis aus Partiturbögen agieren, dass in der berühmten Eingangsszene Susanna und Figaro ihr Brautgemach und Brautbett nicht mehr nach Länge und Breite ausmessen, sondern stattdessen Notenblätter sortieren und Seitenzahlen ausrufen, zeugt schon von einer gewissen Erschöpfung der Idee. Soll es auf die kommenden Irrungen und Wirrungen hinweisen? Und wenn, wäre dann die Musik daran schuld? Haben wir es mit grundvernünftigen Menschen zu tun, die nur von Mozart irre und kirre gemacht werden? Ist die Oper generell ein Kerker aus Musik, in dem die Sänger schmachten, und wären diese und die Zuhörer, am Ende die ganze Menschheit glücklicher ohne Komposition?

Die Vieldeutigkeit eines Bühnenbilds (hier von Christof Hetzer) kann sehr nützlich sein, insofern sie keine Lesart durchgängig zwingend macht, aber die gänzlich unkontrollierte Freisetzung von Assoziationen hat auch ihre Tücken. Am Ende sind einem die Noten wurscht, vor allem wenn sie, in der nächtlichen Gartenszene, auch noch zu Sträuchern und Büschen werden. Offenbar gibt es von ihnen zu viele, sodass sich schließlich der Verdacht regt, dass hier aus dem berühmten Ausspruch Josephs II. über Mozarts Entführung aus dem Serail – "zu schön für unsere Ohren und gewaltig viele Noten" – nur ein Kalauer geformt werden sollte.

Und wenn schon die Entführung einen kompositorischen Aufwand trieb, der für das Genre der Opera buffa unüblich war, dann gilt dies erst recht für die Hochzeit des Figaro. Ernster ist ein lustiger Stoff nie genommen worden. Die entscheidende Frage lautet daher: Hört man die Noten auch? Ja, das tut man. Brillanter, durchsichtiger und federnder als unter dem jungen italienischen Dirigenten Ottavio Dantone hat man das Philharmonische Staatsorchester seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr gehört. Eine besondere Verbeugung gebührt den Bläsern, allen voran den Hörnern, denen angesichts der handlungstreibenden Furcht der Männer, gehörnt zu werden, eine besondere Rolle zukommt (hier gibt es ausnahmsweise einen Kalauer auch in der Partitur).

Aber auch das Sängerensemble ist ein Vergnügen, und richtiggehend ein Genuss, ein Genuss der Stilsicherheit und saftigen Souveränität, ist Wilhelm Schwinghammer als Figaro. Ein wenig unbefriedigend hier und da bleibt nur sein Gegenspieler Kartal Karagedik, der über viel Einfühlung und Spieltalent, aber über zu wenig Volumen für einen Macho wie den Grafen Almaviva verfügt. Wie soll man es richtig sagen? Er ist ganz toll, aber ein bisschen leise. Vor allem, wenn im Orchester die Hörner ... siehe oben.

Aber natürlich könnte man auch sagen, dass dieser Macho ohnehin ein Schwächling ist, der zum Ende hin triumphal seiner Schwäche überführt wird. Das Rollenprofil stimmt, wie man denn überhaupt sagen muss, dass die Regie von Herheim, den Notenpapierexzess hat man längst vergeben und vergessen, in der Personenführung Großes leistet. Keine Langeweile! Und das heißt viel beim Figaro, der ja im Gegensatz zu Mozarts Don Giovanni oder Così fan tutte keine bündige Konstruktion zum Fundament hat, sondern eher seriell erzählt: Und dann kommt ... und dann passiert ... und dann ... Aber bei Herheim bildet sich daraus genau die Kette bald froher, bald bitterer, bald böser Überraschungen, von der Mozarts Musik erzählt. Am Ende hat man so viel davon im Kopf, dass einem die Noten buchstäblich aus den Ohren – nein, verflucht, verflixt und zugenäht, Schwamm drüber! Wir wollen es anders sagen: Man geht, die größten Hits begeistert weiterdudelnd, vergnügt nach Haus.