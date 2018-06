Schon auf den ersten Seiten wird klar, dass dieser Auftragskiller seine Prinzipien hat: Billys Opfer dürfen ihre Lebensgeschichte erzählen und sich ein letztes Lied wünschen, ehe der Mittdreißiger sie erschießt. Der Familienbetrieb seines Onkels (und Adoptivvaters) Seamus nimmt jährlich zwei Mordaufträge an; getötet werden nur (möglichst mehrfache) Mörder, was der Ich-Erzähler "einfach nur logisch" findet: "Es geht um Verdienst. Und um Konsequenz." Konkreter wird Billy nicht – vielleicht weil er statt einer eigenen Meinung nur die Parolen seines Onkels kennt. Seamus, ursprünglich proletarischer Hilfsarbeiter, hatte dank Platons Gorgias ein intellektuelles Erweckungserlebnis und wurde zum Auftragsmörder und Freizeitphilosophen. Seamus schließt die Existenz von Moral, Schuld oder Gerechtigkeit aus; Billy steuert noch eine Prise kapitalistischer Weltanschauung bei, um seine Arbeit zu rechtfertigen: "In dieser Welt gibt es immer einen Schuldner, einen, der bezahlen muss ... Und ich, ich bin eigentlich nur der Schuldeneintreiber."

Billy ist ein philosophisch angehauchter Verwandter von Lawrence Blocks Hit Man John Keller und Jeff Lindsays Dexter: Ein urbaner, verwaister Steppenwolf, aufgezogen und ins Handwerk des professionellen Mordens eingeführt von einem liebevollen Adoptivvater. Statt sozialer Bindungen werden Einzelgängerhobbys gepflegt: Bei John Keller waren es Briefmarken, bei Billy ist es eine Plattensammlung. Frauen sind für ihn wahlweise Heilige oder abgehalfterte Huren, Männer haben hart, smart und mundfaul zu sein. Wenn jedoch der Tod eines Menschen mit "Und dann, von der einen auf die andere Sekunde: kaputt." zusammengefasst wird, kommt Billys Hang zur Sprachverknappung nicht abgeklärt-cool daher, sondern lässt eingeschränkte neuronale Aktivität befürchten.

Die Entscheidung für einen mordenden Protagonisten bedeutet oft auch die Entscheidung für Genres wie Thriller oder Kriminalroman. Der hinter dem Pseudonym Einzlkind verborgene Autor schickt seinen Protagonisten nach getaner Mordarbeit in den Urlaub: Es geht nach Las Vegas. Statt schneller Autos und Plot-Entwicklungen serviert Einzlkind seinem Leser eine vor sich hin plätschernde, von pathetischen Rückblicken durchsetzte Erzählung: Billy streunt durch die Vororte von Las Vegas, spielt mit Rentnern Bingo, beäugt Obdachlose und wird des Kommentierens nicht müde: "Nicht nur die Städte sehen immer gleicher aus, auch die Menschen. Sie bewegen sich auf das Mittelmaß zu, auch die Gefühle, eine gleichförmige Wellenbewegung, wenig Ausschläge, nicht Liebe, nicht Hass, nicht groß, nicht klein, alles so low, so sepia, Dämmerzustand ..."

Was in seinen bisherigen Werken noch als charmant durchging, läuft sich in Einzlkinds drittem Roman leer: die Innensicht eines Serienmörders, der nichts von sich selbst weiß, aber in Endlosschleife die dumpfe Herdentierhaftigkeit der Restwelt beklagt. Wie in seinen vorangegangenen Romanen arbeitet der Autor mit einem Konglomerat skurriler Szenen, die nur lose zusammengehalten werden. Immerhin wettert Billy, im Gegensatz zu Einzlkinds früheren Protagonisten, nicht mehr über den deutschsprachigen Kulturbetrieb: Vielleicht ist der Autor jetzt, da er zwei Bestseller zu verbuchen hat, versöhnlicher geworden.

Einzlkind: Billy. Roman; Suhrkamp/Insel, Berlin 2015; 203 S., 18,95 €, als E-Book 15,99 €