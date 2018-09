Was sie denken, "die" Flüchtlinge, nach dem Terror von Paris? Sie denken, Überraschung, so unterschiedlich wie "die" Europäer selbst. Die einen denken, Europa sollte jetzt endlich Soldaten schicken gegen die IS-Mörderbande in Syrien. Die anderen meinen, bloß das nicht. Wieder andere haben Angst, dass Extremisten jetzt auch in Deutschland zuschlagen könnten. Die größte Furcht aber haben die meisten davor, dass in der Wahrnehmung der Europäer die Trennung zwischen der Religion Islam und der Kriegsideologie Islamismus weiter bröckelt.

Deswegen machte der Syrer Moneer Alshikh am Samstag im Sauerland mobil. Auf seinem Facebook-Account stellte er den Bundesadler als Titelbild ein – und rief die übrigen Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Arnsberg zu einem Schweigemarsch für die Opfer von Paris auf. Binnen Stunden kamen rund zweihundert Menschen zusammen, Flüchtlinge wie Deutsche. Gemeinsam zogen sie in die örtliche Heilig-Geist-Kirche. "Wir sollten nicht nur für Paris beten", richtete der 29-jährige Alshikh, eingeladen vom Pastor, das Wort an die Gemeinde. "Wir sollten beten für eine Welt, in der Beirut, Damaskus und viele andere Städte unter Terrorismus und Krieg leiden. Jesus und Mohammed lehrten uns, dass, wer den Menschen diene, Gott diene. Wir sollten heute zusammenstehen und als eine große Familie für Frieden beten." Die Kirchenbesucher spendeten lauten Applaus.

In der Nacht zuvor schien es, einer, der an den Krieg glaubt, könne mitten unter ihnen sein. Ein 39 Jahre alter Algerier soll schon einige Tage vor den Pariser Anschlägen gegenüber Bewohnern des Arnsberger Flüchtlingsheims damit geprahlt haben, in der französischen Hauptstadt werde sich bald ein Blutbad ereignen. Als genau dies geschah, meldeten die Flüchtlinge den Mann bei der Polizei. Er wurde noch in der Nacht zum Samstag festgenommen. Ob er wirklich etwas über die Pariser Terrorpläne wusste, ist unklar.

"Natürlich gibt es auch schlechte Muslime", sagt Moneer Alshikh, der Organisator des Schweigemarsches zur Kirche. Aber jetzt Krieg mit Krieg zu beantworten schaffe mehr Probleme, als es löse. Es gelte vielmehr, mit denen, die hassten, ins Gespräch zu kommen.

Mit Leuten wie den Mördern von Paris? Reden?

Alshikh zögert. Ja, sagt er. "Denn sie haben den echten Islam nie kennengelernt."

Was für ein Unsinn, fällt dazu Bana Bakir nur ein. Die Chemikerin floh vor wenigen Monaten aus dem syrischen Aleppo nach Deutschland. "Wer versucht, mit diesen Leuten zu reden, wird getötet." Bakir betet lieber dafür, dass Europa den IS endlich "erledige", damit sie in ihre Heimat zurückkehren könne. "Wir müssen sie militärisch besiegen, auch wenn das einen Weltkrieg bedeuten könnte", sagt die 28-jährige, die mittlerweile Schutz in Schleswig gefunden hat. "Das wäre immer noch besser, als zuzuschauen, wie sie die Welt spalten und ihren Vorteil daraus ziehen. Wir brauchen eine gemeinsame Armee und müssen sie gemeinsam angreifen."

Eine gemeinsame Armee? Würde sie in der selbst mitkämpfen?

"Aber natürlich!", entfährt es ihr.

Eher auf der Linie der Berliner Regierungskoalition liegt der 16-jährige Leith, der ebenfalls aus Aleppo stammt und jetzt in Cuxhaven wohnt. Ein Feldzug gegen den IS, glaubt er, würde zu viele Unschuldige treffen. Und solange Länder wie Saudi-Arabien oder Katar den IS unterstützten, sei die Terrorarmee kaum zu schlagen. Und trotzdem, es gebe etwas, das dem IS schon jetzt ernsthaft schade: "Dass so viele von uns Syrern nach Europa kommen und so gut aufgenommen werden. Dass die Europäer uns unterstützen. Das macht dem IS Angst." Gegen diese Wirklichkeit sei die Dschihad-Ideologie auf Dauer chancenlos.

Die Flüchtlinge machen sich nach den Attentaten von Paris genau dieselben Gedanken wie die Deutschen. Mit dem Unterschied, dass manche Flüchtlinge schon eigene Erfahrungen mit dem IS gemacht haben.

Essam Hamdi ist Kurde und hat zwanzig Jahre lang in Damaskus gelebt. Vor drei Monaten kam er nach Berlin. Syrien, glaubt er, sei nicht mehr zu retten. "Wer leben will, der geht. Wie sollen Menschen, die sich jahrelang bekämpft haben, gemeinsam ein neues Syrien aufbauen?"

In der Notunterkunft Berlin-Wilmersdorf, einem ehemaligen Rathaus, hallen Kinderschreie durch die Gänge. In Gruppen toben die Kleinen durch das Haus. Sie sind anhänglich, wollen immer wieder umarmt werden. Was sich seit Freitag verändert habe? "Eine christliche Familie haben wir hier. Auch aus Syrien. Die fürchtet sich vor den anderen jetzt noch mehr als vorher", sagt Holger Michel, ein ehrenamtlicher Helfer.

Im dritten Stock der Unterkunft patrouilliert ein junger palästinensischer Sicherheitsmann, der seit 25 Jahren in Deutschland lebt. Seit Freitag seien alle sehr aufgedreht, erzählt er. Das sei immer so, wenn sich etwas ereigne. Wenn beispielsweise ein IS-Stützpunkt vernichtet worden sei, werde in der Unterkunft gejubelt und gefeiert.

Aber jetzt? Jetzt hätten die Ereignisse von Paris die alte Angst aus Syrien neu entfacht. "Das sind Menschen, die erschrocken hochfahren und in Bereitschaftsstellung gehen, wenn ich an ihre Zimmertür klopfe und sie öffne. Sie rufen: 'Nicht schießen! Nicht schießen!' Das ist in ihren Köpfen, das bekommen sie da nicht heraus."

Mitarbeit: Elisabeth Knoblauch