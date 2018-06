Woran denkt man bei "Jazz-Quartett"? An die klassische Besetzung aus Saxofon, Klavier, Kontrabass, Schlagzeug vielleicht? Oder eher an die moderne Version, in der das Klavier durch die Trompete ersetzt wird? Auf jeden Fall, so scheint es, muss ein Saxofon mitspielen, gilt es doch seit Charlie Parker und John Coltrane als Inbegriff des Jazz-Instruments.

Zuvor war das in der Tat die Trompete gewesen. Der Jazz, das war lange Zeit die Lichtgestalt Louis Armstrong, sein goldstrahlendes Blech. Gerne wird dabei vergessen, dass Armstrong auf seinen wichtigsten Aufnahmen Kornett gespielt hat.

So könnte man vermuten, das saxofonlose Convergence Quartet knüpfe mit seinem Kornettisten Taylor Ho Bynum an die Frühzeit des Jazz an. In Wahrheit aber scheint die Wahl des dunkleren Kornett-Sounds eher eine Reverenz an den Miles Davis der In a Silent Way- Phase zu sein. Von der mangelnden Beweglichkeit, die dem Kornett gerne unterstellt wird, kann bei dem hochvirtuosen New Yorker Ho Bynum jedenfalls keine Rede sein.

Dass die Musik auf Owl Jacket eine sehr enge Beziehung zu ihren Ursprüngen hat, wird eher untergründig kenntlich. Spuren des Blues sind da zu hören, das typische Stakkato der Marching Bands; zudem handelt es sich bei zwei Stücken dieses Albums – es ist das inzwischen vierte des Convergence Quartet und das zweite beim edlen litauischen Label NoBusiness – um Arrangements westafrikanischer Volkslieder. Sie stammen vom kanadischen Schlagzeuger Harris Eisenstadt, der auch in anderen Formationen immer wieder auf diesen transatlantischen Traditionsstrang zurückgreift.

Was das Convergence Quartet mit den Bands der zwanziger Jahre gemeinsam hat, ist der Wille zur Form. Der Kornettist Taylor Ho Bynum und der Pianist Alexander Hawkins, der wie der Bassist Dominic Lash aus England stammt, ziehen pointierte Unisono-Passagen dem ausgedehnten Alleingang vor. Häufig variieren sie die Themen im Wechselspiel nur minimal und verharren auf simplen Ostinato-Figuren. Dadurch wirkt die Musik sehr tänzerisch.

Gerade der 34 Jahre alte Pianist Hawkins, der vor drei Wochen auf dem Berliner Jazzfest vom Publikum gefeiert wurde, versteht es ausgezeichnet, diesen gestischen Charakter zu betonen. Der Einzelton als Ausrufezeichen. Das Semikolon des Septakkords. Sehr schön.