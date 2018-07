Terrorismus ist eine besonders heimtückische Strategie – und das keineswegs nur deswegen, weil er ohne Vorankündigung zuschlägt und dabei keine Unterschiede macht zwischen Kombattanten und Nonkombattanten, staatlichem Sicherheitsapparat und bloßen Zivilisten. Er ist es auch deswegen, weil er seine zerstörerische Wirkung durch die Reaktion des Angegriffenen noch steigert. Terroranschläge sollen eine Reaktion des Attackierten provozieren, und die terroristische Strategie ist so angelegt, dass ihr die meisten Reaktionen in die Hände spielen. Im Fall der Terroranschläge von Paris können das sein: eine generelle Ausgrenzung aller Muslime, ein vor allem gegen sie gerichtetes Überwachungsregime und in der Folge dessen die Produktion weiterer zorniger und frustrierter junger Männer, die im Westen ihren Feind sehen. Oder aber die Ausrufung eines Kriegs des Westens gegen den Islamismus, der aber dann tatsächlich als Krieg gegen den Islam geführt oder zumindest doch so wahrgenommen würde. In beiden Fällen vergrößert die Reaktion das Rekrutierungsreservoir des Dschihadismus.

Andererseits steht die Nichtreaktion auf eine solche Anschlagsserie, die darin bestünde, dass man deren Bearbeitung der Staatsanwaltschaft und der Polizei überlässt, der offenen Gesellschaft als Option nicht zur Verfügung: Sie würde von der eigenen Bevölkerung wie von den Angreifern als ein Zeichen der Schwäche, der Unentschlossenheit und der Angst ausgelegt. Das ist das Paradoxon der terroristischen Herausforderung: dass ein autoritär bis diktatorisch regierter Staat unter einem geringeren Reaktionszwang steht als der Staat, der sich als Hüter der offenen und freien Gesellschaft begreift. Die offene Gesellschaft ist also nicht nur verwundbar durch terroristische Angriffe, weil sie kein vergleichbares Kontroll- und Sicherheitsregime aufbauen kann und will wie autoritäre Regime, sondern weil sie bei solchen Angriffen unter einem ungleich höheren Reaktionszwang steht als die autoritären Regime. Auf dem Höhepunkt des letzten Tschetschenienkrieges hat es in Russland eine Reihe furchtbarer Terrorangriffe gegen Schulen und Kinos gegeben, ohne dass deswegen sogleich von einem Dritten Weltkrieg die Rede war, wie das jetzt allenthalben zu lesen ist. Die Entschlossenheitsrhetorik ist in autoritären Regimen wie offenen Gesellschaften anzutreffen; die Dramatisierungsrhetorik ist ein Spezifikum der offenen Gesellschaft und womöglich deren größte Verwundbarkeit. Das Gegenhandeln zur Strategie des Terrorismus beginnt darum damit, dass man sich den Suggestionen der Dramatisierung entgegenstellt. Die Dramatisierung der Lage ist ein Ziel der Terroristen; die Entdramatisierung als Ermöglichung einer nüchternen Lageanalyse ist die Vorbedingung klugen strategischen Gegenhandelns.

Das beginnt bei der Verwendung des Kriegsbegriffs. Weil wir nach wie vor in einer binären Struktur von Krieg und Frieden denken, in der es kein Drittes dazwischen oder daneben gibt, verwirrt und erschüttert uns der transnationale Terrorismus. Er ist nämlich genau dieses Dritte und hat sich zwischen Krieg und Frieden, aber auch zwischen Staatenkrieg und innergesellschaftlichem Krieg angesiedelt. Eine Ordnung, die für den Frieden die Polizei und für den Krieg das Militär vorgesehen hat, weiß darum nicht, wie sie auf ihn reagieren soll. Die Terroranschläge von Paris entsprechen genau diesem Modell: von außen geplant und – vermutlich – logistisch vorbereitet und von Attentätern durchgeführt, von denen zumindest einige Franzosen waren. Es gehört zu den strategischen Eigenheiten des Terrorismus, dass er die für den Staatenkrieg typische klare Unterscheidung zwischen außen und innen unterläuft, und das wiederum hat Folgen für das strategische Gegenhandeln: Wenn man den Kampf gegen die äußere Herausforderung intensiviert und dabei erfolgreich ist, kann das zur Folge haben, dass die Bedrohung durch terroristische Anschläge im Innern anwächst. Und wenn man sich ausschließlich auf die Festnahme potenzieller Attentäter im Innern eines Staates konzentriert, wird dies nicht nur als Zeichen der Schwäche gesehen, sondern man lässt den außerhalb des eigenen Staatsgebiets operierenden Terroristen auch Raum und Zeit, die sie ungestört für ihre Zwecke nutzen können. Inneres und äußeres Gegenhandeln müssen also aufeinander abgestimmt werden, und dabei ist eine Kriegsrhetorik eher hinderlich – allein darum, weil sie mit der suggestiven Vorstellung verbunden ist, die terroristische Herausforderung ließe sich mit ein paar harten Militärschlägen aus der Welt schaffen. Genau das ist nicht der Fall.

Die jetzt herausgeforderten Franzosen – oder besser: Europäer – haben den Vorteil, dass sie aus den Fehlern und Fehlschlägen der Amerikaner nach den Anschlägen vom 11. September 2001 lernen können, womöglich sogar bereits gelernt haben. Das erste und wichtigste Lernergebnis besteht darin, dass man sich auf den Terrorismus als eine Jahrzehnte währende Herausforderung einstellen muss; der Kampf gegen den Terrorismus erfolgt nicht nach der Alternative von Sieg und Niederlage. Auch darin entzieht sich der Terrorismus dem binären Schema klassischen Kriegsdenkens. Das ist ein weiterer Grund dafür, warum man angesichts der terroristischen Herausforderung nicht nur die Rhetorik, sondern auch die Logik des Krieges meiden sollte: Sie setzt die angegriffene Seite unter Zugzwang und erlegt ihr zeitliche Restriktionen auf, während die Gegenseite der Terroristen zunächst sehr viel größere zeitliche Spielräume hat. Zeit ist vermutlich die entscheidende Ressource in der Auseinandersetzung mit dem Terrorismus, der in einer besonders raffinierten Weise Plötzlichkeit und eine lange Dauer des Nichtagierens miteinander verbindet. Das ist dementsprechend der grundlegende Imperativ strategischen Gegenhandelns: die eigenen Zeitressourcen zu steigern und die der Gegenseite einzuschränken. Eine Antiterrorstrategie, die diesem Imperativ nicht genügt, ist zum Scheitern verurteilt.

Nun besteht freilich die zentrale Verwundbarkeit der freien und offenen Gesellschaft darin, dass viele Maßnahmen, mit denen die eigenen Zeitressourcen vergrößert und die der Terroristen geschmälert werden können, den Wesensmerkmalen der Freiheit und Offenheit entgegenstehen. Lässt man den Imperativen strategischen Gegenhandelns freies Spiel, so stehen als Erstes die Offenheit und schon bald auch die Freiheit der Gesellschaft auf dem Spiel. Auch das ist eine Form des Kapitulierens vor der terroristischen Herausforderung: dass man das, was man doch verteidigen will, selbst suspendiert, um die Möglichkeiten der Verteidigung zu vergrößern. In der herkömmlichen Binarität von Krieg und Frieden handelte es sich dabei um eine zeitlich begrenzte Suspension; spätestens mit dem Friedensschluss konnte sie wieder aufgehoben werden. Die unendlich lange Dauer des Kampfs gegen den Terrorismus lässt das Regime des Ausnahmezustands nicht zu. Der Kampf gegen den Terrorismus muss im Modus der politischen und gesellschaftlichen Normalität geführt werden, wenn der selbst zugefügte Schaden mittelfristig nicht größer sein soll als der durch die terroristischen Anschläge.

Damit kommt ein weiteres Problem ins Spiel, dass es sich nämlich bei den jetzt angegriffenen Gesellschaften Europas – wenn wir die Pariser Anschläge als exemplarische Attacke auf den (west-)europäischen Lebensstil begreifen – um postheroische Gesellschaften handelt, Gesellschaften also, in denen die Überwindung des Opfermotivs als gesellschaftlich-politischer Lernerfolg begriffen wird. Dass wir die innergesellschaftlichen wie zwischenstaatlichen Verhältnisse im Modus des Tauschs und nicht in dem des sakrifiziellen Opfers organisieren, wird von uns als zivilisatorischer Fortschritt begriffen, den wir nicht rückgängig machen wollen und vermutlich auch nicht können. Die in diesem Fall weniger strategische als symbolische Herausforderung durch den Terrorismus besteht in der demonstrativen Bereitschaft der Attentäter zum Selbstopfer. Neben den eigenen Opfern ist es diese Form der Selbstsakrifizierung, die uns erschüttert und das Gefühl von Wehrlosigkeit aufkommen lässt. Die erste Linie des Gegenhandelns angesichts der terroristischen Herausforderung besteht also darin, dass wir das Empfinden der Wehrlosigkeit und die damit verbundenen Affekte in uns niederringen, uns nicht ducken, sondern aufstehen und uns zeigen, von Kundgebungen der Trauer bis zur Fortführung des alltäglichen Lebens, so, als hätte es die furchtbaren Anschläge nicht gegeben.