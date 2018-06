Inhalt Seite 1 — Viel hat nicht gefehlt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Pariser Polizei war am 11. August nahe an den Männern dran, die ein paar Monate später über hundert Menschen in Paris töten würden. Auf den Hinweis der spanischen Justiz hin nahm sie den Pariser IS-Sympathisanten Reda Hame fest, der sich noch im Mai in einem IS-Trainingslager in Rakka befunden hatte. Hame lieferte der französischen Polizei ein glaubwürdiges Geständnis. Er habe sich im Training in Rakka verletzt. Daraufhin hätten ihn die IS-Kader in Rakka vor die Wahl gestellt, entweder zurück nach Frankreich zu gehen, um ein Attentat zu verüben, oder gleich exekutiert zu werden.

Hame entschied sich, zurückzukehren – und er hörte in Rakka, wie IS-Kader von den möglichen Zielen der Attentate sprachen. Darunter auch ein Pariser Konzertsaal. Es hätte also nicht viel gefehlt, und Hame hätte auch den Namen des Konzertsaals erfahren und an die Polizei weitergeben können. Bernard Squarcini Chef des französischen Nachrichtendiensts von 2008 bis 2012, hatte den Konzertsaal Bataclan, den die Attentäter schließlich auswählten, schon im Jahr 2011 als mögliche Terroristen-Zielscheibe ausgemacht. Damals schnappte man die Männer rechtzeitig – sie planten gerade ein Attentat auf den Bataclan.

Dicht dran war die französische Polizei auch am Samstagmorgen, als Beamte an einer Autobahnzahlstelle auf der A 2 zwischen Paris und Brüssel einen Golf kontrollierten, in dem der einzige heute noch flüchtige Attentäter saß: Salah Abdeslam, ein 26-jähriger Franzose, der seit seiner Geburt in Brüssel lebte.

Zwei Brüsseler Komplizen aus seinem Stadtteil Molenbeek-Saint-Jean, die inzwischen verhaftet wurden, saßen mit im Wagen und hatten ihn in Paris abgeholt. Doch zum Zeitpunkt der Kontrolle wusste die Polizei noch nicht, dass einer der Selbstmordattentäter von Paris sein Bruder war. Erst nach der Identifizierung des Bruders wurde ein internationaler Haftbefehl gegen Salah Abdeslam ausgegeben. Seitdem ist er der meistgesuchte Terrorist Europas.

Der Belgier Alain Grignard kennt die Szene wie kaum ein anderer. Grignard ist seit 1985 Mitglied der Anti-Terror-Einheit der Brüsseler Polizei, außerdem lehrt er politischen Islam an der Universität Lüttich. 2005 hat er eine islamistische Zelle rund um eine belgische Selbstmordattentäterin im Irak ausgehoben.

Im Januar 2015 vereitelten Grignard und seine Kollegen ein Attentat im belgischen Verviers. Kurz nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt in Paris erschoss die belgische Polizei in Verviers zwei mutmaßliche Islamisten, die offensichtlich weitere Anschläge geplant hatten. Einer von ihnen stammte aus Molenbeek.

Damals galt die Operation als großer Erfolg; heute sieht man deutlicher, dass eine zentrale Figur seinerzeit nicht gefasst werden konnte: Abdelhamid Abaaoud, ein marokkanisch-stämmiger Belgier, der nun als Drahtzieher hinter den Pariser Attentaten gilt. Auch das muss man im Kopf haben, wenn man über das mögliche Versagen von Polizei und Geheimdiensten spricht: Jeder Fahndungserfolg ist relativ; ein Misserfolg reicht aus, um die Arbeit von Jahren oder sogar Jahrzehnten infrage zu stellen.