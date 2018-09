Zwiebelchen hat etwas, was viele Kinder haben: einen Namen, mit dem nur seine Mama ihn ruft. Seine Mama nannte ihn schon Zwiebelchen, als er noch ein Baby war. Eigentlich heißt Zwiebelchen nämlich Stig. Zwiebelchen fehlen aber auch einige Dinge, die viele andere Kinder haben: vor allem ein Fahrrad und ein Papa. Beides wünscht er sich wie nichts anderes auf der Welt.

Jeden Morgen sieht Zwiebelchen, wie Elmar aus seiner Klasse mit dem Fahrrad an ihm vorbei zur Schule saust und wie Elmars Vater gleich hinter ihm herfährt, um ihn zu beschützen. Das will Zwiebelchen auch! Aber seine Mutter sagt ihm immer wieder, dass ein Fahrrad einfach zu teuer ist und dass sein Vater weit weg in Stockholm wohnt und sie diesen Mann gar nicht haben wollte, sondern nur Zwiebelchen.

Aber wie kann es sein, dass seine Mutter etwas NICHT wollte, nämlich seinen Vater, und er, Zwiebelchen, in dieser Sache gar kein Mitspracherecht hatte? Könnten andersherum seine Wünsche in Erfüllung gehen, wenn er nur etwas nachhelfen würde? Um diese großen Fragen und das Verhältnis von Wünschen und Wollen geht es in dieser wunderbaren Weihnachtsgeschichte von Frida Nilsson.

In jener Adventszeit also, in der Zwiebelchen von seinen großen Sehnsüchten geplagt wird, lernt er Karl kennen. Karl kann Autos reparieren, und man sagt ihm nach, dass er Hühner hypnotisieren und ihnen befehlen kann, rückwärts zu gehen. Zwiebelchen ist von diesem etwas unheimlichen und brummbärigen Karl und seinen Hühnern fasziniert, immer wieder schaut Zwiebelchen nach der Schule bei Karl vorbei. Ob er auch mal ein Huhn hochnehmen könnte, wenn er es nur genug wollte? Und ob das Fahrrad, das er eines Tages im Wald findet, nicht auch seins sein könnte, wenn er es doch so gern hätte?

Wie Frida Nilsson Zwiebelchens kindliches Drama erzählt, in kurzen Kapiteln und mit unerhört viel Gespür für die Stimmung ihres Helden, das ist so gar nicht schwer und bedrückend, sondern rasant, oft genug lustig. Ihre Empathie für die großen Nöte eines kleinen Siebenjährigen transportiert sie in locker-leichter Sprache.

Als Zwiebelchen sich schließlich wenige Tage vor Weihnachten ganz allein im Schneetreiben mit dem angeeigneten Fahrrad auf den Weg nach Stockholm macht, um seinen Vater zu suchen, ist klar, dass er sich ganz schön in seinen Wünschen verheddert hat. Wie diese Wünsche am Ende doch noch in Erfüllung gehen, das sollte jeder selbst nachlesen. Nur so viel sei verraten: Es bedarf dazu der Hilfe von Karl, dem angeblichen Hypnotiseur, und der großen Erzählkunst von Frida Nilsson.