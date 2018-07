"Don’t know much about history", bekannte Sam Cooke nicht ohne stillen Stolz in seinem Hit Wonderful World. Das war 1960 und ist nun selbst Geschichte. Heute sind dergleichen öffentliche Bekenntnisse historischer Ignoranz rar geworden. Geht es um Geschichte – und gerade um die deutsche –, sind alle dabei, wissen alle gern Bescheid.

Vergangenheitslust ist die neue Landlust geworden: Die Zeitschriftenregale quellen über. Wo früher bloß die üblichen Militaria-Pornos vor sich hin rosteten ("Rommels größter Sieg"), glänzen jetzt brillant gemachte Magazine mit Themen aus der Kultur-, Religions- und Sozialgeschichte. In den Buchläden türmen sich die historischen Titel. Ein Roman über die bleiernen RAF-Jahre erhielt auf der Frankfurter Messe den Deutschen Buchpreis, den Sachbuchpreis der Leipziger Messe wiederum gab es für eine "Geschichte des neoliberalen Europa".

Nimmermüde produziert das Fernsehen Historiendramen und -dokus, die Museen melden Besucherrekorde. Überall, von Essen bis Dresden und Lübeck, wurden neue Häuser eröffnet, alte renoviert und ausgebaut. Ein Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg soll folgen. In Frankfurt am Main und Köln sind große Häuser im Bau, selbst in Hamburg will man sich an neue Megaprojekte wagen. Dazu kommt eine Fülle zeithistorischer Museen, ihnen voran das mit Verspätung vollendete NS-Dokumentationszentrum in München.

Es geht um die Geschichte der vielen Deutschländer

Sind das alles Zeichen eines neuen Historismus? Sucht man Schutz vor den Zumutungen der Gegenwart in vermeintlich guten alten Zeiten? Trost in der Erinnerung an die durchstandenen Katastrophen der Geschichte? Oder ist man gar auf der Suche nach einem neuen nationalen Narrativ, wie die Historiker so gerne raunen?

Dieser Schluss liegt nahe, wenn man an die Geschichtspolitik des 19. Jahrhunderts denkt. Vor allem nach 1871. Damals, nach der Reichsgründung, musste aus den deutschen Vergangenheiten mit Gewalt eine Nationalgeschichte gepresst und geknetet werden. Alles, vom Neandertaler bis zu den Dichtern der Weimarer Klassik, war plötzlich Teil und Ausdruck deutschen "Wesens", deutschen "Geistes", deutscher "Rasse". In ungezählten Goldschnitt-Epen und Rathausfresken wurde das "deutsche Mittelalter" beschworen, "deutsche Gotik", und "die ewige deutsche Musik" sowieso.

Lange, lange her, genauer: zwei Weltkriege. Längst füllen Werke zur Sozial-, Kultur-, Gendergeschichte die Bibliotheken. Schlägt man die aktuellen "Nationalgeschichten" auf – einen Bestseller wie das Deutschlandbuch des britischen Historikers Neil MacGregor oder Bruno Preisendörfers Als Deutschland noch nicht Deutschland war oder Hermann Schäfers Deutsche Geschichte in 100 Objekten –, dann springt gleich ins Auge, dass etwas ganz anderes im Mittelpunkt steht.

Hier wird keine Geschichte Deutschlands mehr erzählt, sondern die Geschichte vieler Deutschländer. Die Geschichte vieler, ganz unterschiedlicher Städte und Regionen. Die Geschichte völlig divergierender politischer Traditionen und Erfahrungen. So wie wir in Lübecks neuem Hansemuseum lernen, wie international beziehungsweise vornational das "deutsche Mittelalter" tatsächlich war.

Vielleicht ist es genau das, was viele an unserer Geschichte neu entdecken und was sie fasziniert. Dass nämlich diese Geschichte, wie jede Geschichte, immer schon multikulturell war, im tieferen Sinne des Wortes. Dass es stets beides zugleich gab: neben autokratischen auch republikanische Traditionen. Oligarchische und demokratische Tendenzen. Jahre der Toleranz und der Unterdrückung, Momente totaler Konformität und radikalen Zweifels. Statt nationaler Einfalt bieten diese Bücher und Ausstellungen Geschichten der Vielfalt. Sie zeigen auch, wie man aus Fremdem Eigenes gemacht hat und so Geschaffenes wieder weitergegeben wurde an andere.

Es sind Geschichten des Wechsels und Austauschs, Geschichten voller Widersprüche, die sich nicht mehr zu einer Erzählung zusammenzwingen lassen. Mit den neonationalistischen Ergüssen der pegiden Hassprediger und "letzten Deutschen" aller Fraktionen hat das nichts zu tun. Sie mögen ihre Fähnchen schwenken. Das riesige Interesse so vieler Menschen an der bunteren, an einer aufgeklärten deutschen Geschichte lässt hoffen. Denn die Erfahrung historischer Vielfalt und Vielgestalt macht zugleich Mut für die Zukunft. Und den können wir brauchen.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio