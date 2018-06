Am vergangenen Wochenende, über das sich immerhin sagen ließ, dass es wettermäßig verwaschen war, während einem zu allem anderen die Worte fehlten, konnte man sich von der grauen Unentschlossenheit des Himmels eigenartig an die eigene Gemütslage erinnert fühlen, die ja in eine ähnliche Haltlosigkeit geraten war und nun schwankte zwischen ängstlicher, beim Umhergehen in den Straßen seltsam scharf gezogener Einsicht in die Zerbrechlichkeit der nun fast wehmütig geliebten Freiheit und der Ahnung, dass diese Angst jene Freiheit nur noch mehr bedroht, man der Lust an der hereinbrechenden Finsternis also nicht nachgeben darf, sondern den Blick in solchen Zeiten des Dazwischenseins wahrscheinlich besser auf die Stellen gerichtet hält, die einem hell und licht erscheinen, wie Leute, die aus dunklen Höhlen herausfinden, weil sie jenem leisen Schimmern des Tages nachgehen, das vom Ausgang bis zu ihnen dringt, man den Blick also besser gerichtet hält auf das, was man schützen will und gerade in seiner Zartheit überlegen weiß; das nämlich, was wir besingen, die Liebe