Haben Sie schon einmal einen 10-Euro-Schein gekostet? Kurz nach der Euro-Einführung, im Jahr 2002, warnten die Medien davor. Denn mit dem Geld hätten Sie giftiges Tributylzinnhydrid zu sich genommen. Mögliche Folgen, je nach Menge der verzehrten Banknoten: hormonelle Störungen, Unfruchtbarkeit und vielleicht sogar "Imposex". Das passiert manchen Tieren, die zu viel von dem Gift mit dem Kürzel TBT zu sich nehmen: Sie entwickeln ein weiteres Geschlechtsorgan, das sie nicht haben sollten.

Aber nicht nur Geld macht sexy – große Autos bekanntlich auch. Womit wir bei Volkswagen wären. Es ist nicht klar, ob manipulierte Dieselmotoren für ähnlich drastische Probleme sorgen können. Hormonelle Störungen, alle Arten von Staus, hätten im Straßenverkehr chaotische Zustände zur Folge; nebenbei würden sie alle Klischees über Autofahrer und Autofahrerinnen ad absurdum führen. Es wäre der größte Umweltskandal seit der Einführung giftiger Euro-Scheine. Und der frühere VW-Chef Martin Winterkorn hätte es verdient, auf einem giftigen 10-Euro-Schein abgebildet zu werden.

Letzteres muss Wunschdenken bleiben. Denn als die Zeitschrift Öko-Test den Geldschein-Skandal kurz nach der Euro-Einführung enthüllte, reagierten die Notenbanker der EZB mit aller Konsequenz. Sie wählten eine Methode, die sie später in der Bankenkrise erneut anwenden sollten: Sie brachten Unmengen frisches Geld in Umlauf, um alle toxischen Papiere aus dem Verkehr zu ziehen. Heute, und das ist die gute Nachricht, kann also jeder bedenkenlos Euro-Scheine verzehren. Gesalzen schmecken sie übrigens am besten.