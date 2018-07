"Paris ändert alles", twitterte Markus Söder kurz nach den Anschlägen. Mit "alles" meinte er etwas Spezifisches: die deutsche Flüchtlingspolitik. Der Tweet hat viele empört, aber in einem Punkt drückte Söder eine allgemeine Überzeugung aus: dass mit den synchronisierten Terrorakten im Herzen der französischen Hauptstadt etwas Neues passiert ist, dass wir es mit einer echten Zäsur, einem Bruch unserer Routinen zu tun haben. Eben: Ausnahmezustand. Die Attentate erfüllen mithin bilderbuchmäßig die Definition eines Ereignisses: plötzlicher Bruch mit der Kontinuität.

Das Pathos des Ereignisses als absolute Diskontinuität wird allerdings konterkariert durch eine Art Wiederholungszwang. Viele Kommentatoren reagierten auf das Ereignis mit genau dem Standpunkt, für den sie schon immer berühmt waren. Das Neue wird als Bestätigung des Alten domestiziert. Die einen sagen dann: Gegen den Islamismus hilft nur Härte und Kampfbereitschaft. Die anderen sagen: Der Westen bekommt jetzt die Quittung für all seine historischen Vergehen, er hat den Terror selbst gezüchtet. Die einen sagen: Jetzt müssen wir endlich den Flüchtlingsstrom stoppen, die anderen sagen: Mit dem Islam hat das nichts zu tun. Man hat das alles schon einmal gehört – und staunt nur, wie jeder findet, dass ihm die Anschläge in die eigenen Karten spielen. Matthias Matussek versprach sich von den Ereignissen "eine ganz neue frische Richtung" in der Flüchtlingsdebatte – wurde dafür allerdings von Kai Diekmann abgemahnt: "Ekelhaft". (Und flog bei der Welt raus.)

Wenn man das Ereignis nur als Bestätigung dessen nutzt, was man schon immer wusste, hat man keine Chance, das Neue der Lage zu erkennen. Das aber ist nicht nur ein Erkenntnis-, sondern auch ein Handlungsproblem. Natürlich muss gehandelt werden, alles andere sieht nach Schwäche und Fatalismus aus. Aber alle Handlungsoptionen, die bisher zur Auswahl stehen, haben den schalen Beigeschmack, dass sie alle seit dem 11. September 2001 schon einmal durchgespielt worden sind – und sich nicht bewährt haben. Vermutlich führt kein Weg daran vorbei, aber wenn man den IS jetzt mit Bodentruppen bekämpft, ist man im besten Fall am Ende genau dort, wo man vor zehn Jahren schon einmal war: ein Territorium besetzend, aus dessen zerstörten Strukturen der Terror – diese hyberbolische Al-Kaida-Überbietung – allererst entstand.