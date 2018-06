"Try it", "probiere es aus": Mit dieser Aufforderung hat mich Facebook nach den Anschlägen in Paris tagelang begrüßt. Wie andere Nutzer auch konnte ich mein Profilfoto mit der französischen Tricolore einfärben, blau, rot, weiß: Ich zeige mich solidarisch mit den Opfern, sollte das heißen.

Um mich zu überzeugen, zeigte Facebook mir, welche meiner Bekannten das schon getan hatten. Etwa eine Freundin in Paris: Ihr Schwarz-Weiß-Profil war wie das vieler anderer meiner Freunde plötzlich um zwei Farben reicher. Und weil sie in Paris war, nutzte sie noch ein weiteres Angebot von Facebook: den "Safety Check", den Sicherheitscheck. Nutzer mussten nur mit dem Finger kurz auf dem Display herumtippen, schon wussten alle Freunde, dass man "in Sicherheit" war.

An den Angeboten gab es schnell Kritik im Netz. Die Tricolore habe eine aggressive Konnotation, war in Kommentaren zu lesen, ihr Gebrauch sei imperialistisch, nationalistisch, europäisch-arrogant. Auch am Sicherheitscheck gab es Kritik, weil er nicht auch nach den Selbstmordanschlägen in Beirut aktiviert wurde, bei denen kurz zuvor 43 Menschen ums Leben gekommen waren.

Mich stört etwas ganz anderes. Nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo im Frühjahr hatten die Nutzer ihre Profilbilder noch selbst geändert – es war eine authentische Solidaritätsbewegung von unten. Facebook fördert dieses Verhalten nun aktiv. Damit organisiert ausgerechnet ein Unternehmen, dessen Börsenwert bei mehr als 300 Milliarden US-Dollar liegt und das eine Milliarde Menschen weltweit zum Austausch nutzen, mithilfe seiner ökonomischen und sozialen Macht politische Solidarität. Die Möglichkeit, das eigene Profilfoto mit den Farben der Tricolore zu hinterlegen, kann Solidarität bedeuten, ist aber vor allem eines: Teil des Facebook-Geschäfts mit der Sammlung und Nutzung von Daten.

So ist das auch beim "Safety Check". In den vergangenen Monaten konnten Nutzer schon mehrmals ihren Sicherheitsstatus auf Facebook bekannt geben: nach Erdbeben in Nepal im April, in Chile im September und in Pakistan im Oktober; oder nach dem Hurrikan Patricia, ebenfalls im Oktober. Die Funktion hat Facebook 2014 speziell für Naturkatastrophen entwickelt. Anlässlich der Anschläge in Paris kam sie das erste Mal nach einer anderen Katastrophe zum Einsatz.

Eine Facebook-Sprecherin erklärt das so: "In solchen Momenten ist Kommunikation für die Menschen vor Ort und für ihre Familien und Freunde entscheidend." Allein in den ersten 24 Stunden nach den Anschlägen hatten bereits mehr als vier Millionen Nutzer den Sicherheitscheck aktiviert, 360 Millionen wurden darüber informiert, dass ihre Freunde "in Sicherheit" sind.

Die Millionen Nachrichten und Kommentare sind nicht falsch, im Gegenteil: Dass Hunderte Millionen über Facebook ihre Trauer und Fassungslosigkeit mitteilen, dass sie ihre Ängste beschreiben und Sicherheit suchen, zeugt von Menschlichkeit.

Für den Geschäftserfolg von Facebook geht es indes nicht darum, wer an diesem Freitag in Paris war – sondern darum, möglichst viele Menschen mit dem Ereignis zu verbinden. Das ist gelungen: Zu den vier Millionen Nutzern, die sich innerhalb der ersten 24 Stunden als "sicher" markiert hatten, und den 360 Millionen, die darüber informiert wurden, kommen 78 Millionen, die zusammen mehr als 180 Millionen Facebook-Interaktionen zum Thema Paris hatten. Interaktion bedeutet, zu kommentieren, Links anzuklicken, zu liken.

Facebook profitiert von diesen Interaktionen. Je mehr die Nutzer schreiben, kommentieren, liken und teilen, desto mehr Zeit verbringen sie auf der Plattform. Und mehr Zeit bedeutet mehr Geld für Facebook. Der Raum für Anzeigen wird wertvoller, die Nutzer hinterlassen noch mehr Daten.

Nach den Anschlägen in Beirut stellte Facebook die Sicherheitsfunktion nicht bereit. Auf die Frage nach dem Grund verweist das Unternehmen auf den Blogeintrag seines Managers Alex Schultz, der darin schreibt: Man habe den Sicherheitscheck nach den Anschlägen in Paris aktiviert, weil das Thema die Nutzer beschäftigte. Das heißt im Umkehrschluss offenbar: aus Facebooks Sicht interessierten sich für Beirut zu wenige Menschen. Das passt zu Zahlen der Suchmaschine Google. Am Abend des Anschlages in Frankreich kennt die Verlaufskurve für den Suchbegriff "Paris" nur einen Weg: steil nach oben. Für "Beirut" interessierte sich – wie auch schon in den Tagen und Wochen zuvor – kaum jemand.

In seinem Blogeintrag versichert der Manager: "Uns sind alle Menschen gleich wichtig." Und: Facebook arbeite daran, noch besser und nützlicher zu werden. Anders ausgedrückt: Facebook will noch besser verstehen, was seine Nutzer beschäftigt – damit sie noch mehr Zeit auf der Plattform verbringen.

Besonders "nützlich" wäre es, wenn Facebook seine Nutzer nicht politisch zu steuern versuchte. Schließlich gibt es weniger eindeutige Themen als Paris, und wer sollte dann über richtig und falsch entscheiden? Facebooks Geschäftsinteressen sollten es auf jeden Fall nicht sein. Die Sicherheitsfunktion wäre derweil besonders "nützlich", wenn nicht die Zahl der Interaktionen für ihren Einsatz entscheidend wäre – sondern die Frage, wo sie gerade gebraucht wird.

