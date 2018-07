Inhalt Seite 1 — Bewahren Sie Ruhe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tsuuurckblämm!" Dieser vom U-Bahn-Stationsvorsteher ins Mikrofon gebellte oder geschnodderte Befehl ist ein außersprachliches Signal, vergleichbar dem Pfiff einer Lokomotive oder dem Mahnruf eines notleidenden Akkus. Wir hören Tsuuurckblämm, wir bleiben zurück (oder quetschen uns schnell noch durch die sich schließenden Türen).

Anders in diesem Fall: "I wiole: Die S-Bn Rchtngrrrchn erlt Minudn Veschpng." Hier würden wir gern der Durchsage auf den Grund gehen. Das Wort "Veschpng" birgt Alarmierendes. Wir könnten betroffen sein. Vielleicht sind wir sogar anderen Betroffenen hinsichtlich der Informiertheit unterlegen. Die haben womöglich verstanden und wissen am Ende mehr!

Wir leben in einer Informationsgesellschaft. Fast wie die Luft zum Atmen oder das tägliche Brot benötigen wir Informationen. Nicht nur durch die üblichen Medien. Auch in Stadien oder auf Plätzen werden wir pausenlos informiert, in Zügen und Straßenbahnen, auf Bahnhöfen, Flughäfen, in Schulen, Werks- und Stadthallen oder Kirchen und Industrieanlagen. Wir erfahren von Verspätungen, Zug- oder Flugausfällen, über die Anwesenheit von Taschendieben. Wir werden ermahnt, unseren Koffer nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Und der kleine Lars sucht seine Eltern.

In Zeiten der zunehmenden Bedrohung durch Terrorismus erhalten Durchsagen noch eine zusätzliche, existenzielle Bedeutung: als akustische Notfallwarnsysteme. Im Fall einer Attacke mit Schusswaffen oder Bomben oder wenn Feuer ausbricht, wenn also eine Evakuierung geboten ist. Auch als Hilfsmittel zur Steuerung von Menschenmassen und zur Vermeidung einer Massenpanik dienen unter anderem akustische Warnsysteme.

Ein grundsätzliches Problem gibt es dabei: Was an Durchsagen tatsächlich bei uns ankommt, ist ganz oft vernuschelt, verschluckt, übertönt oder sonst wie gestört. Jedes raschelnde oder pfeifende Nebengeräusch scheint die Lautsprecher prägnanter zu verlassen als die Information, die sie eigentlich weitergeben sollten. Das ist mal lästig, mal ärgerlich. Und es kann sogar gefährlich sein.

Fernbahnhof Flughafen Frankfurt. Die Bahnhofshalle ist eine elegante Glaskuppelkonstruktion, namhafte Architekten haben einen großartigen, lichtdurchfluteten Raum geschaffen. Doch durchsageakustisch ist der Raum eine Katastrophe. Sätze quälen sich aus ein paar hornartigen Lautsprechern, die wie Krähen auf gläsernen Aufzügen hocken. Worte wie "verspätete ICE" heben sich mit Mühe aus dem Grundrauschen von Menschenstimmen und Klimaanlage; der Rest versinkt darin. Informationsgehalt: null.

Mit den Worten des Akustikers: Der STI liegt deutlich unter 0,5. Der speech transmission index beschreibt die Schallqualität im Raum oder einfacher: die Durchsagenverständlichkeit. Der STI reicht von 0 für unverständlich bis 1 für beste Studioqualität. Im Wohnzimmer und im Büro misst man meist einen STI von 0,8. Auf Bahnhöfen freut man sich über die Note 0,5. Ein STI von über 0,5 bedeutet: Etwa 95 Prozent der Reisenden, Stadionbesucher oder Fabrikarbeiter verstehen gesprochene Sätze. Um auch Hörgeschädigte, zum Beispiel schwerhörige alte Menschen, im Notfall informieren zu können, bedarf es hingegen eines STI von 0,7.

Notfallwarnsysteme sind natürlich gesetzlich geregelt, hier mittels DIN 50849, die von der Feuerwehr überwacht wird. Die Norm besagt, dass Durchsagen im Notfall gut verständlich sein müssen (STI von 0,5).

Wie die Wirklichkeit bisweilen aussieht, zeigt das Desaster des neuen Bahnhofs Köln/Bonn Flughafen. Unter dem schicken gewölbten Glasdach maß man anfangs einen STI von 0,2 bis 0,3. Erst die Nachrüstung mit spezieller (und teurer) Technik sorgte für akzeptable Werte.

Um die Durchsagenqualität in von vielen Menschen genutzten Räumen kümmern sich Bau- und Raumakustiker. Ein solcher ist Alfred Schmitz, der zusammen mit dem Audiokommunikations-Experten Anselm Goertz das Institut für Akustik und Audiotechnik leitet. Das IFAA verantwortet die Beschallungskonzepte vieler Bahnhöfe (darunter Köln, Düsseldorf, Aachen, Dortmund, Hamburg und mehrere Berliner S-Bahnhöfe). Schmitz hat auch den Bahnhof Köln/Bonn Flughafen akustisch gerettet. Er hat soeben ein neues Büro in Grevenbroich bei Neuss bezogen. Kaum Möbel drin, keine Bilder an den Wänden, der Raum ist hallig. Man muss deutlich sprechen, um sich zu verstehen. Schon sind wir beim Thema.