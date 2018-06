Es ist kurz nach vier Uhr morgens, als auf einer dunklen leeren Straße in München ein Brummen ertönt und ein blinkendes gelbes Warnlicht durch die Nacht zuckt: Eine kleine Kehrmaschine rollt auf dem Gehweg heran, hinter ihr eine weitere auf dem Fahrradweg. Vier Männer in orangefarbenen Westen folgen den Wagen und fegen mit ihren Reisig- und Plastikbesen über den Rasen neben der Straße. Schließlich wird es richtig laut: Eine Kehrmaschine, so groß wie ein Lastwagen, schnaubt herbei. Die Männer und die Maschinen, sie alle zusammen haben nur ein Ziel: Laub einsammeln!

Über Schmutz und Schnee lachen die Stadtreiniger. Was wirklich Arbeit macht, ist das ganze Laub. Und das nicht nur im Herbst: Von Ende Juli bis Weihnachten verlieren Bäume ihre Blätter. Lindenbäume werden zum Beispiel schnell kahl, Eichen dagegen recht spät. Im Oktober und November gibt es aber natürlich am meisten zu tun. Allein in der Münchner Innenstadt sammeln die Stadtreiniger jedes Jahr 3.500 Tonnen Laub – das entspricht dem Gewicht von 1.000 Elefanten.

In ganz Deutschland sind Stadtreiniger unterwegs, um zu verhindern, dass die Straßen und Wege unter Laubhaufen begraben werden. Doch wie läuft das Laubsammeln eigentlich ab?

Martin sitzt in der großen Kehrmaschine der Stadtreinigung München und kurbelt lässig am Lenkrad, das fast so groß ist wie ein Lastwagenreifen. Zentimetergenau steuert er das Fahrzeug am Bordstein entlang. Insgesamt sieben Außenspiegel und ein Kamera-Display helfen ihm beim Manövrieren. Damit er die Bordsteinkante besser sieht, ist sein Fahrersitz nicht wie üblich auf der linken Seite, sondern rechts.

Meistens hat Martin das Fenster heruntergelassen. So hört er seine Maschine zwar lauter brummen, aber er bekommt mehr von draußen mit. Das ist wichtig, weil seine vier Kollegen ihm zuarbeiten: Sie kehren Äste weg, die die Maschine verstopfen könnten, und schieben das Laub an den Bordsteinrand. Martins Maschine spritzt die trockenen Blätter dann ein bisschen nass, damit sie nicht davonflattern, und saugt sie schließlich mit einem Drehbesen an der Wagenseite ein.

Die Gruppe kommt zügig voran. Es hat in den vergangenen Tagen nicht geregnet. Die Arbeit fällt leichter, wenn das Laub trocken ist. Sind die Blätter dagegen nass, bleiben sie auf der Fahrbahn liegen und werden von darüberfahrenden Autos so sehr auf den Asphalt gedrückt, dass die Stadtreiniger sie nicht mehr wegfegen können. Sie müssen die Blätter dann abkratzen, und das ist so anstrengend wie Eiskratzen an zugefrorenen Scheiben.

Das Arbeiten um vier Uhr in der Früh stört hier keinen. "Wir würden gerne noch früher anfangen", sagt Martin, "in der Nacht haben wir Ruhe. Sobald der Großstadtverkehr losgeht, fühlen sich alle gestört von uns, und der Stress wird immer größer." Weil Kehrmaschinen aber recht laut sind, dürfen die Stadtreiniger nicht einfach mitten in der Nacht loslegen. Sie brauchen Ausnahmegenehmigungen, um zum Beispiel in München große Plätze und Hauptverkehrsstraßen schon vor sieben Uhr morgens zu reinigen. Danach herrscht da so viel Betrieb, dass für Kehr- maschinen kein Durchkommen mehr wäre.

Während Martin mit seiner großen Kehr- maschine die Blätter einsaugt, können die kleineren Fahrzeuge das Laub nur zusammenkehren. Inzwischen hilft sogar ein Schneepflug mit und türmt einen großen Laubhügel an einer Straßenecke auf. So entstehen am frühen Morgen immer mehr mannshohe Laubhaufen in den Straßen – die Maulwurfshügel der Stadtreiniger.

Die Orte, an denen die Hügel gestapelt werden, haben die Stadtreiniger vorher festgelegt. Im Laufe des Tages kommen dann Arbeiter in einem Spezialfahrzeug und sammeln die Haufen mit einer Baggerschaufel ein. Genau wie Kehrmaschinenfahrer Martin bringen sie das gesammelte Laub danach erst einmal in einen Hinterhof auf dem Gelände der Stadtreinigung.

Dort wird aus den vielen Haufen ein turmhoher Riesenberg. Haben sich in eine Ladung zu viele Zigaretten, Flaschen oder Hundehaufen gemischt, entscheidet der Fahrer, dass die Fuhre nicht zum anderen Laub, sondern zum Kehrmaschinenabfall gekippt wird. Wenn das Laub zu viel Dreck enthält, kann es nämlich nicht weiterverwendet werden.

Den Riesenlaubhaufen holen schließlich andere Unternehmen mit Lastwagen ab und stellen daraus etwas Neues her: Das Laub kann zum Beispiel gewaschen, getrocknet und gepresst zu holzartigen Briketts werden, aus denen man Energie gewinnen kann.

Oder es landet auf dem Kompost – und wird schließlich zu Blumenerde.