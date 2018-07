"Der Mond ist aufgegangen." Danke, Helmut Schmidt.

S.I.

Auch ich stehe schwarz und schweige.

E. P.

Wir brauchen nie wieder einen "Führer", aber wir brauchen dringend Autoritäten. Eine hatten wir; wie soll es ohne ihn gehen?

R. L. und M. G.

Ich verneige mich vor einem großen Menschen, der sich nicht von Terroristen erpressen ließ. Danke für alles.

R.I.

"Wie ist die Welt so stille Und in der Dämmerung Hülle So traulich und so hold Gleich einer stillen Kammer Wo ihr des Tages Jammer Verschlafen und vergessen sollt."

Mit großem Respekt und tiefer Bewunderung

J. G.

Welch großer Verlust.

B. S.

Danke, lieber Helmut Schmidt! Durch Sie wurde Nachkriegsdeutschland ein weltoffenes Land. Durch Ihre Reden, Artikel und Bücher habe ich in den letzten 55 Jahren unendlich viel gelernt! Danke.

G. W.

Ahoi, lieber Helmut Schmidt.

M. R.

Groß im Denken, scharfsinnig und unbestechlich, mit Weitblick in alle Richtungen und dem Mut, seine Gedanken mitzuteilen – der Letzte dieser Art. Ich danke von Herzen diesem Großen für all seine Kraft, sein Verantwortungsgefühl und die wohl abgewogenen Entscheidungen!

M. B.

In Hamburg sagt man Tschüss! Und danke.

N. v. B.

Ich werde ihn immer in meinem Herzen haben, als Vorbild für Charakter, Tugend, Geradlinigkeit und die manchmal unbequeme Wahrheit und Treue.

P. E.

Ich verdanke Helmut Schmidt, dass ich politisch denke. Er war in meiner Jugend täglich "Gast" in unseren Diskussionen und mein "Tischnachbar". Danke für dieses Geschenk.

S.

Mein Vorbild für Haltung, danke.

M.

Farewell!

C. S.

Lieber Helmut Schmidt, vielen Dank für die vielen klugen Aussagen, die die Zeit überdauern. Herzlichst,

K. B.

Sie werden fehlen – im öffentlichen Leben und mir persönlich als Vorbild.

C. S.