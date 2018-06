Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Welch epochale Sätze: "Wer will, der kann. Und ich hoffe, sie wollen." Mit diesen geradezu schicksalsschwangeren Worten brachte der österreichische Flüchtlingskoordinator die Möglichkeiten und, noch wichtiger, die Beschränkungen der gegenwärtigen Bundesregierung in der Flüchtlingskrise auf den Punkt. Unnachahmlich, wie das so seine Art ist.



Am Limit angelangt? Ach wo! Situation außer Kontrolle? Woher denn! Überfordert? Sagt doch nicht so was! Solange man hoffen darf, dass sie auch können, ist derlei finstere Gräuelpropaganda nicht angebracht. Wollen und Können in Zusammenhang zu bringen ist nicht neu. Doch dass alles von einem eher irrationalen Element, nämlich der Hoffnung, abhängig sei, macht die Sache spannend.



Man will also zu allererst hoffen können. Wobei es schon die Frage ist, ob Hoffen eine Sache des Könnens oder des Wollens ist. Einerseits ist des Menschen Wille oft sein letzter Hoffnungsschimmer, wenn ihm wirklich nicht mehr geholfen werden kann. Dann besteht die Welt ausschließlich aus Hoffnung, die sich wiederum aus Wille und Vorstellung zusammensetzt, daher reinste Fantasterei ist. Ist Hoffen hingegen eine Frage des Könnens, so handelt es sich um eine Fähigkeit, die manche besser beherrschen als andere. Deshalb gibt es Hoffnungskönner und Hoffnungsversager.



Es ist rätselhaft, warum es in dieser wahrhaft olympischen Disziplin nicht längst Hoffnungsmeisterschaften und Hoffnungschampions gibt oder warum nicht überall Rankings erscheinen, die Der Hoffer des Jahres oder Die Hoffnungsabsteiger der Saison überschrieben sein könnten. Deshalb ist es eine fragwürdige These, Hoffnung könnte von Talent abhängig sein. Viel eher hofft man, weil man hoffen will. Das kann schwierig sein, denn der Wille ist manchmal eng verbunden mit dem Müssen. "Man muss es schon wollen", heißt es. So kann man seine Hoffnung nur darauf stützen, dass die Regierung muss. Irgendwann doch, hoffentlich.



Wenn nun aber dieses Müssen nicht so entscheidend ist wie das Dürfen? Die Regierung also darf müssen. Und der anfangs zitierte erste Satz heißt decodiert: "Wer darf, der kann." So offenbart sich die ganze Brillanz dieser Analyse: Man darf hoffen, dass sie dann auch handeln muss. Das ist weniger verwirrend, als es scheint. Prinzipiell dürfen Regierungen, es sei denn sie können nicht, obwohl sie wollten. Wer will, kann also zu guter Letzt weiter hoffen dürfen. Oder hoffen müssen, ohne wollen zu können. Sehr kompliziert, dies alles.