Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel soll die deutsche Einkaufslandschaft gestalten. Von ihm hängt ab, ob der genossenschaftliche Verbund Edeka die 450 defizitären Supermärkte von Tengelmann samt der 16.000 Beschäftigten übernehmen darf. Beide Unternehmen fordern das seit mehr als einem Jahr. Doch nachdem das Bundeskartellamt wettbewerbsrechtliche Bedenken geäußert und sein Veto eingelegt hat, kann nur noch Gabriel per Ministererlaubnis den Zusammenschluss ermöglichen.

Genau darum haben Edeka und Tengelmann am vergangenen Montag im Ministerium gebeten. Wann und wie Gabriel entscheidet, ist aber völlig offen, denn der Fall ist heikel. Formal geht es um Wettbewerbsrecht, politisch aber muss der Sozialdemokrat Verbraucherinteressen gegen Arbeitsplätze abwägen.

Edeka ist schon heute Marktführer im Lebensmittelhandel. Der Verbund umfasst inklusive der Netto-Discounter um die 15.000 Märkte mit einem Jahresumsatz von mehr als 46 Milliarden Euro. Die Tengelmann-Gruppe aus Mülheim an der Ruhr gehört der Unternehmerfamilie Haub, sie setzte im vergangenen Jahr gut acht Milliarden Euro um. Allerdings sind darin auch die Umsätze der Obi-Baumärkte, des Textildiscounters Kik und einiger Onlinehändler enthalten. Verhandelt wurde im Ministerium nur der Verkauf der Supermärkte Kaiser’s und Tengelmann. Die derzeitige Geschäftsleitung sieht "leider keine Perspektive mehr, unsere Supermärkte aus eigener Kraft zu einem profitablen Unternehmen zu machen".

Rein statistisch stehen die Chancen für eine Ministererlaubnis schlecht. Nach offiziellen Angaben hat es seit 1974 überhaupt erst 21 solcher Anträge gegeben, von denen nur acht erfolgreich waren. Das Gesetz gestattet ein Machtwort nur, wenn gesamtwirtschaftliche Vorteile überwiegen oder ein überragendes Interesse der Allgemeinheit besteht.

Das Bundeskartellamt ist ebenso klar gegen einen Zusammenschluss wie die Monopolkommission – ein unabhängiges ökonomisches Beratergremium, das vor jeder Ministererlaubnis angehört werden muss und das im Sommer ein dickes Gutachten vorgelegt hat. Demnach ist der deutsche Lebensmittelhandel schon heute sehr konzentriert. Fünf Unternehmensgruppen teilen sich fast drei Viertel des Marktes: Edeka als Nummer eins, danach Rewe, Lidl, Aldi und Metro. Und auch Rewe interessiert sich schon seit Langem für die Filialen von Kaiser’s und Tengelmann.

Auf ganz Deutschland bezogen, sei Tengelmann zwar klein, argumentieren die Wettbewerbswächter. Allerdings sind die Supermärkte ohnehin nur in einigen Metropolregionen zu finden, etwa in München, Berlin und Düsseldorf. Dort kämen Kaiser’s und Tengelmann teilweise auf Marktanteile bis zu 30 Prozent. Bei einer Übernahme durch Edeka gäbe es in etlichen Großstädten kaum noch echten Wettbewerb. Übersetzt bedeutet das: Einwohnern von Düsseldorf ist es egal, ob in Heidelberg eine Filiale von Tengelmann existiert, solange sie daheim zwischen mehreren Supermärkten auswählen können. Obst, Gemüse, Bier und Tiefkühlpizza kaufen Verbraucher typischerweise in ihrer Nachbarschaft. Insofern ist an dem Argument etwas dran – obwohl es nur Kunden aus einigen Metropolregionen betrifft.

Arbeitsplätze seien wichtiger als wettbewerbsrechtliche Bedenken, argumentiert Tengelmann-Gesellschafter Karl-Erivan W. Haub. Weil seine Supermärkte Verluste machen, seien ohne Übernahme durch Edeka mehr als die Hälfte der 16.000 Jobs in Gefahr. Nur Gabriels Machtwort könne das verhindern. Mehrere Betriebsvereinbarungen garantierten, dass Edeka die Arbeitsplätze im Fall einer Ministererlaubnis auch erhalte.

Die Gewerkschaft ver.di glaubt das ebenso wenig wie schon die Monopolkommission. In ihrem Gutachten hatte die Kommission ihren Auftraggeber Gabriel an das Wesen der Ministererlaubnis und die Definition des Gemeinwohls erinnert. Vollbeschäftigung liege zwar im öffentlichen Interesse, schrieben die Berater, sei aber "nicht gleichzusetzen mit dem Interesse an dem Erhalt von Arbeitsplätzen in einem bestimmten Unternehmen".