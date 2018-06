Besucher der kubanischen Hauptstadt stoßen früher oder später den Touristen-in-Havanna-Seufzer aus: "Wenn erst die Amerikaner kommen, werden all die schönen Amischlitten aus den fünfziger Jahren von den Straßen verschwinden!" Dafür, liebe durchreisende Autonostalgiker, würde mancher Kubaner Ihnen gern an die Gurgel springen. Zum Feierabendsound auf der Karibikinsel gehören Hammerschläge, Scheppern und Flüche, die unter aufgebockten Plymouths, Chevrolets und Oldsmobiles ausgestoßen werden. Die Kubaner halten ihre Rostmühlen nicht zum Spaß am Leben, sie hätten gerne modernere Autos. Die gibt es bloß nicht. In Havanna ist Reynier Prieto Diaz eine meiner ganz wenigen Bekannten, die die alten Schlitten toll finden. Diaz kommt mit seinem Kellnerhonorar in einem staatlichen Hotel an der Uferpromenade nicht klar. Deshalb schneidet er abends in seine Garage Gummistücke aus alten Lastwagenreifen, spannt sie auf seiner Werkbank ein und fräst daraus Dichtungsringe, Verschlusskappen, Pfropfen. Diaz kann längst vergriffene Ersatzteile anfertigen, – ein lukrativer Zuverdienst. Und wenn die kubanische Wirtschaft sich bald öffnet? Für Neuwagen zum Beispiel? Diaz sagt: Kein Problem. "Man sieht jetzt ab und zu schon chinesische Neuwagen", berichtet er. Günstig, aber die Gummiringe in der Gangschaltung taugten nichts. Also bleibt Diaz im Geschäft. Auch diese Ersatzteile bekommt er mittlerweile "ganz gut hin".