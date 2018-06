Der Hobbit ist ein Pflegeroboter, entwickelt an der TU Wien. Er soll Senioren bei täglichen Handgriffen unterstützen. © Haus der Barmherzigkeit/APA-Fotoservice/Pauty

DIE ZEIT: Sie haben in einer Studie mit einer Kollegin aus Stanford den Zusammenhang zwischen Kultur und Innovation untersucht und schreiben, das ganze Land Salzburg befinde sich im Stand-by-Modus. Wie ist das zu verstehen?

Ludovit Garzik: Dass die Leute dort viel Wissen aufbauen und dann damit zufrieden sind. Es gibt keine Erwartungshaltung, dieses Wissen in Produkte oder andere Neuerungen umzusetzen. Und wenn man das versucht, ist die Reaktion eher: Mach das nicht.

ZEIT: Salzburg lebt ja gut von Tourismus und Kultur.

Garzik: Das ist ja der Punkt: Es gibt keinen Grund, etwas zu tun, wozu man eigentlich nicht gezwungen wird. Insbesondere weil es das Umfeld auch nicht verlangt. Es gibt ein hohes Bestreben der Menschen, Unsicherheit zu vermeiden, während auch die Distanz zu einer Macht, die diese Risiko-Aversion mildern könnte, groß ist – das ist spezifisch für Österreich. Geert Hofstede schreibt in seinem Buch Cultures and Consequences, dass Freud ein Österreicher sein musste, weil es nur hier diese Konstellation gibt.

ZEIT: Das ändern zu wollen klingt nach einer schwierigen Aufgabe.

Garzik: Ich würde nicht von Änderung sprechen, sondern Weiterentwicklung sagen. Unser großer Vorteil ist, dass wir das Wissen und viel kreatives Potenzial haben, insbesondere in Salzburg. Wenn ich zu dem Kreativpotenzial jetzt unternehmerisches Denken und die Technologie hinzufüge, habe ich das perfekte Umfeld. Ich glaube, dass wir hier viel erfolgreicher sein könnten als die Gründer im Silicon Valley, weil unser Wissensniveau höher ist.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 47 vom 19.11.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

ZEIT: Und Sie sagen, um den Stand-by-Modus zu verlassen, müsse einfach jemand auf den Knopf drücken? Mit Verlaub, das klingt banal.

Garzik: Den Knopf zu drücken heißt einfach, jemand muss dieses unternehmerische Denken betreiben.

ZEIT: Wer ist dieser Jemand?

Garzik: Führungskräfte in den Institutionen, wo das Wissen liegt. Das ist ein Rektor der Uni oder Fachhochschule, ein Abteilungsleiter in der Landesregierung oder der CEO eines Unternehmens.

ZEIT: Warum der Rektor einer Universität? Universitäten sind doch dazu da, um Lehre und Forschung zu betreiben.

Garzik: Das ist unsere mitteleuropäische Sicht auf die Aufgaben einer Universität, aber es gibt viele Universitätstypen. Vor 10, 20 Jahren kam die Aufgabe der Wissensumsetzung dazu, die sich im amerikanischen Raum viel stärker etabliert hat. Bei uns hat man es nicht geschafft, diese Transferleistungen zu machen, dass Universitäten auch Schnittstellen nach außen haben, um Wissen in Form von Innovationen auf den Markt zu bringen. Wenn ein Universitätsprofessor unternehmerisch denkt, ist die Chance, dass ein von ihm betreuter Wissenschaftler einmal ein Unternehmen gründet, viel größer. Das beginnt an der Spitze.

ZEIT: Aber Innovation lässt sich doch nicht verordnen.

Garzik: So direkt nicht, aber Innovation ist auch noch nicht lange ein politisches Thema. Da fährt übrigens gerade ein Tesla vor dem Fenster vorbei, das ist ein gutes Beispiel für eine Innovation, die umgesetzt wurde. Das ist sehr typisch für die USA. Jemand, der auch sein Umfeld prägt, sagt: Ich entwickle eine Vision. Und zwei Jahre später gehst du in ein Geschäft, und es schaut genau so aus, wie der das beschrieben hat. Und diese Art von Menschen gibt es bei uns weniger.

ZEIT: Aber es sind doch nicht nur Gründer, die innovativ sein können. Was ist mit den Mitarbeitern in den Unternehmen?

Garzik: Ich kann auch in der Administration innovativ sein, es ist nur schwierig. In den Unternehmen gibt es Forschungsabteilungen, in denen viel Wissen da ist. Nur wird dieses Wissen intern in der Regel sehr langsam umgesetzt. Dort wird so gedacht: Wir verbessern unsere Produkte, aber wir ändern nicht unser Geschäftsmodell, wir machen keine radikalen Innovationen. Auch diesen Start-up-Gedanken, sich ständig am Markt Feedback zu holen, den gibt es bei uns nicht. Da ziehen sich Ingenieure eher zurück, entwickeln etwas und gehen dann erst damit raus. In den verschiedenen Innovations-Rankings von OECD oder Weltbank fallen wir Jahr für Jahr um ein paar Plätze zurück. Meine Interpretation ist, dass es daran liegt, dass wir uns langsam verbessern und die anderen schnell.

ZEIT: Wie könnte man die Unternehmen innovationsfreudiger machen?

Garzik: Ein Mitarbeiter mit einer guten Idee muss aus dem Unternehmen raus, um diese zwei, drei Monate lang in einer anderen Umgebung entwickeln zu können – mit einem Risikoportfolio, das verkraftbar ist. Ich nenne das Ideen-Sabbatical. Er muss sein Gehalt weiter kriegen und eine Rückkehrchance haben. Man würde eine Art kulturellen Freiraum schaffen. Ich habe selbst einen Kurs namens Innovation Orbit kreiert, bei dem die Teilnehmer um die Welt reisen, um fremde Kulturen kennenzulernen.

ZEIT: Die Regierung treibt eine sogenannte Open Innovation Initiative unter Beteiligung vieler Institutionen voran, an deren Ende ein neues Konzept zum Transfer von Wissen zwischen Bevölkerung, Wissenschaft und Wirtschaft stehen soll. Im August hieß es: Das muss im Jänner fertig sein. Ist das sinnvoll?

Garzik: Es ist ein sinnvoller Weg, wenn man es richtig macht. Ich bin nur überzeugt davon, dass das Thema nicht auf die Resonanz stoßen wird, die man sich erwartet, wenn man nicht die Kulturparameter mit ändert. Dann wird das nicht erfolgreich sein können.

ZEIT: Herrscht hier der Gedanke, einfach so den Geist des Silicon Valley bei uns implementieren zu können?

Garzik: Ja, und zwar ohne vorher zu sagen: Moment, ich habe in diesem Land ja ein ganz anderes Bedürfnis der Unsicherheitsvermeidung. Und das kann man nicht wegdiskutieren, die Leute sind so.

ZEIT: Aber ist das Silicon Valley nicht ein Beispiel dafür, dass sich Innovation sehr wohl politisch steuern lässt?

Garzik: Das Silicon Valley hat sich schon in den siebziger Jahren entwickelt und entstand aus einer starken öffentlichen Finanzierung, insbesondere aus dem Militärbereich. Ein Viertel des Budgets der Universität Stanford kommt noch immer aus öffentlichen Mitteln. Aber es hat sich etwas verändert, das ich einfach mit Toleranz beschreibe. Es ist auch kein Zufall, dass in San Francisco die Gay Community stark vertreten ist. Neue Dinge werden dort stärker akzeptiert. Wenn ich hier eine heiße Schokolade bestelle, und der Schlagobers ist ganz unten und der Kakao oben, dann denke ich mir: Was ist mit denen los? Aber vielleicht bringt das ja Vorteile.

ZEIT: Um den Wohlstand zu erhalten, scheint es keine Alternative zu einem Innovationswettlauf zwischen den Staaten zu geben. Ist es ein Irrtum, zu glauben, dass man gerade durch Innovation zu einem Wachstum kommen könnte, das nicht nur quantitativ ist?

Garzik: Es sollte nicht um Wachstum um des Wachstums willen gehen, sondern darum, wie es den Menschen geht. Wenn ich sage: Es gibt Elektromobilität, und die verhindert, dass die Leute Stickoxide und Kohlendioxid einatmen müssen, wie in Peking oder Shanghai, dann ist das eine Innovation, die den Menschen nutzt. Und wenn damit auch noch Wachstum verbunden ist, ist das doch wunderbar. Wir leben besser als die Könige vor 200 Jahren, und zwar alle. Wir müssen nur aufpassen, dass die Schere nicht aufgeht.

ZEIT: Zwischen Arm und Reich?

Garzik: Ja, aber auch zwischen den Bildungsebenen, den Bildungsinstitutionen. In Europa reden wir immer über die amerikanischen Topuniversitäten, über Stanford, Harvard oder das MIT. Das Gros der Universitäten dort ist aber auf einem Niveau, bei dem wir sehr gut mithalten können. Ich glaube sogar, dass unsere Universitäten im Durchschnitt besser sind als die Unis dort. Aber der große Unterschied liegt in der Kultur. Dieses Offensein und Rausgehen ist bei uns noch viel zu wenig verankert. Letzte Woche habe ich einen netten Spruch gehört: If you are the smartest guy in the room, you are in the wrong room. Man sollte sich fragen, wo sein Learning am größten ist.

ZEIT: Befindet sich ganz Österreich im Stand-by-Modus?

Garzik: Ich glaube, dass viele die Bequemlichkeit der Veränderung vorziehen, ja.

ZEIT: Auch die Regierung?

Garzik: Ja. Die politische Energie, die in Veränderungen investiert wird, ist enden wollend. Das gefährdet im Endeffekt die Entwicklung des Landes, weil eine Volkswirtschaft davon lebt, dass hier Dinge entwickelt werden, die ich exportieren kann. Wenn wir uns alle gegenseitig nur die Haare schneiden, bleiben wir auf demselben Entwicklungsniveau.