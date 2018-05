"Sie war genau 70 Jahre auf der Welt, von 1920 bis 1990", schreibt der Sohn Stephan Wackwitz über seine Mutter. Margot Wackwitz träumte davon, Künstlerin zu werden, und wurde eine Frau, deren Begabung sich darauf beschränkte, dem häuslichen Leben ein ästhetisch ansprechendes Ambiente zu verleihen. Sie hatte, als sie jung war, gehörige Courage, befreite sich aus dem schwäbisch-provinziellen Nazimilieu ihrer Familie, ging 1936 nach Berlin und wurde am Lette-Institut zur Modezeichnerin ausgebildet. Sie übersiedelte in den Fünfzigern mit dem zweijährigen Sohn für ein knappes Jahr nach New York, um im boomenden Markt der Modeillustration Fuß zu fassen. Aber es gelang ihr nicht. Sie kehrte zurück, ergab sich der Resignation. Die Träume wurden eingeebnet, unter Alltags- und Ehepflichten, unter den Konventionen der deutschen Nachkriegsgesellschaft begraben.

Mal heiterer, mal verzweifelter, mal still, mal hysterisiert, führte Margot Wackwitz ein weibliches Durchschnittsleben, das ihr Potenzial nur noch erahnen ließ und sich zu früh vollzog, um von der Frauenemanzipation des späten 20. Jahrhunderts zu profitieren. Stephan Wackwitz, geboren 1952, Autor von Romanen und Essays, nach vielen Auslandsstationen derzeit Leiter des Goethe-Instituts in Tbilissi, hat nun ein Buch über seine Mutter verfasst. Ein autobiografisches und zugleich höchst analytisches Buch. Es will die Umstände ergründen, die individuellen wie die historischen, die dieses Frauenleben um seine Möglichkeiten betrogen. Es will den schmerzhaften Abstand zwischen Potenzial und Realität sichtbar machen und fügt sich eben damit in eine Reihe neuerer Elternbücher, deren wiederkehrend gleiche Intention es erlaubt, von einem Trend zu sprechen.

Merkbuch (2012) von Michael Rutschky, Die Lieben meiner Mutter (2013) von Peter Schneider, Herkunft (2014) von Botho Strauß sind ihm zuzurechnen. Gemeinsam ist diesen Büchern keineswegs nur ihr Sujet, die essayistisch erzählende Porträtierung der Mutter oder des Vaters. Gemeinsam ist ihnen vor allem die Haltung wohlwollender, ja empathischer Parteilichkeit, aus der heraus diese Porträts entstehen. Durchweg handelt es sich um literarische Verteidigungsschriften. Um Texte, in denen Nachgeborene die Rolle von Anwälten einnehmen, Briefe, Tagebücher, persönliche Erinnerungen aufbieten, um begreiflich zu machen, wie und warum das Leben der Eltern so beschädigt oder begrenzt, unscheinbar oder konform verlief und nicht anders verlaufen konnte. Der Vatermörder Ödipus wird durch den Schutzgeist schreibender Söhne ersetzt. Und die Energie zorniger Anklage und politischer Abrechnung, die noch vor ein paar Jahrzehnten das Genre der Elternliteratur prägte, hat sich geradezu in ihr Gegenteil verkehrt. Auch Ralf Rothmanns jüngst erschienener Roman Sterben im Frühling trägt Züge der Anwaltschaft.

Auffallend ist, dass sämtliche Autoren dieser neuen Vater- oder Mütterbücher, ob Rutschky, Schneider, Strauß, Rothmann oder Stephan Wackwitz, Jahrgängen entstammen, die grosso modo der 68er-Generation angehören. Sie alle haben, ob aktiv oder passiv, die Revolte gegen die westdeutsche Nachkriegsrepublik erlebt, somit die Verachtung oder zumindest Geringschätzung der häuslichen Verhältnisse, in denen sie aufwuchsen. Der Wunsch, diese Geringschätzung durch nachgetragene Wertschätzung zu revidieren, ist bei allen, auch bei Wachwitz, spürbar. "Es war", schreibt er über seine Mutter Margot, "kein bedeutendes Leben – aber doch beispielhaft für die Möglichkeiten, die das 20. Jahrhundert den Frauen eröffnete und zugleich vorenthalten hat."

Aus dieser Formulierung lässt sich die exemplarische Spannweite seines Textes erahnen – aber auch dessen leichte Problematik. Denn der Autor spannt um das Porträt der Mutter ein weites intellektuelles Netz aus Theorie und Gelehrsamkeit. Er spannt Fäden in die Psychoanalyse und die Philosophie, in die Literatur, die Zeit- und Kunstgeschichte, bis hin zu einem Exkurs über die Gründung von Kunstakademien im 17. Jahrhundert, einer Erörterung der vom Soziologen Heinz Bude als "Flakhelfer" bezeichneten Kriegsgeneration und einem Kommentar des Romans Revolutionary Road (Zeiten des Aufruhrs), mit dem der amerikanische Autor Richard Yates 1961 eine Art fiktiver Parallelgeschichte der Ehe von Wackwitz’ Eltern schuf.

Dies alles ist brillant, stilistisch wie gedanklich, und unbestreitbar mit erheblichem Erkenntnisgewinn zu lesen. Und doch schleicht sich bei der Lektüre das leise Gefühl ein, die Mutter, deren Träume von ihrem Leben erdrückt wurden, werde noch einmal, nun von der Brillanz des Sohnes, ein klein wenig erdrückt. Es sind vor allem die Abbildungen ihrer schönen Skizzen, Modeillustrationen und Porträtstudien, die sie davor bewahren, als Person vom Exemplarischen ihres Falls gänzlich aufgesogen zu werden. Sie zeigen, wer sie war: eine verhinderte Künstlerin.

Stephan Wackwitz: Die Bilder meiner Mutter. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2015; 240 S., 19,99 €, als E-Book 17,99 €