DIE ZEIT: Gefährdet der Abschuss des russischen Militärjets durch die Türkei die "globale Koalition" gegen den Terror, bevor es sie überhaupt gibt?

Jens Stoltenberg: Dies ist eine ernste Situation. Sie verlangt Ruhe und Diplomatie. Deshalb würde ich weitere Kontakte zwischen Ankara und Moskau begrüßen. Wir müssen daran arbeiten, solche Situationen in Zukunft zu vermeiden. In der Nato diskutieren wir, wie wir bessere Transparenz, Berechenbarkeit und Risikominderung erreichen können, um zu verhindern, dass solche Situationen außer Kontrolle geraten. Unser gemeinsamer Feind sollte der "Islamische Staat" sein. Es ist wichtig, dass uns alle, einschließlich Russlands, das übergreifende Ziel leitet, den IS zu besiegen.

ZEIT: Mit den Anschlägen von Paris hat der "Islamische Staat" den Terror ins Herz Europas getragen. Sind wir "im Krieg" mit dem IS, wie Frankreichs Präsident Hollande sagt?

Stoltenberg: Wir bekämpfen den IS und tun dies auf ganz unterschiedliche Weise. Die Nato spielt dabei eine Schlüsselrolle, gemeinsam mit den einzelnen Nationen. Wir benötigen sowohl militärische als auch politische Mittel, und wir müssen mit den Ländern in der Region zusammenarbeiten. Wir müssen für unsere Grundwerte einstehen, gegen die Gräuel, die der IS verübt.

ZEIT: Sie sagen, die Nato spiele eine Schlüsselrolle. Eigentlich spielt die Nato bisher im Kampf gegen den IS überhaupt keine Rolle.

Jens Stoltenberg Politiker

Der norwegische Sozialdemokrat war zweimal Ministerpräsident seines Landes. In seiner zweiten Amtszeit, am 22. Juli 2011, kam es zum schlimmsten Terrorakt der Geschichte Norwegens. Der Rechtsradikale Anders Breivik zündete eine Bombe vor dem Amtsgebäude des Ministerpräsidenten und erschoss später auf der Insel Utøya 69 Menschen.



Landesvater

Stoltenberg wurde für seine besonnene Führung in der schwersten Krise des Landes gelobt. Beim Gedenkgottesdienst sagte er: »Noch sind wir geschockt, aber wir werden unsere Werte nicht aufgeben. Unsere Antwort lautet: mehr Demokratie, mehr Offenheit, mehr Menschlichkeit.« Seit Oktober 2014 ist Stoltenberg Nato-Generalsekretär.

Stoltenberg: Doch, die Nato spielt eine wichtige Rolle im Kampf gegen Extremismus und Terror. Unsere größte Operation überhaupt, der dreizehn Jahre währende Einsatz in Afghanistan, hat das Ziel, zu verhindern, dass Afghanistan wieder ein Rückzugsgebiet für internationale Terroristen wird.

ZEIT: Da geht es gegen Al-Kaida und die Taliban.

Stoltenberg: Ja, aber es ist Teil eines breiten Kampfes gegen den Terror und den Extremismus. Alle Mitgliedsländer der Nato beteiligen sich an der Koalition zum Kampf gegen den IS. Ein Vorteil ist, dass sie zu einer Interoperabilität in der Lage sind, die aus Jahrzehnten der Zusammenarbeit in der Nato herrührt. Wir versuchen, Länder in der Region zu stabilisieren, sie in die Lage zu versetzen, sich selber zu verteidigen. Dies ist kein Kampf zwischen dem Westen und der muslimischen Welt. Dies ist ein Kampf gegen Kriminelle, Extremisten, gegen Leute, die barbarische Gewalt verüben. An der Front in diesem Kampf stehen Muslime. Sie sind die Hauptopfer. Sie kämpfen in Syrien, im Irak und in vielen anderen Ländern. Die Nato stärkt die Fähigkeiten dieser Streitkräfte und Regierungen, den IS zu bekämpfen.

ZEIT: Befürworten Sie einen Nato-Einsatz?

Stoltenberg: Alle Nato-Verbündeten beteiligen sich an der Anti-IS-Koalition. Als Organisation helfen wir, die Verteidigungsfähigkeit der betreffenden Länder zu verbessern, indem wir ihre Streitkräfte trainieren, unterstützen, beraten.

ZEIT: Bisher tut die Nato dies vor allem im Irak.

Stoltenberg: Im Irak, aber auch in Afghanistan. Wir trainieren, unterstützen und beraten die afghanischen Streitkräfte und stärken sie so im Kampf gegen die Extremisten, einschließlich Al-Kaida und der Taliban, aber auch gegen einige Gruppen, die dem IS Loyalität geschworen haben. Jordanien ist ein Schlüsselland im Kampf gegen den IS. Es ist eine Insel der Stabilität in einem Meer der Instabilität. Wir müssen verhindern, dass wir in Jordanien die gleiche Entwicklung erleben wie in Syrien und wie im Irak.

Wir arbeiten aber auch mit Tunesien und anderen nordafrikanischen Ländern zusammen. Mit Partnern kooperieren, Afghanistan, Jordanien, Irak, Tunesien und anderen, um ihre Fähigkeiten zu stärken, gegen den IS zu kämpfen, durch Training und Unterstützung auch von Spezialeinheiten und nachrichtendienstlicher Arbeit, durch jede Art von Modernisierung ihrer Verteidigungskräfte – das ist es, was die Nato als Allianz tut.