Auch die beste deutsche Fernsehserie der Gegenwart beginnt mit einem amerikanischen Schauspieler und einem amerikanischen Fernsehereignis: mit Ronald Reagan nämlich und seiner berühmten Rede, in der er 1983 die Sowjetunion zum evil empire erklärte, zum Reich des Bösen. Die Ansprache ließ den Kalten Krieg wieder ein bisschen heißer werden – und sie dient in der neuen RTL-Serie Deutschland 83 als Ausgangspunkt für eine Spionagegeschichte, die das deutsche Fernsehen endlich von seinem Ruf befreit, nicht mithalten zu können in der internationalen Konkurrenz der Qualitätsserien.

In der Pilotfolge der Serie machen Reagans Worte beim DDR-Auslandsgeheimdienst HVA ziemlich Eindruck: Die Genossen dort glauben, der Westen werde bald angreifen, die Pershing-II-Raketen sind schließlich schon auf dem Weg in die BRD. Das Einzige, was den Sozialismus oder gleich die ganze Welt vor dem Untergang bewahren kann: einen Spion in die Führungsebene der Bundeswehr einzuschleusen, der mehr über die Angriffspläne herausfindet. Die Wahl fällt auf den jungen DDR-Grenzsoldaten Martin Rauch (Jonas Nay), er hat das richtige Profil, um sich im Westen als der neue Adjutant eines wichtigen Nato-Generals (Ulrich Noethen) auszugeben.

Ostdeutschland und Westdeutschland, ein drohender Atomkrieg, ein junger Mann zwischen den Ideologien und Identitäten.Schon als die ersten der acht Folgen von Deutschland 83 auf der diesjährigen Berlinale gezeigt wurden, hieß es: Das ist er jetzt, der Befreiungsschlag. Das Autorenpaar Anna und Jörg Winger liefert den Beweis: Die gute deutsche Serie, es gibt sie doch noch! Deutschland 83 sammelte Vorschusslorbeere um Vorschusslorbeere ein. Beim Pariser Fernsehfestival Series Mania gewann sie zwar nicht den Preis "als beste Serie der Welt", wie jetzt auf Werbeplakaten steht, aber zumindest den internationalen Wettbewerb für alle Produktionen, die nicht aus den USA kommen. Aber selbst dort, im Serien-Mutterland, ist Deutschland 83 erfolgreich. Die erste Staffel lief dort bereits, noch vor der Deutschlandpremiere. Die amerikanischen Kritiker waren angetan, der New Yorker verglich Deutschland 83 mit Mad Men.

Tatsächlich ist der Charme der Serie mit dem Vergleich gut getroffen, es geht auch bei der RTL-Produktion um die Textur eines Jahrzehnts, um Design und Produktwelten. Und vor allem: um Büros. Reagan zitiert in seiner evil empire- Rede den Schriftsteller C. S. Lewis, und es ist kein Zufall, dass Deutschland 83 genau damit beginnt: Das wirklich Böse werde heute nicht mehr in düsteren Hinterzimmern erdacht, sondern in "clear, carpeted, warmed, and well-lighted offices". Wenn also das Böse wie das Gute (beides lässt sich, wie in den meisten ehrgeizigen Serien, auch hier nur schwer unterscheiden), wenn alles Entscheidende nur noch in Büros stattfindet, auf Teppichen und unter ausgesuchter Beleuchtung – dann kann davon nur erzählen, wer diesen Arbeitsplätzen die gleiche künstlerische Aufmerksamkeit schenkt wie Mad Man. Man darf Büroszenen eben nicht als notwendiges narratives Übel oder gar als Produktionskosten-Sparmaßnahme behandeln.

Vor allem auf DDR-Seite haben die Macher von Deutschland 83 deswegen nichts dem Zufall überlassen, die Kamera weiß stets genau, wie sie den Staatsapparat vom Aschenbecher bis zur Tiefgarage inszenieren muss. Für die Geheimdienstelektronik hat man mit Experten zusammengearbeitet, um die alte DDR-Technik zum Laufen zu kriegen, die Robotron-Computer und Entschlüsselungsmaschinen, die hier tickern und klackern. Und wenn Lenora Rauch (Maria Schrader), Martins Tante und die verdeckte HVA-Koordinatorin in Bonn, mit asymmetrischer Frisur und Designerkleid selbstbewusst über einen der sozialistischen Flure läuft, wird das Ministerium für Staatssicherheit zur Fashion Week.

Im Zweifelsfall ist der Serie am wichtigsten, dass sie cool aussieht, der Blick fürs Detail wird nie zum langweiligen Historizismus – das ist das eine Geheimnis, das Undeutsche an Deutschland 83. Das andere: dass man nicht immer bei allem sofort weiß, was es bedeutet, warum es passiert und wohin es führt. Als die HVA-Leute Rauch aufsuchen, um ihm von seinem neuen Auftrag zu erzählen, bleibt der Zuschauer genauso verwirrt zurück wie der junge Soldat. "Sie spielen Klavier?", fragt ein HVA-Mann. "Was ich? Ne, ich spiel kein Klavier", antwortet Rauch. Und als man diesen Austausch schon wieder vergessen hat, bricht der HVA-Mann ihm plötzlich einen Finger. Erklärungslos wird man mit diesem Gewaltakt zurückgelassen, bis, sehr viel später, der Bundeswehr-General seinen neuen Adjutanten bittet, ihm auf dem Klavier etwas vorzuspielen, weil er von den musikalischen Fähigkeiten des neuen Mitarbeiters gehört hat. Und Rauch, der sich jetzt als Oberleutnant Moritz Stamm ausgibt, kann seine Hand hervorzeigen: Leider, leider werde das nichts.

Nicht alle Handlungsstränge können sich aus der Historien-Mehrteiler-Miefigkeit freistrampeln, einen Nebenplot über DDR-Dissidenten hätte man sich zum Beispiel sparen können. Aber immer, wenn das alte Fernsehdeutschland wieder einbrechen will mit seinem Hang dazu, jeden weltpolitischen Thriller als Familienstreit im Wohnzimmer inszenieren zu wollen, zeigt Deutschland 83 gleich darauf eine toll ausgeleuchtete Agentenübergabe im Parkhaus. Oder die Hauptfigur in ihrer ganzen Zerrissenheit: Nachdem Rauch eine Nato-Sekretärin verführt hat, fliegt eine Abhöraktion auf, und er muss die Frau loswerden. Aber nicht einmal als sie in einem See zu ertrinken droht, bringt er es über sich, die Gelegenheit zu nutzen – in letzter Minute rettet er sie, schenkt ihr danach sogar einen Verlobungsring. Die arme Sekretärin weint vor Rührung, und Rauch wird auch bald weinen, weil die Aufgabe, die er nicht erledigt hat, nun ein anderer übernehmen wird.

In diesen Momenten gelingt Deutschland 83 auch das Porträt eines verlorenen jungen Mannes in einer fremden Welt. Auch wenn seine Orientierungslosigkeit meist nur als Gag-Vorlage genutzt wird, weil der DDR-Junge sich im kapitalistischen Westen nicht zurechtfindet: "Ein Steak bitte." – "Filet, Ribeye oder Lende?" – "Ganz normales Steak bitte, von der Kuh."

Eins bedauert man aber am Ende doch: dass Deutschland 83 wieder ein Trip in die Vergangenheit geworden ist. Im französischen Fernsehen ist man gerade fast zu nah an der Gegenwart, mit der Geheimdienstserie Bureau des légendes, in der DGSE-Agenten Islamisten jagen. In Norwegen geht man mit Occupied sogar noch weiter und erzählt, wie Russland das skandinavische Land besetzt. Wenn man das alles jetzt hierzulande auch kann, das überraschende serielle Erzählen, die Ausstattung, die Inszenierung von Schreibtischarbeit – wann probiert sich endlich einer an der politischen Gegenwart der well-lighted offices ? Es gäbe doch genug Stoff aus den Büros in Berlin, Brüssel, Pullach. Deutschland 83 ist großartig geworden. Aber wann kann man Deutschland 15 im Fernsehen sehen?