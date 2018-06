Es gibt Wochen in diesem Jahr, da ist der Berliner André de Ridder ein Dirigent im Düsenbetrieb. Da ist er kurz in Edinburgh, in London, in Kopenhagen, dann in Helsinki oder im Flieger nach New York. Dann wird er so schnell, dass sein Bild ganz unscharf erscheint.

Was tut er? Was will er? Mit ein paar Worten ist das kaum zu sagen. Eben deshalb ist er ja so gefragt. Mozart, Monteverdi, Janácek, natürlich, immer schon, Henze, Rihm, aber er wagt sich aus den Konzerthäusern auch in ganz andere Sphären vor. Lässt die Enge des klassischen Kanons hinter sich und transferiert dessen Stärken – das Können und den Klang – in die Welt des Folk, des Independent-Pop und der Elektronika.

Um ihn herum hat sich ein Kollektiv junger, gut ausgebildeter Musiker geschart. Sie wollen nicht als Ensemble bezeichnet werden, sondern als Band: stargaze, kleingeschrieben, nennen sie sich, was zu übersetzen wäre mit "den Himmel beobachten". Doch nur kucken wäre ihnen zu wenig. Sie wollen den Himmel stürmen. Am zweiten Dezember-Wochenende laden sie ein zu einem Festival an der Berliner Volksbühne, "stargaze orchestral". An drei Abenden werden Musiken zu hören sein, die in ihrer Kombination in keine Schublade passen.

Aufgeführt werden Werke von:

Jonny Greenwood, Gitarrist bei Radiohead

Johann Sebastian Bach

Mica Levi, singt bei Micachu & The Shapes

György Ligeti

David Lang, Pulitzer-Musik-Preisträger 2008

Béla Bartók

Bryce Dessner, Gitarrist von The National

The Grateful Dead

David Longstreth, Gitarrist der Dirty Projectors

Das Festival ist die Summe und Überprüfung und Fortschreibung dessen, was André de Ridder und stargaze Monat um Monat tun, in Großbritannien, den Niederlanden und in Deutschland, mit Abstechern nach Amerika, Afrika und Skandinavien.

Sie proben barfuß oder auf Strümpfen. Acht Musikerinnen und Musiker im Oval um de Ridder in seinem Schlabbershirt. Er ist ein Fusselbärtiger, ein Rundebrillenträger. Er ist hellwach und konzentriert, auch wenn der Schweiß in Strömen fließt. Der Raum ist viel zu klein, die Luft viel zu heiß. Sind sie im Maison des Jeunes in Bamako in Mali? Sind sie im Funkhaus Berlin Nalepastraße, aus dem einst der Rundfunk der DDR sendete? Sind sie backstage im Berghain, kurz vor der Premiere mit dem kanadischen Sänger Owen Pallett, der seine letzten Songs über Nacht für sie arrangierte, und gleich geht es auf die Bühne?

Ja, ja, ja und nein. Gerade sind sie am Niederrhein, im Tonstudio neben den Zelten, in denen an einem Hochsommertag Mitte August die Besucher des Haldern-Pop-Festivals ihren Rausch ausschlafen, und hinter den Hochspannungs- masten zieht ein Unwetter herauf. Sturm, Gewitter, Wolkenbruch kündigen sich an, unten auf der Wiese Shorts und Badelatschen, lieber nicht dran denken. Die Stargazer legen letzte Hand an die Deerhoof Chamber Variations, eine zwanzigminütige Suite, komponiert von Greg Saunier.

Saunier spielt Schlagzeug in der 1994 von ihm in San Francisco gegründeten Indie-Rock-Band Deerhoof, über die ein Kritiker schrieb: "Sie fahren ihre ganz eigene Schiene zwischen psychedelischem Sixtiesrock und infantilem Experimentalnoise."