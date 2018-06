Am 20. November 1945, dem Tag der Verhandlungseröffnung, befand sich Nürnberg im Ausnahmezustand. Sämtliche Zufahrtsstraßen waren abgesperrt, amerikanische Panzer rollten durch die Stadt. Eine halbe Stunde vor Prozessbeginn waren die Zuschauer- und Pressegalerien bis auf den letzten Platz gefüllt. 550 Personen drängten sich im Schwurgerichtssaal 600 des Nürnberger Justizpalastes an der Fürther Straße.

Schriftsteller und Journalisten aus aller Welt hatten sich akkreditieren lassen, um den Prozess gegen die 24 Hauptkriegsverbrecher zu verfolgen. Alfred Döblin kam im Auftrag der französischen Militärregierung, Erich Kästner und Erika Mann waren da. Auch Ilja Ehrenburg berichtete. Ernest Hemingway, John Steinbeck und John Dos Passos reisten an. Sie wohnten etwas außerhalb auf Schloss Stein, dem Sitz der Faber-Castells. Die "Stadt der Reichsparteitage" selbst war zerbombt und bot nicht genügend Unterkünfte.

"Zwei Bilder Deutschlands liefern den dramatischen Beweis, dass die Alliierten den Krieg gewonnen haben. Zum einen das Panorama der in Asche gelegten deutschen Städte, zum anderen das Tableau der mit Nazi-Gefangenen besetzten Anklagebänke im flutlichterhellten Saal des Kriegsverbrechergerichts von Nürnberg", schrieb die amerikanische Journalistin, Schriftstellerin und feministische Exzentrikerin Janet Flanner im New Yorker. Doch nicht allen erschien die Szenerie nur als Zeichen des alliierten Sieges. Die Richter sähen müder aus als die Männer, über die sie richteten, fiel der amerikanischen Autorin Martha Gellhorn, Hemingways Begleiterin, 1946 auf: "Zehn Monate lang, Tag für Tag, hatten sie alle der Bestandsaufnahme des Bösen beigewohnt, was ohne Zweifel aufs Gemüt schlägt und krank macht."

Vielleicht blieb deshalb kaum ein Reporter den ganzen Prozess lang in Nürnberg. Vielleicht aber lag es auch am Quartier: Dos Passos nannte das Faber-Castell-Anwesen schlicht "German Schrecklichkeit at its worst".

Einige Reporter wurden erst nach den Prozessen bekannt, etwa der spätere DDR-Geheimdienstchef Markus Wolf, zu jener Zeit Korrespondent der Berliner Zeitung und des Berliner Rundfunks. Da Wolf seit 1936 die sowjetische Staatsbürgerschaft besaß, bekam er als ausländischer Journalist Zugang zum Presse-Camp. "Wir waren die Sensation des Tages", erinnerte er sich: "Russen, die wie ganz normale Menschen mit Messer und Gabel essen!" Und dann war da natürlich noch Willy Brandt, als Autor des norwegischen Arbeiderbladet. Später veröffentlichte er seine Eindrücke unter dem Titel Verbrecher und andere Deutsche.

Am 30. September 1946 endete, nach 403 öffentlichen Sitzungen, der größte Strafprozess der Rechtsgeschichte. Die Vervielfältigung aller Schriftstücke verschlang fünf Millionen Blatt Papier mit einem Gewicht von 20 Tonnen. 27.000 Meter Tonband hielten jedes Wort der Verhandlung fest. 550 Büros, Sekretariate und Abteilungen verschrieben 22.000 Bleistifte.

Zwölf der 24 Angeklagten wurden zum Tod durch den Strang verurteilt (unter anderem Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Julius Streicher und Hermann Göring, der sich der Strafe durch Suizid entzog), drei zu lebenslanger Haft (unter ihnen Rudolf Heß), vier zu langjährigen Gefängnisstrafen (einer von ihnen war Albert Speer). Drei Angeklagte, Hitlers Bankier Hjalmar Schacht, den Propagandisten Hans Fritzsche und den ehemaligen Reichskanzler Franz von Papen, sprach das Gericht frei.

Während die nicht zum Tode Verurteilten damit beschäftigt waren, die Hinrichtungsstätte zu reinigen, brachten zwei Armee-Lastwagen die Leichen nach München. Die deutsche Öffentlichkeit erfuhr aus Zeitungs- und Rundfunkmeldungen, dass die Asche der als Hauptkriegsverbrecher Hingerichteten am 16. Oktober 1946 "in einen Fluss irgendwo in Deutschland" gestreut worden sei – in den Conwentzbach in München-Solln, wie wir heute wissen, einen schmalen Nebenarm der Isar.

Den Angehörigen der Hingerichteten wurde der Ort niemals mitgeteilt. Die Sieger wollten keine Gedenkstätte. "Asche ist unschuldig", schrieb dazu 1946 die New York Times. "Die Asche der Schuldlosen und die Asche unaussprechlicher Verbrecher besteht aus den gleichen Elementen, verweht von den gleichen Winden, vermengt in den gleichen Wassern. Und inmitten unseres dunklen Tales müssen wir jetzt hoffen und beten für das Gedeihen einer neuen Welt."